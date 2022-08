Vợ cũ Tom Cruise ra sao sau 10 năm "ôm con tháo chạy" khỏi cuộc hôn nhân?

Năm 2012, người hâm mộ cả thế giới đều bàng hoàng khi Katie Holmes đột nhiên đệ đơn ly hôn Tom Cruise.

Mới đây, Katie Holmes khiến khán giả bất ngờ khi vừa diễn xuất chính, vừa làm biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất của phim lãng mạn Alone together (Cùng nhau cô đơn). Đây là lần thứ 2 cô làm đạo diễn trong một phim điện ảnh, đồng thời đánh dấu sự trở lại sau 2 năm, kể từ Cậu bé ma (Brahms: the boy 2) năm 2020.

Đặc biệt hơn, phim gây chú ý bởi Suri Cruise cũng góp mặt trong bộ phim. Con gái Tom Cruise sẽ hát ca khúc chủ đề Blue moon trong bộ phim lấy cảm hứng từ khoảng thời gian cả thế giới đối mặt với dịch bệnh Covid-19.

Katie Holmes và Suri Cruise gần đây. Suri thừa hưởng chiều cao của mẹ. Cô bé cao khoảng 1m7 ở tuổi 16.

Các hoạt động nghệ thuật của Katie Holmes và con gái nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau khi chồng cũ của cô là Tom Cruise đại thắng với Phi công siêu đẳng Maverick (Top Gun 2 - 2022). Mối quan hệ hiện tại giữa đôi bên đang khiến nhiều người tò mò bởi mới đây Tom Cruise mở tiệc xa hoa cho sinh nhật tuổi 60 nhưng thậm chí con gái anh cũng không được mời tới.

Katie Holmes vốn là một diễn viên tài năng và có danh tiếng tại kinh đô điện ảnh trước khi kết hôn với tài tử Nhiệm vụ bất khả thi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên năm 1997, chỉ một năm sau cô đã nhận được đề cử Diễn viên mới xuất sắc nhất ở một số lễ trao giải với Hành vi quấy rầy (Disturbing behaviour - 1998). Sở hữu gương mặt xinh đẹp, biểu cảm, chiều cao ấn tượng 1m75 và phong thái tự tin nhờ khoảng thời gian học lớp kỹ năng người mẫu, Katie Holmes được xếp vào hàng ngũ diễn viên trẻ tiềm năng thời đó. Năm 1999, Katie có vai chính đầu tay và liên tiếp nhận các dự án phim, trở thành gương mặt quen thuộc tại Teen Choice Award, lễ trao giải hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, thể hiện mức độ được yêu thích của nữ diễn viên trong giới trẻ.

Năm 2005 có thể coi là một trong những bước ngoặt lớn với Katie Holmes cả trong sự nghiệp và tình cảm. Cô tham gia bộ phim Batman Begins, phim bị cho là dở nhất trong tất cả các phim về siêu anh hùng Người Dơi. Cô nhận đề cử cho cả Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên tệ nhất tại các lễ trao giải khác nhau. Cùng năm đó, Katie công khai hẹn hò với Tom Cruise.

Tom Cruise và Katie Holmes thời còn mặn nồng.

Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của hai người khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, bắt đầu từ hình tượng cặp đôi đáng mơ ước, đến những khủng hoảng ngầm, và cuối cùng là vụ ly hôn gây xôn xao. Năm 2012, Katie Holmes đột ngột đệ đơn ly hôn. Hành động này của nữ diễn viên được cho là nhằm đưa mình và con gái thoát khỏi sự kiểm soát của chồng cũ, nhất là khi Tom Cruise muốn con gái tham gia giáo phái Scientology (Khoa luận giáo).

