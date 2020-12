Vợ cũ Phan Thanh Bình có bầu 5 tháng sau 2 tháng kết hôn

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 10:04 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên phim "Tiếng sét trong mưa" hạnh phúc chia sẻ niềm vui đến người hâm mộ.

Mới đây, diễn viên Thảo Trang thông báo tin vui đang mang thai ở tháng thứ 5 sau 2 tháng kết hôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cô cũng tiết lộ thêm rằng, vì không bị nghén, sức khỏe cô ổn định nên vẫn nhận lời đóng phim. Hơn nữa, là lần mang bầu thứ hai nên Thảo Trang cũng đã có nhiều kinh nghiệm để đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý hơn.

Thảo Trang chia sẻ tin vui sau 2 tháng tái hôn

Hồi tháng 10 vừa qua, Thảo Trang và Quang Pháp vừa tổ chức lễ cưới sau hơn 1 năm hẹn hò. Nếu như Thảo Trang được biết đến là nữ diễn viên khá có tiếng trong showbiz Việt thì Quang Pháp lại mới tham gia diễn xuất. Anh kém Thảo Trang 9 tuổi nhưng rất chững chạc, trưởng thành và hết lòng cưng chiều vợ.

Vì sức khỏe ổn định nên Thảo Trang vẫn nhận lời đóng phim

Thảo Trang sinh năm 1987, cô được biết tới là vợ cũ của cựu cầu thủ Phan Thanh Bình. Cả hai có một bé gái trước khi đường ai nấy đi. Trước khi kết hôn với tiền đạo nổi tiếng, cô hoạt động trong ngành giải trí với tư cách người mẫu. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2019, Thảo Trang gây chú ý khi vào vai Hạnh Nhi trong phim truyền hình Tiếng sét trong mưa.

Thảo Trang rạng rỡ trong bộ ảnh cưới

Sau cuộc hôn nhân dang dở với cầu thủ Phan Thanh Bình, Thảo Trang rất hạnh phúc khi tìm được bến đỗ của cuộc đời. Cô chia sẻ: "Chúng tôi sống đơn giản và đều có ý thức về trách nhiệm khi xây dựng gia đình. Bản thân đã trải qua đổ vỡ nên tôi cố gắng vun đắp tình cảm mình đang có".

Trong khi đó, Quang Pháp lại tâm sự: "Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn".

Nguồn: http://danviet.vn/vo-cu-phan-thanh-binh-co-bau-5-thang-sau-2-thang-ket-hon-50202018121044338.htmNguồn: http://danviet.vn/vo-cu-phan-thanh-binh-co-bau-5-thang-sau-2-thang-ket-hon-50202018121044338.htm