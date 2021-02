Lệ Quyên lộ chuyện đưa "phi công trẻ kém 12 tuổi" về Hà Nội ăn Tết vì một câu nói

Qua cách nói chuyện của Lâm Bảo Châu cùng Quang Hà, nhiều cư dân mạng đồn đoán Lệ Quyên đưa bạn trai về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên vừa đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về việc về Hà Nội ăn Tết Nguyên đán. Theo đó, cô tâm sự rằng đã 10 năm rồi không được ăn Tết với mẹ ở Hà Nội: "Hơn 10 năm không được ăn Tết với mẹ.Đang tâm dịch ai cũng bảo thôi ở TP.HCM nhưng con vẫn ra với mẹ, nhớ tết Hà Nội, thèm không khí quây quần bên mẹ lắm rồi. Năm 2020 khép lại nhiều thứ nhưng cũng mở ra nhiều thứ, cuộc đời là thế".

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng thông báo về quê ăn Tết

Cùng với đó, cư dân mạng cũng phát hiện Lâm Bảo Châu chia sẻ hình ảnh ở sân bay để về quê ăn Tết đi kèm dòng trạng thái: "Về quê ăn Tết thôi các bạn ơi. Chúc cả nhà bình an, ăn Tết vui vẻ nhé''.

Đi cùng với đó, nam người mẫu đăng tải hình ảnh mặc đồ đen, cùng tông với trang phục của Lệ Quyên ở sân bay. Điều đáng chú ý là Lâm Bảo Châu lại ngầm tiết lộ anh cùng người tình tin đồn Lệ Quyên về quê ăn Tết.

Theo đó, bên dưới bài đăng của Lâm Bảo Châu, nam ca sĩ Quang Hà đã bất ngờ đặt câu hỏi: "Hai vợ chồng kéo nhau về sớm thế?". Nam ca sĩ đã vô tư gọi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là "vợ chồng". Lâm Bảo Châu cũng thoải mái đáp lại: "Bọn em về sớm lo nhà cửa anh ơi". Quang Hà còn không quên dặn dò "đàn em": "Nói vợ em nhắn tin anh cái" và cũng được Lâm Bảo Châu trả lời vui vẻ.

Lệ Quyên đăng tải hình ảnh tình tứ bên Lâm Bảo Châu

Cách đây vài ngày, Lệ Quyên cũng đã khiến dân tình xôn xao khi đăng ảnh thân thiết bên Lâm Bảo Châu. Cô còn đăng tải một dòng trạng thái triết lý và khiến nhiều người liên tưởng đến mối quan hệ của cô và tình trẻ tin đồn: "Vợ chồng hay tình nhân, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau, mà mất nhau khi thiếu tình bạn. We are private, not secrets" (Tạm dịch: Chúng tôi riêng tư, không phải bí mật).".

Điều này như ngầm thừa nhận mối quan hệ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là không hề giấu diếm, mà chỉ giữ sự riêng tư. Trước đó, "nữ hoàng phòng trà" cũng khẳng định cô sẽ giữ sự riêng tư trong chuyện tình cảm vì không muốn đối phương bị truyền thông cũng như cư dân mạng chú ý quá nhiều.

