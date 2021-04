Vũ Khắc Tiệp phản ứng khi bị réo gọi vì check-in ở Đà Lạt với Ngọc Trinh

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 11:28 AM (GMT+7)

Ông trùm chân dài tỏ thái độ bất lực, khi đi đến đâu cũng đều bị hàng triệu người dõi theo vì một lý do khá hài hước.

Vừa qua, Vũ Khắc Tiệp và người mẫu Ngọc Trinh đã rủ nhau lên Đà Lạt thực hiện bộ ảnh đẹp với bối cảnh như một buổi tiệc cầu hôn đầy lãng mạn. Ông trùm chân dài thân thiết nắm tay, ôm eo Ngọc Trinh và tuyên bố lời tình tứ: “Rời Sài Gòn lên Đà Lạt sống em ơi!”.

Thế nhưng, thật trái ngang cho Vũ Khắc Tiệp khi đăng ảnh đẹp lên không thấy được khen mà chỉ toàn thấy lời kêu gọi cảnh giác từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người bình luận phía dưới nhắc nhở người dân Đà Lạt thận trọng vì mỗi lần Vũ Khắc Tiệp check-in ở đâu là nơi đó có ca nhiễm hoặc bị cách ly.

Dân mạng bàn tán rôm rả: “Ôi đang định đi Đà Lạt, kiểu này ở nhà cho lành”, “500 anh em Đà Lạt biết nên làm gì rồi chứ”, “King-of-Cách ly check in tới đâu là dân xứ ấy rầu tới đó”, “Tầm này mà Đà Lạt bùng dịch thật thì phải đóng khung lồng kính ông Tiệp luôn”. Thậm chí, có một bình luận khiến người nghe “dở khóc dở cười” nhận được nhiều lượt thích từ cư dân mạng: “Mong Tiệp chụp hình up lên đừng có check in thông báo ở đâu để người dân nơi ấy yên bình. Tiệp mới check-in Đà Lạt có hơn tiếng là có khách đặt phòng nhà mình gọi hủy phòng rồi”.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, “ông bầu” Ngọc Trinh chia sẻ lại chuyện này lên trang cá nhân kèm biểu tượng cảm xúc bất lực. Có lẽ chính Vũ Khắc Tiệp cũng không nghĩ đến việc bản thân lại bị “điểm mặt gọi tên” theo cách đầy éo le như vậy.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp được dân mạng phong tặng danh hiệu “Đại sứ cách ly”, với kỷ lục 5 lần cách ly. Từ tự cách ly sau khi đi Ý về, cách ly tập trung ở Cát Lái (Quận 2) sau khi có ca nhiễm thứ 17, cách ly do chung cư đang ở bị phong tỏa và 2 lần cách ly toàn xã hội theo chỉ thị từ cơ quan chức năng. Tiếp đó, anh lại gây xôn xao khi trở về từ một show thời trang ở Phú Quốc, thì Việt Nam phát hiện có ca nhiễm trong cộng đồng đi từ địa điểm này. Vì những sự trùng khớp ngẫu nhiên này mà ông trùm chân dài hết lần này đến lần khác trở thành tâm điểm chú ý và được dân mạng gọi vui là “Đại sứ cách ly”, “Gương mặt vàng trong làng cách ly”.

Vũ Khắc Tiệp là ông trùm nổi tiếng trong làng người mẫu Việt Nam và là người đã làm nên sự thành công của Ngọc Trinh. Một vài thông tin cho rằng Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh thời điểm 15 năm trước từng yêu nhau nhưng đã chia tay, và vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, tuy nhiên cặp đôi không lên tiếng về vấn đề này.

Anh nổi tiếng với lối sống sang chảnh, thường xuyên “chi đậm” cho sở thích mua hàng hiệu, đi du lịch xa xỉ. Ông bầu Ngọc Trinh hiện đang sở hữu chiếc Mercedes-Maybach S500 có giá khoảng 12 tỷ đồng làm phương tiện đi lại. Bên cạnh đó, Vũ Khắc Tiệp còn thu hút nhiều sự chú ý khi đầu tư quay Vlog du lịch ghi hình các điểm đến ấn tượng trên thế giới. Ngọc Trinh từng chia sẻ, chi phí thực hiện mỗi Vlog đi châu Âu của Vũ Khắc Tiệp sẽ rơi vào khoảng từ nửa tỷ đến 1 tỷ đồng. Hiện tại, kênh Vlog của Vũ Khắc Tiệp đã đạt hơn 722.000 lượt đăng ký. Được biết, chuyến đi đến Đà Lạt của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh là để ghi hình Vlog mới.

