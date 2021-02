Chồng cũ Lệ Quyên tậu biệt thự "siêu to khổng lồ" hậu công khai tình trẻ kém 12 tuổi

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 11:05 AM (GMT+7)

Sau khi Lệ Quyên công khai mối quan hệ tình cảm của mình sau ly hôn thì doanh nhân Đức Huy cũng nhanh chóng có động thái bất ngờ.

Vào cuối năm 2020, nữ ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy đã chính thức "đường ai nấy đi". Hậu ly hôn, "nữ hoàng phòng trà" liên tục xuất hiện và úp mở về chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu. Về doanh nhân Đức Huy, anh và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan cũng dính nghi vấn hẹn hò.

Doanh nhân Đức Huy

Mới đây vào chiều tối ngày 3/2, Đức Huy bất ngờ tung ảnh khoe ngôi biệt thự 3 tầng, có cả sân vườn và hồ bơi siêu hoành tráng. Ngoài khoe ngôi nhà "siêu to khổng lồ", Đức Huy không có bất kì cập nhật nào liên quan đến vợ cũ hay tâm trạng hiện tại. Được biết, chồng cũ Lệ Quyên cũng đang tìm hiểu Cẩm Đan - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Được biết hậu ly hôn, cặp đôi này vẫn giữ mối quan hệ bình thường, cùng nhau chăm con.

Hình ảnh căn biệt thự mới tậu được chồng cũ Lệ Quyên đăng tải mới đây.

Về phía Lệ Quyên, nữ ca sĩ đã chính thức công khai đang hẹn hò với tình trẻ kém 12 tuổi. Cụ thể cô đăng tải trên trang cá nhân của mình khoảnh khắc thân thiết với Lâm Bảo Châu cùng dòng chú thích:

"Vợ chồng hay tình nhân,chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau...Mà... mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers (tạm dịch: Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, không phải là điều bí mật. Nâng ly!".

Lệ Quyên chính thức công khai đeo nhẫn đôi, xác nhận hẹn hò người tình kém 12 tuổi.

Đầu tháng 1/2021, thông tin chồng cũ Lệ Quyên có tình mới lan truyền mạng xã hội. Cả hai bị "khui" nhiều bằng chứng hẹn hò. Cẩm Đan khẳng định mình và Đức Huy ban đầu chỉ hợp tác công việc. Mới đây cô tiếp tục có những chia sẻ về chuyện này.

"Người tình tin đồn" Cẩm Đan chụp ảnh cùng doanh nhân Đức Huy.

Cô nói: "Khi lùm xùm bắt đầu nổ ra, quản lý đã mau chóng thay tôi phát ngôn tạm thời với báo chí về mối quan hệ này. Sang đến hôm sau, chúng tôi đã ngồi lại để bàn bạc, chỉnh sửa và đưa ra lời đính chính một cách đầy đủ nhất. Như đã nói trước đó, tôi quen anh Huy qua lời giới thiệu của anh quản lý. Anh ấy trân trọng vì nhìn thấy sự nỗ lực vượt lên trên hoàn cảnh mà tôi thể hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020".

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/chong-cu-le-quyen-tau-biet-thu-sieu-to-khong-lo-hau-cong-khai-tinh-tre-kem-12-tuoi-a355045.html