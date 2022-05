U23 Việt Nam ép sân nghẹt thở U23 Indonesia mở màn SEA Games: Dự đoán của Thanh Bi vượt quá kỳ vọng

BLV Quang Huy cũng tán thành với dự đoán của Thanh Bi. Cuối cùng, niềm vui đã đến sớm với fan yêu bóng đá Việt.

19h tối nay (ngày 6.5), trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 31 đã diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Dàn sao Việt cùng hàng triệu người hâm mộ bóng đá đều nóng lòng mong chờ bởi đây là "trận đại chiến" mở màn SEA Games 31.

Sau nhiều phút ép sân nghẹt thở, trong hiệp 2 của trận đấu, Tiến Linh, Hùng Dũng liên tiếp đá thủng lưới U23 Indonesia, giúp U23 Việt Nam dẫn trước 2-0. Trước khi trận đấu khép lại, trung vệ đội bạn là Aryanto phá hụt bóng vô tình đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Satryo. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

MC Tú Linh hào hứng cập nhật tỉ số trận đấu trên trang cá nhân

Trận mở màn đẹp như mơ của thầy trò HLV Park khiến dàn sao Việt không giấu nổi sự phấn khích. Trên Facebook cá nhân, hot girl MU - MC Tú Linh liên tục cập nhập trận đấu: "Ronaldo không thể cứu nổi U23 Indonesia, Hùng Dũng nâng tỉ số lên 2 - 0 cho U23 Việt Nam", "U23 Việt Nam vẫn ở đẳng khấp khác so với U23 Indonesia. 3 - 0 cho U23 Việt Nam", "Chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng tuyệt vời ở ngày đầu ra quân".

Diễn viên Tiến Luật còn khẳng định cảm xúc tự hào vì trình độ của cầu thủ Việt Nam ngày càng xuất sắc: "Như ngoại hạng Anh luôn". Bên dưới bài viết, anh viết: "Hoàng Đức chuyền như đặt vậy trời", "Ronaldo Indo vừa vào lại bị thay ra"... Trong khi đó, ca sĩ Ngô Kiến Huy tỏ ra khá hào hứng: "Em ơi thấy gì không? Việt Nam 3 - 0 Indonesia".

Thanh Bi tham gia chương trình "Bình luận SEA Games 31 - Trước giờ bóng lăn"

Trước đó, diễn viên Thanh Bi trong vai trò khách mời của chương trình "Bình luận SEA Games 31 - Trước giờ bóng lăn" đã bày tỏ sự hào hứng khi trở thành khách mời cùng BLV Quang Huy. Người đẹp 9X dự đoán U23 Việt Nam sẽ chiến thắng 2 - 0 trước U23 Indonesia.

Trước chia sẻ của nữ diễn viên phim "Người phán xử", BLV Quang Huy vui vẻ đồng tình: "Sẽ là 2 - 0 Thanh nhỉ". Bên cạnh đó, có không ít người hâm mộ để lại bình luận đặt niềm tin chiến thắng vào thầy trò HLV Park: "Việt Nam vô địch", "Mình tin Việt Nam 5 - 0 Indonesia", "Chị đoán tỉ số 3- 2 nghiêng về Việt Nam"...

Với tình yêu dành cho đất nước Việt Nam cùng môn thể thao vua, DJ Alexandra Rud bày tỏ sự thích thú khi được xem trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Indonesia trong ngày đầu tiên trở lại Việt Nam. "Welcome Back Vietnam. Let's enjoy the first win at SEA Games" (tạm dịch: Trở lại Việt Nam. Hãy tận hưởng chiến thắng đầu tiên của SEA Games). Đáng chú ý hơn, người đẹp đã dự đoán chính xác tỉ số trận đấu 3 - 0 cho U23 Việt Nam, khiến nhiều người trầm trồ.

