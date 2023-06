Vợ Duy Mạnh bê bụng bầu chạy khi gặp sao nam điển trai khiến chồng "ghen ra mặt"

Mới đây, một sự kiện quảng bá diễn ra ở Hàn Quốc có sự góp mặt của tài tử Hyun Bin. Trên trang cá nhân, hot girl Quỳnh Anh – vợ trung vệ Duy Mạnh – đã khoe khoảnh khắc chụp hình với thần tượng.

Trong đoạn clip gây sốt trên TikTok, bà xã Duy Mạnh được tài tử “Hạ cánh nơi anh” tặng quà và quan tâm nói chuyện trên sân khấu. Sau đó nàng Wag tỏ ra phấn khích, lon ton chạy xuống sân khấu dù đang mang thai bé thứ hai. Bụng bầu lấp ló nhưng người đẹp dường như đã quên mất, cứ thế chạy. Khi về chỗ, cô vẫn còn hít thở không đều, cảm xúc hân hoan thể hiện rõ trước máy quay.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú khi thấy phản ứng của Quỳnh Anh khi được gặp thần tượng người Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số bình luận lo lắng vì cô nàng đang mang thai mà chạy nhanh như vậy: “Coi clip mà tôi sợ thay bà ấy”, “Đây đúng là fan girl điển hình, gặp thần tượng thì bầu hay không bầu vẫn như nhau”, “Mẹ bé Ú vừa chạy vừa thổn thức, nhìn dễ thương quá”, “Lần sau mình đi chậm lại nha chị ơi”...

Trước những ý kiến của dân mạng, Quỳnh Anh bày tỏ: “Các chị bảo em bầu nên được ưu ái thiện cảm và may mắn hơn, chắc thế thật mọi người nhỉ? Nhìn thấy oppa, đầu óc em trống rỗng, không còn suy nghĩ hay nhớ gì. Mong mọi người thông cảm”. Duy Mạnh cũng “bất lực” than thở: “Mẹ Quỳnh may mắn, ông anh đẹp trai quá”. Thấy vậy, người hâm mộ đã nhiệt tình ghép cầu thủ Hà Nội FC vào khung ảnh và sáng tạo nhiều nội dung hài hước.

Ảnh chế về vợ chồng Duy Mạnh khiến dân mạng thích thú

Hot girl Quỳnh Anh được biết đến là ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Với nhan sắc xinh xắn, bà xã Duy Mạnh thường nhận về nhiều lời khen có cánh. Cô là một trong những nàng Wag thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng và đội bóng giành chiến thắng. Theo chia sẻ, tuyển thủ quốc gia để ý bà xã khi thấy cô trong một bữa tiệc cùng CLB Hà Nội. Sau đó, Duy Mạnh tìm cách làm quen với Quỳnh Anh qua Facebook. Dù vậy đàng trai phải mất gần 1 năm mới “cưa đổ” hot girl 9X.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cũng được xem là một trong những nàng Wag giỏi kiếm tiền và đắt hợp đồng quảng cáo nhất. Cô hiện đang kinh doanh về lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp.

Vợ Duy Mạnh đang mang bầu con thứ hai

Duy Mạnh nổi tiếng là cầu thủ yêu, chiều vợ con hết mực. Ngoài những lúc tập luyện và thi đấu, anh thường dành thời gian ở bên vợ con. Những khi có quãng nghỉ vài ngày, anh hay đưa bà xã và con trai đi du lịch.

Ngày 30/4, trong chuyến nghỉ dưỡng ở Maldives, Duy Mạnh thông báo vợ chồng anh sắp sửa đón nhóc tỳ thứ hai chào đời. Con trai đầu của cả hai tên Duy Minh, năm nay 2 tuổi, thường được bố dẫn ra sân làm quen với trái bòng tròn.

