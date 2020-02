Tựa vai tình tứ một chàng trai, Lynk Lee nói điều bất ngờ về người yêu đồng giới

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 14:17 PM (GMT+7)

Lynk Lee bất ngờ lên tiếng về tin đồn có bạn trai đồng giới sau khi công khai giới tính.

Sau khi công khai giới tính, ca sĩ Lynk Lee thường xuyên chia sẻ hình ảnh để tóc dài điệu đà, nữ tính. Nam ca sĩ cũng cập nhật lại thông tin trên mạng xã hội, thay đổi thành giới tính nữ. Nhiều tin đồn còn cho rằng, Lynk Lee hiện đã có bạn trai đồng giới sau khi "come out".

Tuy nhiên mới đây, Lynk Lee lên tiếng phủ nhận cho rằng vẫn đang độc thân. "Chết rồi còn 10 ngày nữa đến Valungtung rồi. Năm nay vẫn tiếp tục cô đơn quá. Thôi thì mình quen rồi thì cứ kệ đi. Phải mượn lưng đứa em để giả vờ như cũng có bồ đó. Thế mà ai cũng tưởng có người yêu thật. Ai team FA điểm danh nào! Ps: Ảnh chụp từ hôm Noel nhé mọi người!" - Lynk Lee chia sẻ.

Lynk Lee đăng ảnh tựa vai tình tứ bên một chàng trai nhưng phủ nhận tin đồn đã có người yêu đồng giới.

Trước đó, Lynk Lee vướng tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng anh mang chuyện giới tính ra để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi. Lynk Lee đã đăng tải một bài viết khá dài, tiết lộ về lý do đã không dám sống đúng với giới tính của mình trong nhiều năm qua. "Tại sao bây giờ mới come out? Làm bây giờ để tạo drama cho nổi à?

Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, đâu phải cứ dễ dàng mà nói ra được đâu. Nếu mà nói ra được thì Linh đã nói ra từ bé để có thể thoải mái là chính mình rồi, làm gì phải sống như là một con người khác hơn 30 năm trời? Nửa cuộc đời Linh đã phải làm mọi thứ để mọi người hài lòng và tránh nghe những lời chửi và miệt thị về giới tính. Ngày bé đi học thì bị mọi người nói rằng: "Linh bê đê". Điều này ám ảnh tới bây giờ luôn. Lớn lên thì gồng mình, cố gắng nam tính nhất để hoà nhập vào bạn bè.

Ngay cả những MV cũng phải thể hiện sự nam tính khiến mọi người ai cũng nghĩ là thẳng. Đến bây giờ, khi nói ra thì có bạn tiếc nuối, có người lại chửi bới. Có phải Linh đã diễn quá giỏi vai là nam của mình chăng? Nhưng chắc chắn những người bạn xung quanh và gần gũi với Linh thì đều biết Linh nữ tính và không thể nào mà gồng được hết" - Lynk Lee chia sẻ.

Lynk Lee chia sẻ hình ảnh ngày càng nữ tính sau khi "come out".

Lynk Lee cho biết, anh đọc hết tất cả những bình luận khen, chê của công chúng. Nếu những lời khen giúp nam ca sĩ có thêm động lực để cố gắng thì Lynk Lee lại mặc kệ những ý kiến chê bai. Giọng ca "Tạm biết nhé" viết: "Chúng ta đều là con người, hãy dành những gì tốt đẹp cho nhau. Bạn có thể ghét tôi, nhưng tôi không ghét bạn, tôi phải cảm ơn bạn vì đã cho tôi mạnh mẽ hơn".

Bên dưới bài đăng nhiều sao Việt như diễn viên Bảo Thanh, Pha Lê, Thảo Trang, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa... đều dành nhiều lời khen cho diện mạo mới của Lynk Lee, đồng thời gửi lời khuyên, động viên đến nam ca sĩ về quyết định công khai giới tính và sống thật với chính mình.

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988. Anh bắt đầu thu hút công chúng với những ca khúc mang dấu ấn học đường, tuổi thiếu niên như: "Tạm biệt nhé", "Ngày ấy bạn và tôi"... Ngoài ra, Lynk Lee còn được mệnh danh là "thánh cover" với nhiều bản cover triệu view ấn tượng.

