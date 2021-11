Thuỷ Tiên xây cầu ở Nghệ An chênh lệch 645 triệu gây tranh cãi dữ dội

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 09:44 AM (GMT+7)

Dù mới được đưa vào sử dụng nhưng cầu Khe Liệu ở Nghệ An đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Những ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về 2 cây cầu: Khe Liệu và Sông Con 1 ở Nghệ An do đoàn thiện nguyện Thủy Tiên tài trợ xây dựng và sửa chữa. Tranh cãi xảy ra khi cây cầu Khe Liệu mới được đưa vào sử dụng vài tháng nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Ngoài ra, đơn vị ra giá 2,15 tỷ đồng được chọn thi công nhưng khi thương thảo hợp đồng chỉ còn số tiền 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 645 triệu đồng.

Cầu Khe Liệu được đoàn Thủy Tiên tài trợ xây dựng

Dân mạng còn mang hình ảnh một cây cầu của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) với giá 450 triệu đồng, so sánh với cây cầu Khe Liệu gần 1 tỷ đồng của vợ chồng Thủy Tiên. Dù chi phí xây dựng thấp hơn rất nhiều nhưng cây cầu 450 triệu được khán giả nhận xét trông khang trang, thiết kế tỉ mỉ... khác hẳn với sự xuống cấp của cây cầu gần 1 tỷ sau 6 tháng đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của địa phương gửi cơ quan chức năng, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ xây 2 cây cầu bị hỏng do bão lũ năm 2020. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 1 cầu xây mới là Khe Liệu, còn 1 cầu được sửa chữa là Sông Con 1.

Dân mạng so sánh cây cầu Thủy Tiên tài trợ với một cây cầu của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng

Trả lời báo Tiền Phong, ông Hoàng Phạm Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề. Mưa lũ khiến 600 nhà dân bị ngập nước, cầu Khe Liệu bị sập hoàn toàn. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho 38 hộ gia đình trên địa bàn xã bị thiệt hại nặng nề nhất với tổng số tiền là 696 triệu đồng và xây mới hoàn toàn cầu Khe Liệu. Trị giá cây cầu mà đơn vị thi công báo để xã biết là 1 tỷ đồng.

Về những vết nứt, hư hỏng ở cầu Khe Liệu, một đại diện của công ty về xây dựng cho hay: “Đó là vết nứt kỹ thuật chứ không phải công trình thi công kém chất lượng. Theo thiết kế, giữa mặt đường bê tông và mái taluy cầu có vết nứt để tạo độ co giãn”.

Những vết nứt trên cây cầu Khe Liệu sau vài tháng đưa vào sử dụng

Ngoài ra, một lãnh đạo của huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin về mức độ chênh lệch giữa giá chào thầu và giá trị xây dựng hai cây cầu trên địa bàn huyện mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tài trợ. “Con số chênh lệch lên đến hơn 645 triệu đồng là con số tiết kiệm được cho các nhà tài trợ, và cũng là tiết kiệm cho dân nghèo, cho thấy sự minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tiền tài trợ, với mục đích dành tất cả cho dân nghèo, hoàn toàn không có tiêu cực, tư lợi”, vị lãnh đạo này nói.

Trên cây cầu Khe Liệu sau khi hoàn thành có treo biển ghi rõ đơn vị hỗ trợ: "Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh".

Còn cây cầu Sông Con 1, phía Uỷ Ban Nhân Dân xã cho biết khi đơn vị tài trợ từ thiện sửa chữa cầu, xã không nắm được số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu, cũng như thông tin cụ thể về đơn vị thi công.

Một phần cây cầu Sông Con 1 sau sữa chữa

Trước đó, sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An đã chỉ đạo rà soát, xác minh lại số tiền mà đoàn ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại địa phương vào cuối năm 2020.

Sau khi xác minh lại từng người dân đã nhận hỗ trợ thì tổng số tiền mà huyện Thanh Chương vừa báo cáo với Bộ Công an là 6,787 tỷ đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Chương đã xác nhận ngày 12/11/2020 (6,889 tỷ đồng).

"Chúng tôi cho làm lại, xuống xã gặp từng người dân để rà soát, đối chiếu. Có thể do một số người dân khai báo không chuẩn nên xảy ra sai lệch hơn 100 triệu đồng. Rất tiếc khi đó người được nhận hỗ trợ đông quá nên chúng tôi không yêu cầu người dân ký nhận sau khi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên", ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương chia sẻ với báo giới.

