Xôn xao clip được chồng cũ Lệ Quyên chở đi chơi Noel bằng siêu xe 30 tỷ, phía Khánh My nói gì?

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 18:01 PM (GMT+7)

Khoảnh khắc Khánh My và doanh nhân Đức Huy đi chung xe trong đêm Noel (24/12) đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sáng 25.12, nhiều diễn đàn giải trí đồng loạt chia sẻ video ghi lại cảnh chồng cũ Lệ Quyên – doanh nhân Đức Huy dùng siêu xe 30 tỷ mới tậu chở một chân dài trong đêm Noel (24/12). Dù nữ chính đeo khẩu trang nhưng khán giả cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là siêu mẫu Khánh My.

Một fanpage giải trí có hàng triệu thành viên còn miêu tả khá chi tiết: “Đức Huy và Khánh My bước ra từ siêu xe. Nam doanh nhân đặt tay lên eo người đẹp vô cùng tình tứ. Cả hai di chuyển khá nhanh đến các địa điểm ăn uống, sau đó cùng lên xe để ra về”.

Các diễn đàn giải trí đang lan truyền clip Đức Huy và Khánh My trong đêm Noel

Đáng chú ý, trên trang Instagram cá nhân, doanh nhân Đức Huy đăng tải hình ảnh trùng khớp với với trang phục anh mặc trong video bị “team qua đường” bắt gặp. Từ đây, cư dân mạng càng đưa ra nhiều lời bàn tán sôi nổi về mối quan hệ của ông chủ phòng trà “giàu nhất Sài Gòn” và “siêu vòng 3” sinh năm 1991. Đặc biệt, chỉ ít ngày trước đêm Noel, chân dài quê Kiên Giang vừa công khai chia tay bạn trai diễn viên Tiến Vũ (sinh năm 1994) sau 4 năm "sống thử".

Trao đổi với chúng tôi, đại diện siêu mẫu Khánh My bày tỏ sự hoang mang vì "không hiểu chuyện gì đang xảy ra". Người đại diện thừa nhận Đức Huy và Khánh My có đi chung xe trong đêm Noel nhưng có thêm trợ lý và một người bạn của siêu mẫu.

“Ai đó quay clip rồi tự dựng chuyện, cắt ghép sao chỉ thấy mỗi 2 người. Khánh My và Đức Huy có gặp nhau qua vài sự kiện và giữ mối quan hệ bạn bè chứ không thân thiết. Video ai quay rồi bịa chuyện thì người đó phải lên tiếng đính chính chứ Khánh My không chia sẻ gì thêm”, đại diện của Khánh My cho hay.

Khánh My bác tin đồn đang hẹn hò với doanh nhân Đức Huy

Trước đó, vào ngày 15.12, thông qua trang cá nhân, diễn viên Tiến Vũ thông báo đã chia tay bạn gái Khánh My, khiến khán giả và đồng nghiệp bất ngờ. Trước đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật, tham gia chung các sự kiện giải trí, đi du lịch sang chảnh cùng nhau...

"Cảm ơn em đã thật sự cố gắng tử tế với tôi 4 năm qua. Dù rất yêu và hợp nhau về mọi mặt, nhưng từ đây chúng ta sẽ thật sự không cùng nắm tay nhau bước tiếp con đường mà 2 chúng ta đã cùng mơ ước đến được nữa rồi. Chúc em sống tốt và đạt được những điều to lớn hơn mà em mong muốn với cuộc sống mà em chọn", Tiến Vũ đăng thông báo.

Trước đây, khi nhắc về bạn trai cũ Tiến Vũ, Khánh My cho biết, cô không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm vì thích mọi người cảm nhận và nhìn thấy kết quả hơn là ngôn từ hoa mỹ, nhưng cuối cùng không đạt được gì. Với cô, tình yêu không chỉ là cảm xúc của con tim mà còn là sự hoà hợp về quan điểm sống.

“Yêu là cùng nhau xây dựng sự nghiệp chứ không phải thân ai nấy lo. Khi bạn một thân một mình, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau từ cuộc sống đến những công việc kinh doanh. Đó mới là sự gắn kết và nâng nhau cùng tiến bộ. Và khi có được thành quả, mọi thị phi hay tin đồn không hay tự khắc tan biến mà không cần tốn công giải thích”, Khánh My từng trải lòng.

Khánh My và bạn trai cũ Tiến Vũ công khai chia tay cách đây vài ngày

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như "Cuối đường băng", "Váy hồng tầng 24,", "Mỹ nhân Sài thành", "Ba vợ cưới vợ ba", "Tình xuyên biên giới"... Năm 2016, Khánh My thi "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành ngôi Á quân. Cô từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV "Be Strong".

Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga, Khánh My sở hữu body nóng bỏng với số đo 3 vòng: 88-59-103cm. Vòng 3 của cô thuộc Top "khủng" nhất nhì làng mỹ nhân Việt.

