Vợ hot girl xứ Nghệ của Phan Văn Đức lên tiếng khi chồng bị chê xuống phong độ

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 17:14 PM (GMT+7)

Mẫu ảnh nổi tiếng một thời tỏ thái độ khi chồng nhận nhiều lời gièm pha sau trận đấu Việt Nam - Nhật Bản.

Tối qua ngày 11.11, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã kết thúc với tỷ số sát nút 1 - 0 nghiêng về đội tuyển Nhật Bản. Với nhiều lần uy hiếp khung thành đối thủ cùng sự cố gắng mang đến trận đấu đẹp, các cầu thủ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi. Tuy nhiên sau trận đấu, cầu thủ Phan Văn Đức liên tục bị “réo tên” trên mạng xã hội, từ gièm pha về lối chơi cho tới phong độ. Cùng với đó, bà xã của anh cũng vô tình bị kéo vào câu chuyện bình luận của một số fan quá khích.

Cư dân mạng để lại lời gièm pha bên dưới bài đăng của Phan Văn Đức

Trên Facebook cá nhân, cầu thủ Phan Văn Đức cũng chưa hài lòng với bản thân trong trận đấu vừa qua. Anh chia sẻ hình ảnh cúi gằm mặt cùng dòng tâm sự: “Rồi sẽ qua cả thôi. Gia đình là tất cả”. Dưới bài đăng, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp đã vào động viên, ủng hộ tinh thần cho chân sút 9X. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều bình luận khó chịu như: “3 năm không có nổi một bàn thắng nào”, “Phan Văn Đức nên nhường vị trí lại cho những cầu thủ khác tiến bộ hơn”, “Lấy vợ xong xuống phong độ một cách trầm trọng”...

Bà xã hot girl động viên tinh thần Phan Văn Đức

Giữa luồng dư luận trái chiều, vợ của Phan Văn Đức là Nhật Linh - đã nhanh chóng có động thái trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, cựu mẫu ảnh chia sẻ bức ảnh chụp chồng trên sân cùng dòng trạng thái chỉ có một chữ “Thương” kèm theo biểu tượng trái tim màu đỏ như một lời an ủi gửi đến cầu thủ xứ Nghệ.

Bên dưới dòng chia sẻ của Nhật Linh, Phan Văn Đức bày tỏ sự xúc động và khẳng định: “Gia đình là tất cả trong lúc khó khăn thế này”. Hot girl 9X cũng chia sẻ lại bài đăng có nhận xét tiêu cực về Phan Văn Đức của một trang tin và tuyên bố: “Chính thức bỏ theo dõi trang, quá đáng”.

Trong số những cô vợ xinh đẹp như hoa của cầu thủ Việt, Nhật Linh – vợ cầu thủ Phan Văn Đức - là cái tên nổi bật. Từ trước khi hẹn hò với cầu thủ ngôi sao của CLB Sông Lam Nghệ An, Nhật Linh đã được biết đến với hình ảnh cô giáo mầm non xinh xắn, đồng thời là mẫu ảnh có tiếng tại Nghệ An. Ngày 30.1.2020, hai người về chung nhà sau khoảng 5 tháng công khai hẹn hò. Cặp đôi đang chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ hai sau con gái đầu lòng.

Phan Văn Đức và Nhật Linh là gia đình cầu thủ được nhiều người hâm mộ yêu mến

Làm vợ cầu thủ nổi tiếng, sắc vóc của Nhật Linh càng gây chú ý hơn. Trước đó, Nhật Linh đã nhiều lần khiến fan xuýt xoa về nhan sắc khi đăng ảnh cùng chồng con đi chơi, đi du lịch. Chính Văn Đức cũng từng thốt lên rằng, Nhật Linh sau khi sinh con vẫn trẻ đẹp như “gái mới lớn”. Bất cứ hình ảnh nào mà cô nàng đăng tải cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc cựu hot girl luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa

Tiền vệ Phan Văn Đức nổi tiếng là cầu thủ yêu chiều vợ. Anh từng khiến các fan nữ phát hờn vì những cử chỉ âu yếm, cùng câu khẳng định chắc nịch dành cho vợ: “Anh nuôi em”. Cách đây không lâu, chân sút tuyển Việt Nam đã mua chiếc Mercedes-Benz GLC màu trắng có giá hơn 2 tỷ đồng để tặng cho bà xã bù đắp những ngày thi đấu xa nhà.

Phan Văn Đức nổi tiếng là người cưng chiều bà xã hết mực

