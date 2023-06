Vũ Ngọc Anh: "Tôi chủ động rủ Cường 7 về sống chung"

Host Nguyên Khang mở đầu talkshow bằng miếng ghép có ý nghĩa đặc biệt với khách mời - đó là hình ảnh món gà rán. Vũ Ngọc Anh tiết lộ, Cường Seven là người đã thích món gì, quán nào là sẽ trung thành với lựa chọn đó. Như gà rán là món ngày nào anh cũng ăn, tới cả bạn bè Cường cũng thấy ngán mỗi lần tới nhà dùng bữa. Đối với giọng ca “Beautiful Girl”, anh là người có thể trải nghiệm nhiều món ăn khác nhau nhưng khi bận rộn, anh sẽ ưu tiên những lựa chọn an toàn, điển hình như gà rán.

Cũng chính thói quen này từng khiến Vũ Ngọc Anh mặc định Cường Seven là người tẻ nhạt và quá nghiêm túc trong những lần đầu gặp gỡ. Về phía Cường Seven, vợ chưa cưới trong mắt anh từng là nàng “bad girl” với vẻ ngoài ăn chơi, bóng bẩy. Lúc mới quen, rapper sinh năm 1990 không bao giờ nghĩ sẽ chịu được nửa kia cũng như cho rằng đó sẽ là người con gái mình muốn ở gần. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, đặc biệt sau khi đóng chung bộ phim “Lôi báo”, Cường nhận ra Ngọc Anh là cô gái gần gũi, dễ thương, không hề chảnh chọe như mình mặc định.

Thời điểm đóng “Lôi báo” cũng là giai đoạn Vũ Ngọc Anh đang rất đau khổ vì chia tay người bạn trai lâu năm. Trái ngược với vẻ bề ngoài, Ngọc Anh là cô gái đã yêu ai sẽ rất chung thủy và xác định lâu dài nên khi chia tay mối tình kể trên, cô rất mệt mỏi, không hề có ý định tiếp tục chuyện yêu đương. Về phần Cường Seven, lúc đóng chung phim với top 5 Hoa hậu Việt Nam, anh đang có bạn gái song vì những khác biệt không thể dung hòa trong thời gian sống chung, họ đã chia tay.

Khi quyết định tiến tới với Vũ Ngọc Anh, Cường Seven thừa nhận cả hai có lối sống khác nhau một trời một vực, nhiều bất đồng trong thời gian đầu. Thời điểm đó, hai người sống cùng một thành phố nhưng vị trí cách nhau khá xa. Cảm thấy mệt mỏi và tốn thời gian vì phải liên tục di chuyển, Vũ Ngọc Anh đã chủ động đề xuất việc sống chung. Trong khi bạn trai cô, Cường Seven lại muốn có không gian riêng. Anh thuê một căn hộ gần nhà cô trong gần một năm, nhưng thừa nhận chưa bao giờ ngủ lại đó. Cuối cùng, hai người chính thức dọn về một địa chỉ.

Hình ghép thứ hai đưa đến cho cặp đôi có 7 năm yêu là hình Cường Seven được bạn gái dùng tông đơ cạo đầu. Rapper 9x nhớ lại đó là thời điểm dịch Covid-19 không thể ra ngoài cắt tóc, tóc dài tập boxing rất khó chịu nên anh đã nhờ Vũ Ngọc Anh làm thợ cạo giúp mình. Bản thân Cường Seven là người rất khó tính trong vấn đề này. Bạn gái bật mí suốt nhiều năm, giọng ca “Đừng ngoảnh lại” chỉ cắt đúng một người, một kiểu tóc. Điều này chứng tỏ Ngọc Anh rất được Cường Seven tin tưởng dù đó là lần đầu tiên cô cầm tông đơ.

Trước câu hỏi của host Nguyên Khang về việc làm sao để hòa hợp với những bất đồng, xích mích khi sống chung một nhà, nữ diễn viên “Nghề siêu dễ” tiết lộ cô có một luật bất thành văn khi sống chung với Cường Seven, đó là cãi nhau không được bỏ đi. Với cô, lúc cãi nhau nếu người kia bỏ ra ngoài, sẽ có những việc mình không thể kiểm soát được.

