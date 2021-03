“Cười chảy nước mắt” chuyện diễn viên phải uống rượu, thuốc an thần để đóng “cảnh nóng”

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 18:10 PM (GMT+7)

Nhiều diễn viên trẻ đã buộc phải uống rượu, bia hoặc thuốc an thần để lấy dũng khí đóng “cảnh nóng”.

Uống rượu, bia, thuốc an thần để vào "cảnh nóng"

Trong buổi ra mắt phim "Về nhà đi con" cách đây mấy năm, diễn viên Quốc Trường tiết lộ về kỷ niệm đáng sợ khi đóng "cảnh nóng" với Bảo Thanh. Theo đó, mặc dù trước đó chưa hề quen biết nhau nhưng ngay khi vừa mới vào phim, cả hai đã buộc phải đóng "cảnh nóng" với nhau.

Cảnh nóng của Quốc Trường và Bảo Thanh trong "Về nhà đi con".

"Vì mình là diễn viên chuyên nghiệp nên phải đóng "cảnh nóng" chứ kỳ thực tôi cảm thấy rất áp lực. Không chỉ tôi mà tôi thấy Bảo Thanh cũng rất áp lực. Cô ấy là người diễn rất giỏi nhưng riêng cảnh này lại diễn dở, cứ vào diễn mặt lại đơ ra. Riêng tôi, khi vào đóng, tôi phải chuẩn bị tinh thần rất kỹ, bằng cách tìm một chỗ vắng, hít thở thật sâu 3 lần", Quốc Trường chia sẻ.

Riêng Bảo Thanh lại thú nhận, để đóng được cảnh khoá môi cuồng nhiệt Quốc Trường, cô đã phải xin đạo diễn cho uống một lon bia.

"Thực ra, trước đó tôi cũng phải uống một lon bia để quên tôi là tôi mà sống với nhân vật. Tôi rất hèn và không biết uống bia rượu nhưng hôm đó tôi xin đoàn một lon bia tu một mạch, thấy mặt bắt đầu nóng lên thì xin quay luôn", Bảo Thanh bộc bạch.

Không dừng ở đó, khi đóng cảnh hôn nhau trong phim điện ảnh "Đôi mắt âm dương", Bảo Thanh cũng phải uống hai ly rượu vang mới dám vào quay.

"Cảnh nóng" trong "Đôi mắt âm dương" chính xác là không có trong kịch bản. Chỉ đến khi ra phim trường, đạo diễn mới nói đoạn này nhân vật của tôi và nhân vật của anh Trường phải hôn nhau. Và người hôn phải là nhân vật của tôi chứ không phải anh Trường.

Nụ hôn sẽ không còn ngọt ngào như những người yêu nhau nữa mà là nụ hôn nồng cháy, chứa đựng ở trong đó những cảm xúc hỗn loạn và hôn trong nước mắt. Hiểu được ý đồ của đạo diễn nên trước khi quay cảnh đó tôi đã phải uống hai ly rượu vang để lấy dũng khí thực hiện. Ơn giời, cảnh đó chúng tôi chỉ quay hai đúp là xong", Bảo Thanh cho biết thêm.

Cảnh nóng của Bình An và Ngọc Crystal Eyes trong "Những cô gái trong thành phố".

Trước đó, "cảnh nóng" giữa chàng trai nghèo tên Tùng (Bình An) và nữ đại gia lớn tuổi Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes) xuất hiện trong tập 23 phim "Những cô gái trong thành phố" ngay khi phát sóng đã lập tức gây xôn xao. Nói về cảnh này, diễn viên Bình An cho biết, đó là cảnh khó nhất mà anh đóng từ trước tới nay và anh đã phải xin đạo diễn cho một ly rượu để uống trước khi bước vào quay cảnh đó.

"Khi đọc kịch bản tôi cũng phần nào hiểu được phần nào cảnh nóng đó sẽ diễn ra như thế nào. Lúc tập tôi cũng đã khá run nên khi bắt đầu quay tôi đã phải xin các anh trong đoàn phim uống một hớp rượu và vài viên thuốc an thần. Tôi uống không phải để say mà tôi muốn mình bình tĩnh hơn, quên đi thực tại và dồn mọi suy nghĩ cho nhân vật Tùng", Bình An chia sẻ.

