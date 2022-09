Vợ "streamer giàu nhất Việt Nam" tặng mẹ chồng kim cương, kiếm tiền giỏi thế nào?

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 05:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những thông tin về người đẹp này vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

"Cô dâu mặc váy cưới 28 tỷ", "hot girl 2K xinh như búp bê", "vợ streamer giàu nhất Việt Nam" là loạt danh xưng mà dân mạng đặt cho Xoài Non (tên thật là Phạm Trang) - vợ Xemesis. Cặp đôi từng gây sốt mạng xã hội với đám cưới bạc tỷ và dàn khách mời là hội streamer hàng đầu Việt Nam.

Xoài Non ngày càng xinh đẹp, giàu có sau khi lấy chồng

Đến nay, sau 2 năm về chung nhà, cuộc sống của cô dâu xinh đẹp này đã có nhiều thay đổi. Tuy không hoạt động showbiz nhưng cái tên Xoài Non vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng lẫn truyền thông vì nhan sắc và độ giàu có và cuộc sống dư dả của một nàng dâu hào môn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân hot girl sinh năm 2002 này thông báo mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn gây chú ý. "Ngày hôm nay mới dám chia sẻ một chút về đứa con tinh thần của mình, sau bao nhiêu thời gian thì quán đã sắp đi vào hoạt động rồi ạ", cô chia sẻ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng cô nàng vì ngày càng thành đạt và giỏi giang.

Cặp đôi check-in trước cửa hàng mới

Vốn là một KOL có tiếng ở Sài thành, từ sau khi về chung nhà với "streamer giàu nhất Việt Nam", Xoài Non ngày càng đắt show quảng cáo, đóng MV ca nhạc, đóng phim và tham gia một số chương trình truyền hình và làm mẫu ảnh,... Việc đảm nhận nhiều công việc khác nhau cho thấy tài năng và khả năng kiếm tiền cực giỏi của cô nàng này. Nhờ vậy, cô khẳng định không phụ thuộc kinh tế vào chồng giàu có mà độc lập về tài chính.

"Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu đã muốn cưới Trang", cô chia sẻ trên trang cá nhân. Được gả vào gia đình có điều kiện, song Xoài Non lại có lối chi tiêu rất hợp lý, tiết kiệm trong việc mua sắm quần áo cá nhân hay sắm sửa đồ dùng cho gia đình.

Xoài Non trong MV "Chỉ còn một đêm" với Quang Hùng MasterD

Tuy nhiên, Xoài Non không ngại chi số tiền lớn để mua quà tặng chồng, tặng mẹ chồng đôi hoa tai kim cương nhân dịp sinh nhật. Cô nàng cũng thường xuyên diện đồ hiệu, đi du lịch thường xuyên ở các địa điểm trên cả nước và thế giới.

Cô và chồng cũng đã có tổ ấm riêng tọa lạc ở vị trí đắt đỏ bậc nhất Sài thành. Trong đoạn clip khoe biệt thự mới, nam streamer cũng chia sẻ vợ mình có tới hơn 600 trăm bộ đồ, chiếm diện tích của cả một căn phòng rộng lớn.

Mới đây, cô mua kim cương tặng mẹ chồng

Bên cạnh công việc thì nhan sắc lẫn phong cách thời trang của Xoài Non cũng ngày càng thăng hạng. Mới đây, cô nàng khoe sắc vóc "vạn người mê" trong loạt ảnh diện bikini hai mảnh mix váy lưới. Ngay lập tức nhan sắc cùng vẻ ngoài tươi trẻ đã chiếm sóng mạng xã hội. Người đẹp để lộ thân hình nhỏ nhắn, nuột nà.

Dù là gái Việt 100%, song cô nàng luôn bị hiểu lầm là con lai vì nét đẹp như gái Tây. Xoài Non có đôi mắt to tròn hai mí, sống mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng duyên dáng cùng làn da trắng mịn. Mái tóc sáng màu cũng khiến cô thu hút hơn. Khi xuất hiện trong game show "Chọn ai đây", nhan sắc trên sóng truyền hình của Xoài Non không có điểm khác biệt so với những tấm hình được cô đăng tải. Cô nàng vẫn luôn giữ vững được khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp.

Lấy chồng, Xoài Non cũng thay đổi phong cách ăn mặc ngày càng hiện đại và hợp thời trang, linh hoạt theo từng hoàn cảnh. Cô trung thành với phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ nhưng không kém phần cá tính.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường khác của Xoài Non:

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vo-34-streamer-giau-nhat-viet-nam-34-tang-me-chong-kim-cuong-kiem-tie...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vo-34-streamer-giau-nhat-viet-nam-34-tang-me-chong-kim-cuong-kiem-tien-gioi-the-nao-a572246.html