Với Cường Seven, anh tự nhận mình là người rất rõ ràng trong chuyện đúng sai. Nếu vấn đề không phải do Cường, anh sẽ không xin lỗi. Vì nếu xin lỗi, bạn gái lần sau sẽ được đà lấn tới!

Khắc khẩu là vậy nhưng Cường Seven cũng thừa nhận ở bên Vũ Ngọc Anh, anh được là chính mình, có thể trẻ con hết mức. Khi cùng bạn gái ngồi lại với nhau để nói chuyện kết hôn, nam rapper nhận ra cả hai đã đến lúc sẵn sàng cũng như đã đủ hiểu hết cả phần tốt lẫn xấu ở người kia, hoàn toàn không phải vì vấn đề như áp lực gia đình hay con cái như nhiều người đồn đoán.

Với Vũ Ngọc Anh, cô vui vì bạn trai chỉ đưa ra những lời khuyên thay vì cấm đoán những dự án công việc. Dù hơi tiếc vì phải bỏ một dự án phim vì trùng với đám cưới vào tháng 7/2023 nhưng nữ diễn viên “Quyên” cũng hy vọng những dự án khác sẽ tới với mình.

Hình ghép thứ ba host Nguyên Khang đưa ra là logo SpaceSpeaker và đôi găng tay boxing. Trong khi SpaceSpeaker là cái tên gắn liền với Cường Seven thì đôi găng boxing là niềm đam mê của cả hai.

Nói về SpaceSpeaker, Cường Seven tự nhận anh thấy hạnh phúc khi vừa chọn được hướng đi riêng, vừa không làm ảnh hưởng tới công việc của nhóm và trên hết, vẫn giữ được tình cảm bạn bè với những người bạn, người anh như Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee…

Từng nổi tiếng từ sớm ở thị trường phía Bắc với các hit như “Beautiful Girl”, “Đừng ngoảnh lại” song Cường Seven thừa nhận tất cả những thành công đó phần nhiều đến từ may mắn.

Khi MV đầu tay “Beautiful Girl” ra mắt, Cường thực ra là một dancer mới tập thanh nhạc được trong hai tuần. Một sáng ngủ dậy, nam rapper bỗng thấy mình nổi tiếng khi “Beautiful Girl” được truyền thông nhắc đến, bản thân anh nhận nhiều lời mời phỏng vấn. Tuy nhiên, khi được mời diễn trực tiếp trên sân khấu, do chưa có kinh nghiệm xử lý với tư cách một ca sĩ, Cường thất bại và bị nhiều người quay lưng. Tự biết điểm yếu của mình, Cường kiên trì cải thiện và thử sức với ê kíp mới. Giờ đây, anh tự tin sẽ khẳng định được gu âm nhạc của mình trước khán giả thay vì loay hoay trên sân khấu như thời “Beautiful Girl”.

Với Vũ Ngọc Anh, cô từng nhiều lần dự thi Hoa hậu và đều lọt vào top 5. Thời gian gần đây, người đẹp chuyển mình sang phong cách mạnh mẽ bằng việc thay đổi hình tượng trong các phim cô góp mặt cũng như tham gia chương trình boxing “The Champion – Nhà vô địch” và giành chiến thắng.

Đôi găng boxing The Khang Show đưa ra cũng chính là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi “khắc khẩu”. Trong đợt dịch Covid-19, Cường Seven và bạn gái tập boxing chung ngay tại nhà. Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng có lần, rapper gốc Hà thành lỡ tay va vào mặt bạn gái, cô lập tức gào khóc, nước mắt giàn giụa rồi đấm túi bụi vào bạn trai. Sau lần đó, cả hai xác định không bao giờ tập cùng nữa.

Trong đám cưới theo phong cách disco sắp tới, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh dự định sẽ thể hiện chung ca khúc “Paradise”. Ngoài ra, cặp đôi cũng sẽ thực hiện một clip tổng hợp tất cả những khoảnh khắc từ khâu chuẩn bị cho tới lúc diễn ra lễ cưới, trên nền nhạc ca khúc “Honeymoon” trong album của Cường Seven.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/vu-ngoc-anh-34toi-chu-dong-ru-cuong-7-ve-song-chung34-177434.html