Cuộc chia tay diễn ra đột ngột và chóng vánh đến mức công chúng phải choáng váng. Theo truyền thông, Katie Holmes đã chuẩn bị rất tỉ mỉ nên cô không chỉ nhanh chóng được ly hôn theo nguyên vọng mà còn giành được toàn bộ quyền nuôi dưỡng Suri. Năm 2001, Nicole Kidman từng mất quyền nuôi con vào tay Tom Cruise khi cặp đôi này "đường ai nấy đi".

Katie Holmes một mình nuôi con gái suốt 10 năm và nỗ lực quay trở lại phim trường. Tuy nhiên không có bộ phim nào trong số 14 phim mà cô tham gia sau khi ly hôn mang lại danh tiếng cho nữ diễn viên. Với những bộ phim có tiếng vang như Người truyền ký ức (The giver - 2014), Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô (Ocean's 8 -2018), Katie chỉ đóng vai rất nhỏ. Những phim cô đóng chính đều không tạo dấu ấn đáng kể nào trong cộng đồng người yêu điện ảnh.

Truyền thông đánh giá Katie Holmes gặp khó tại Hollywood sau khi rời khỏi ông chồng quyền lực. Tình trạng tồi tệ giữa hai người sau ly hôn và những mối quan hệ rộng rãi của Tom Cruise được cho là một trong những nguyên nhân khiến Katie Holmes gặp nhiều hạn chế trong ngành công nghiệp điện ảnh. Việc tài tử cấm vợ cũ Nicole Kidman đến dự đám cưới của con trai nuôi càng khiến những đồn đoán về tính kiểm soát của Tom Cruise xuất hiện nhiều hơn.

Sao nữ hàng đầu Hollywood như Nicole Kidman cũng bị chồng cũ cấm dự lễ cưới của con trai nuôi hồi đầu năm 2019.

Tuy nhiên Katie được cho là rất thành công trong việc nuôi dạy con gái. Khi cặp đôi chia tay, Suri Cruise bị truyền thông ví như công chúa nhỏ phải rời khỏi lâu đài. Cô bé phải sống nhà thuê cùng mẹ thay vì trong biệt thự, dùng phương tiện công cộng thay vì chuyên cơ riêng, đến trường thay vì học với gia sư tại nhà... Nhưng sau một thập kỷ, Katie đã chứng minh cô làm rất tốt trong việc tạo dựng cuộc sống tự do, vui vẻ cho con gái. Hai mẹ con thường được nhìn thấy cùng dạo phố, mua sắm và trò chuyện thân thiết. Kể cả khi không có hào quang của ông bố nổi tiếng, con gái Katie Holmes vẫn được giới trẻ đặc biệt chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái rạng rỡ, tự tin và khả năng phối đồ đỉnh cao thừa hưởng từ mẹ.

Theo Daily Mail, mới đây Katie Holmes đã đính hôn với bạn trai kém 11 tuổi ngay tại hôn lễ của một người bạn. Một nguồn tin thân cận cho biết Suri Cruise rất ủng hộ mối quan hệ này của mẹ.

Katie Holmes rạng rỡ bên bạn trai kém tuổi.

Cùng với những khởi sắc trong chuyện tình duyên, người hâm mộ kỳ vọng phim mới của Katie Holmes sẽ tạo được dấu ấn, nhất là khi cô dành rất nhiều tâm huyết cho dự án trong cả vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn. Sự thể hiện của Suri Cruise cũng rất được mong chờ, bởi đây là lần đầu con gái Katie Holmes tham gia một dự án tại Hollywood.

So với cuộc sống xa hoa bên siêu sao quyền lực hàng đầu là Tom Cruise, Katie Holmes và con gái đang có một cuộc sống giản dị nhưng luôn bận rộn, vui vẻ. 10 năm sau vụ ly hôn chấn động Hollywood, Katie Holmes đang nỗ lực khẳng định lại tên tuổi trong làng điện ảnh, thoát khỏi cái bóng của "vợ cũ Tom Cruise" cũng như danh xưng "tài năng trẻ" một thời.