Vã mồ hôi dù biết rõ "cảnh nóng" không hẳn đã nóng

NSND Công Lý chia sẻ rằng, chuyện diễn viên trẻ áp lực, sợ hãi, ngại ngùng... khi đóng "cảnh nóng" trên phim là chuyện rất dễ hiểu. Ngay cả những người đã đóng một vài lần nhưng khi nhắc đến "cảnh nóng" vẫn bị áp lực đè nặng tới mức "vã mồ hôi" dù biết rõ "cảnh nóng" không hẳn đã nóng.

"Tôi đã từng chứng kiến hoặc nghe được rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" về chuyện đóng "cảnh nóng" của diễn viên trẻ. Đạo diễn nhiều phim vì hiểu được tâm lý này nên cũng rất thông cảm với diễn viên. Có những người xử lý tế nhị bằng cách rỉ tai để mọi người trong đoàn ra ngoài hết khi đã "set" xong bối cảnh quay cho diễn viên cảm thấy thoải mái nhất. Có người dù phải quay tới mấy "đúp" mới lấy được một "đúp" cũng vẫn nhẹ nhàng động viên diễn viên chứ không quát mắng.

Một cảnh nóng trên phim điện ảnh Việt.

Thậm chí, có người còn chiều diễn viên tới mức sửa kịch bản để diễn viên không cảm thấy khó xử khi đóng… Tóm lại là giải quyết khâu tâm lý cho người diễn để họ thoải mái rồi mới quay. Mà công nghệ quay "cảnh nóng" phim truyền hình bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Nhiều khi xem trên phim thấy vậy nhưng không hẳn khi quay đã vậy", NSND Công Lý cho biết thêm.

Đạo diễn Nguyễn Trần Bảo Nhân cũng bộc bạch rằng, "cảnh nóng" trong điện ảnh bao giờ cũng táo bạo hơn so với trên phim truỳen hình. Vì vậy, mỗi khi đến những phân cảnh này, đạo diễn cùng diễn viên trao đổi rất kỹ. Ngoài ra, các phương án, thủ thuật... đều phải được tính đến để tránh áp lực tâm lý cho diễn viên. Nhưng kể cả dùng kỹ thuật tới mức nào thì khi diễn cảnh này diễn viên cũng phải có những cảm xúc nhất định.

"Trước khi bước vào quay cảnh gọi là "cảnh nóng", bao giờ các đạo diễn cũng làm "công tác tư tưởng" rất kỹ đối với diễn viên, nhất là diễn viên trẻ. Sở dĩ như vậy bởi đa phần các diễn viên trẻ đều là những người chưa lập gia đình, chưa có nhiều vốn sống và kinh nghiệm diễn xuất nên họ sẽ mang tâm lý e dè hoặc sợ hãi. Và một khi đả thông cho họ thì việc quay bao giờ cũng dễ dàng hơn.

"Trong điện ảnh có rất nhiều thủ thuật để "ăn gian" các cảnh quay, nhất là "cảnh nóng". Việc "ăn gian" ở đây có thể hiểu là khi hiển thị trên màn ảnh mọi người cảm giác thước phim đó rất nóng bỏng nhưng khi quay lại không "nóng" tới mức đó.

Nghĩa là họ sẽ dùng các công cụ - thiết bị hỗ trợ và diễn viên không nhất thiết cứ phải "khoả thân" hoàn toàn trước ống kính. Có chăng chỉ là để lộ một phần thân thể và góc quay họ sẽ đánh lừa cảm giác của người xem. Tóm lại là có nhiều cách để quay "cảnh nóng" mà diễn viên sẽ không bị làm khó", đạo diễn Dũng Nghệ cho hay.

Nguồn: https://danviet.vn/cuoi-chay-nuoc-mat-chuyen-dien-vien-phai-uong-ruou-thuoc-an-than-de-dong-canh...Nguồn: https://danviet.vn/cuoi-chay-nuoc-mat-chuyen-dien-vien-phai-uong-ruou-thuoc-an-than-de-dong-canh-nong-20210314145946035.htm