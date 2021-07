Tóc Tiên nhậu say khướt ôm cây đứng hát, Ngọc Trinh "mất tỉnh táo" cũng sốc chẳng kém

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 00:10 AM (GMT+7)

Hiếm khi người hâm mộ thấy hình ảnh dàn sao nữ uống rượu đến say mềm thế này.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh ăn nhậu với Ngọc Trinh trên trang cá nhân kèm lời nhắn: “Khi con gái nhậu”. Hình ảnh chân dài quê Trà Vinh "kẹp nách" chai rượu trống không, nằm vật ra đất gây chú ý. Nhiều người khuyên "nữ hoàng nội y" nên bớt nhậu nhẹt và lo lắng cho sức khỏe của người đẹp.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là hình ảnh trong hậu trường quay clip Tiktok vui nhộn của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Hình ảnh hậu trường cho thấy, bên cạnh chân dài 8X còn có ê-kíp quay phim chuyên nghiệp. "Nữ hoàng nội y" là một trong những sao Việt có niềm đam mê chơi Tiktok. Kênh Tiktok của cô hiện có hơn 6,4 triệu người theo dõi với nhiều clip đạt con số "khủng" về tỷ lệ người xem.

Đây không phải lần đầu Ngọc Trinh gây tranh cãi với hình ảnh say khướt thế này. Đầu tháng 5 vừa qua, Ngọc Trinh mở tiệc tại gia, ăn nhậu với bạn bè tới mức say khướt, mất tỉnh táo. Đây là lần cô uống thật, không phải diễn như clip mới nhất.

Thậm chí, khi vào thang máy để đi lên phòng ngủ, người mẫu nội y ngồi bệt xuống đất, ôm người. Khi tới phòng ngủ, Ngọc Trinh chống tay xuống mặt sàn thang máy, cố lết ra ngoài. Thậm chí, phải có người dìu "nữ hoàng nội y". "Rượu bia tới miệng ai nỡ nhấp môi. Ngọc Trinh phải lết mới đi ngủ, dân chơi thứ thiệt nha cả nhà", một người bạn của cô chia sẻ.

Trước Ngọc Trinh, nhiều mỹ nhân Việt cũng nhậu say "tới bến" như Nam Thư, Tóc Tiên, Khổng Tú Quỳnh, Hương Giang....

Giữa tháng 4 vừa qua, Tóc Tiên khoe ảnh đi ăn nhậu say khướt với đàn chị Ngô Thanh Vân trong một bữa tiệc đóng máy phim mà nữ ca sĩ tham gia. Lỡ quá chén, giọng ca 8X mặt đỏ bừng, có nhiều hành động hài hước. Hình ảnh Tóc Tiên "lúc đi hết mình lúc về hết hồn" với biểu cảm "đơ" khiến nhiều người hâm mộ thích thú và không ngừng trêu chọc nữ ca sĩ.

Tóc Tiên đứng ôm cây cười "phớ lớ" như được mùa sau khi nhậu say trong bữa tiệc. "Trời ơi cái nết bỏ vô toilet ấn trôi bụp bụp hết rồi", Tóc Tiên viết.

Trong lúc cao hứng, người đẹp sinh năm 1988 còn không ngại ngần thể hiện giọng hát cho mọi người nghe. "Kể từ dạo đó, không ai dám mời cô ấy đóng phim nữa", Tóc Tiên viết chú thích hài hước.

Sau khi "quẩy" tưng bừng trong bữa tiệc, Tóc Tiên về nhà trong trạng thái "không biết trời đất là gì" và nằm vắt ngang người trên ghế sofa. Nhìn thấy hình ảnh say bí tỉ của vợ, Hoàng Touliver nhanh tay chụp ảnh dìm hàng bà xã. Sau cơn say và xem lại ảnh mọi người chụp lại, Tóc Tiên cảm thán: "Tỉnh dậy mà không dám check điện thoại luôn á. Hôm qua chỉ là một đêm say thôi chứ em không làm gì có lỗi với cuộc đời đâu ạ".

"Kiều nữ làng hài" Nam Thư cũng có hình ảnh say xỉn để đời khi mời Elly Trần và một số bạn bè sang ăn nhậu tại nhà riêng. "Đêm qua bạn rủ đi ăn, mình mời lại bạn về nhà mình chơi, ai ngờ bạn về thiệt và sau đó bạn giết mình trong 1 nốt nhạc", nữ diễn viên trần tình trên trang cá nhân.

Kết quả sau cuộc nhậu là Nam Thư không thể tự bước vào phòng ngủ mà cần có người trợ giúp. Thậm chí, khi vào tới phòng riêng, nữ diễn viên còn ngủ ngay trên sàn nhà. May mắn, cô được bạn bè đỡ dậy lên giường ngủ.

Nam Thư cho biết, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô không hiểu sao bản thân có thể vào được phòng ngủ. Bên dưới bài đăng, cô bạn Elly Trần trêu chọc: "Tao thấy nết mày say dễ thương ngoan hiền đó chứ. Say vào lăn ra ngủ không phá làng phá xóm, Ok ghê".

Trong tiệc cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng năm 2019, nhiều sao Việt uống say mềm đến "quên lối về". Khổng Tú Quỳnh uống quá chén nên "mất tỉnh táo".

Sau khi về tới khách sạn, nữ ca sĩ vẫn còn "lâng lâng" trong người nên đã tỏ tình với "Hoa hậu hài" Thu Trang. Khổng Tú Quỳnh cho biết cô thích đàn chị từ lâu, nếu được mời đóng trong dự án phim ảnh mới của vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang, cô hứa sẽ không lấy cát-xê. Vừa nói Khổng Tú Quỳnh vừa ôm Thu Trang khiến đồng nghiệp đứng bên cạnh không nhịn được cười.

Hương Giang xin phép người hâm mộ được say một hôm để đi làm vài ly với nhóm bạn thân thiết. "Xin phép không làm Hoa Hậu 1 hôm, uống 1 vài ly, say một chút nhé!", nữ ca sĩ viết.

Vì đã "ngà ngà" say, Hoa hậu 9X tạo dáng khá hài hước. Loạt ảnh độc của Hương Giang nhận được nhiều lượt like của người hâm mộ.

