Trâm Anh bị ăn tát tới 4 lần bởi NS Trịnh Kim Chi

Trong những lần thử diễn, cái tát chỉ là nhẹ nhàng nhưng đến khi lấy góc quay lên hình, cái tát đều được thực hiện rất thật.

Mới đây dàn diễn viên trong phim truyền hình "Anh yêu mẹ đơn thân" hé lộ hậu trường nhiều điều đáng nhớ. NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết đoàn phim tuy quay đúng mùa mưa bão khiến nhiều lần lịch quay bị chậm lại ảnh hưởng đến tiến độ. Thế nhưng cũng nhờ mưa bão mà trên phim chị có được một vài phân đoạn hết sức lãng mạn (ngắm cảnh mưa) mà không cần phải có sự trợ giúp của máy móc nhân tạo. Ngoài ra, có thể nói NSƯT là người “đen” nhất đoàn phim do quay phim vào đúng mùa mưa bão nên có một hôm đi quay về khuya, xe của chị ngập nước và hư hỏng nặng, phải nhờ xe cứu hộ đưa xe về garage sửa chữa giữa trời mưa tối mịt gặp không ít khó khăn.

NSƯT Trịnh Kim Chi vào vai người phụ nữ quyền lực

Do thời điểm phim khởi quay đúng vào lúc dịch Covid chỉ vừa tạm lắng nên công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả đoàn phim cũng được chú trọng hơn cả. Ngoài việc thực hiện đo nhiệt độ cho diễn viên hằng ngày, một trong những điểm thú vị của đoàn phim "Anh yêu mẹ đơn thân" chính là các diễn viên và cả ê-kíp được… cắt tóc miễn phí bởi bạn Hương Hoa (nghệ danh Bé Bông) – phụ trách make-up của đoàn phim. Việc cắt tóc này không chỉ đảm bảo cho racco (tạo hình nhân vật) đúng từ đầu đến cuối bộ phim mà còn giúp cho đoàn phim hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Thế nhưng may mắn như Linh Sơn thì không sao, còn với ê-kíp thì khá… tai hại.

Linh Sơn tranh thủ tập gym trên phim trường

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết đây là phân đoạn khiến chị khá áy náy với diễn viên Trâm Anh (vai Mộc Trà) vì để đảm bảo thể hiện được đúng cảm xúc của bà Phi Yến đang vô cùng giận dữ trong phân đoạn này, đạo diễn đã yêu cầu thực hiện cảnh quay đến hơn bốn lần.

Cảnh tát phải thực hiện tới 4 lần

Trong những lần thử diễn, cái tát chỉ là nhẹ nhàng nhưng đến khi lấy góc quay lên hình, cái tát đều được thực hiện rất thật, có nghĩa là diễn viên Trâm Anh đã “ăn tát” đến tận… bốn lần. NSƯT cũng dành lời khen khá nhiều cho diễn viên trẻ Trâm Anh, mặc dù cô bé chỉ mới hơn 20 tuổi (Trâm Anh hiện là sinh viên năm thứ 3 – ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) nhưng khả năng diễn xuất của Trâm Anh khá tốt, đặc biệt là ánh mắt rất có chiều sâu.

"Anh yêu mẹ đơn thân" là một bộ phim tâm lý xã hội có đan xen yếu tố hành động và cả hình sự. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do con trai gây ra, bà Phi Yến quyết định tạo hiện trường giả nhằm giúp con thoát tội nhưng lại khiến cha của Hoàng Quân vừa mất mạng vừa chịu oan khuất. Bi kịch của gia đình Hoàng Quân cũng bắt đầu từ đây. Phim hiện được phát sóng vào 19h45 các ngày trên kênh Phim Việt SCTV14.

