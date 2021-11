Tịnh thất bồng lai "bị đập phá tan hoang" sau khi Công an vào cuộc điều tra gây xôn xao

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 13:03 PM (GMT+7)

Loạt ảnh nơi các chú tiểu “Thách thức danh hài” sinh sống bị đập phá đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

"Tịnh thất Bồng Lai" nay đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ” - là nơi sinh sống của 5 cháu bé từng gây chú ý với khán giả trong lẫn ngoài nước khi tham gia chương trình “Thách thức danh hài” trên HTV7 (Đài Truyền hình TP.HCM). Ngoài ra, 2 người tại đây cũng tham gia nhiều cuộc thi ca hát trên sóng truyền hình.

Nhiều tháng qua, "Tịnh thất Bồng Lai" liên tục bị nhắc tên trên mạng xã hội vì bị tố cáo không phải là cơ sở Phật giáo, có dấu hiệu lạm dụng trẻ em để trục lợi cùng nhiều vấn đề liên quan khác. Đỉnh điểm, vào tháng 11, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cùng đoàn người xuống trực tiếp “Thiền am bên bờ vũ trụ” tại Long An như tuyên bố trước đó với mục đích gặp và trò chuyện với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu nơi đây. Sự việc thu hút nhiều YouTuber, người dân hiếu kỳ đến chứng kiến. Vì quá đông người có mặt trước "Tịnh thất Bồng Lai" giữa mùa dịch nên đôi bên không thể gặp gỡ như dự kiến.

5 cháu bé tại "Tịnh thất Bồng Lai" thi "Thách thức danh hài"

Mới đây, loạt ảnh "Tịnh thất Bồng Lai" bị đập phá tan hoang được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn giải trí. Trong các hình ảnh, một chiếc máy xúc đang phá dỡ các mảng tường bê tông, những người đang sinh sống tại đây chỉ đứng quan sát, không có bất cứ phản ứng nào. Nhiều thành viên mạng còn đồn thổi rằng nơi sinh sống của các cháu bé thi “Thách thức danh hài” bị cưỡng chế, giải tán sau những ồn ào suốt thời gian qua.

Trước nhiều tin đồn không có căn cứ, người đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" cho hay, việc tháo dỡ những nơi cũ kĩ là để xây dựng lại theo kế hoạch chứ không như những thông tin trên mạng đang đồn đoán.

Loạt ảnh tháo dỡ tại "Tịnh thất Bồng Lai" gây xôn xao cư dân mạng

"Lúc trước, điều kiện sống ở đây không có đảm bảo. Các cô lớn tuổi và các cô trẻ, đâu ai có phòng riêng đâu. Phòng chật mà phải ngăn bằng vách nhôm, chia đôi ra cho đủ chỗ ở. Còn các bé thì ngủ tùm lum chỗ hết, phòng nào có chỗ trống là lấy cái mùng khung chụp lên, rồi vô đó nằm ngủ.

Giờ đập hết đi xây lại, nâng nền lên cho cao ráo. Sau khi sửa, mỗi người sẽ có 1 phòng riêng, nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, tường vách đàng hoàng. Có như vậy mọi người mới vui vẻ sinh hoạt được.

Nơi đây sẽ xây 1 trệt, 1 lầu, tầng trệt xây 9 phòng, lầu 1 cũng xây 9 phòng. Trên sân thượng sẽ mở khu vực uống trà cà phê, mở phòng thu ca hát trên đó”, người đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" nói.

Cũng trong hình ảnh mới nhất, nhóm người "Tịnh thất Bồng Lai" có mặt tại An Giang. Theo một nguồn tin đăng tải, họ về nơi này là để mua đất làm vốn. Chuyến đi của họ kéo dài 2 ngày, bằng xế hộp đắt tiền.

Tuy nhiên, một thành viên trong chuyến đi chia sẻ: "Chúng tôi về An Giang để sư phụ thăm mộ cha ruột và giải quyết một số công việc cá nhân". Người này cũng bác bỏ tin đồn “thầy, trò tịnh thất kéo nhau đi bỏ trốn”.

Nhóm người "Tịnh thất Bồng Lai" bác tin đồn bỏ trốn

Hiện tại, Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên là 2 người quản lý thu chi tại "Tịnh thất Bồng Lai". 70 triệu mỗi tháng là số tiền họ dùng để lo chi phí ăn uống, sinh hoạt cho các bé. Nếu sau này không làm YouTube, những người trong "Tịnh thất Bồng Lai" dự định sẽ nuôi trồng thủy sản vì trước đây từng có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực này.

"Nếu sau này không làm Youtube, thiền am sẽ chuyển qua nuôi trồng thủy sản tiếp. Công việc ổn định, có công thức sẵn, chắc chắn sẽ thành công. Chúng tôi sống như mọi người, đều phải đi làm, bỏ công sức của mình ra, tự mình làm đồng tiền nuôi mình và nuôi nhiều người, không có sống nhờ mạnh thường quân nào hết", phía "Tịnh thất Bồng Lai" thẳng thắn.

Đồng thời, phía "Tịnh thất Bồng Lai" cũng tiết lộ, hiện nơi đây có gần 30 người sinh sống, đa số là trẻ em... Theo đó, nguồn thu chính của mọi người đến từ 4 kênh YouTube đang quản lý, làm đá phong thủy, buôn bán rau ngoài chợ...

“Thời điểm 5 chú tiểu tham gia Thách thức danh hài, kênh YouTube của Thiền am thu về 200 triệu đồng. Những tháng đỉnh điểm cũng rơi vào 100 triệu đồng. Còn trung bình mỗi tháng trên dưới 50 triệu đồng. Do kênh làm về nội dung trẻ em, YouTube hạn chế quảng cáo nên nguồn thu nhập ít hơn các Youtuber khác”, đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" nói.

Hiện "Tịnh thất Bồng Lai" quản lý 4 kênh YouTube, mỗi tháng thu về số tiền khá lớn

Trong buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ mới đây, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" sau này đổi tên “Thiền Am bên bờ vũ trụ”, thực chất đây là cơ sở do bà Cao Thị Cúc (trú tại ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thành lập. Bản thân bà Cúc lúc đầu xây dựng nhà riêng để ở, sau đó vận chuyển các tượng Phật và đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành một cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

Theo báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở trên có một số sai phạm, như: Các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên và xây dựng trên đất ở nông thôn. Chủ cơ sở đã sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. UBND xã Hòa Khánh Tây cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc bà Cúc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Theo Bộ Nội vụ, "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ" không phải là cơ sở Phật giáo

Theo Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, tại hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ được bà Cúc xác định sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi từ 2019 đến nay. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Trọng thông tin, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo theo quy định pháp luật, do đó phía xã Hòa Khánh Tây chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi. Hiện, Uỷ Ban Nhân Dân huyện Đức Hòa tiếp tục làm việc với những phụ nữ có con ở cơ sở trên để làm rõ thêm những nội dung liên quan.

“Vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo”, ông Nguyễn Tiến Trọng nói và khẳng định, sẽ tiếp tục đề nghị Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Long An cùng các cơ quan chức năng tỉnh xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/tinh-that-bong-lai-bi-dap-pha-tan-hoang-sau-khi-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-gay-...Nguồn: http://danviet.vn/tinh-that-bong-lai-bi-dap-pha-tan-hoang-sau-khi-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-gay-xon-xao-5020212511134456.htm