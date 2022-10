Thủy Tiên tức tốc ra Nghệ An, có quyết định đặc biệt hỗ trợ người dân

Thứ Tư, ngày 12/10/2022 18:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Của ít lòng nhiều, mong bà con chân cứng đá mềm vượt qua giai đoạn khó khăn này", Thủy Tiên nhắn gửi đến người dân Kỳ Sơn, Nghệ An.

Mới đây, trên Fanpage Nghệ An đăng tải loạt ảnh ca sĩ Thủy Tiên cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã có mặt tại Kỳ Sơn để động viên và tặng quà cho những bà con bị sập nhà trong đợt lũ quét vừa qua. Toàn bộ số tiền xây mới 6 căn nhà là 360 triệu đồng, do gia đình ca sĩ Thủy Tiên và một số người bạn ủng hộ. Có mặt tại Nghệ An, bà xã Công Vinh mặc bộ đồ màu đen giản dị, chân đi dép lê để thuận tiện đi lại đường đồi núi.

Thủy Tiên đến Kỳ Sơn - Nghệ An hỗ trợ người dân

Trên trang cá nhân, cô viết: "Trưa nay Tiên đã đến Kỳ Sơn để hỗ trợ tiền xây nhà mới cho bà con bị lũ cuốn trôi hết trong đợt lũ quét vừa qua. Bãi đất trống Tiên đang đứng này ngày trước là nền nhà của bà con, khi lũ về kéo theo những tảng đá to dưới chân mình đứng, đập hết vào sàn và chân nhà rồi cuốn trôi đi hết cả, không còn gì dù chỉ là xác nhà.

Hiện dãy đồi phía trên nguồn dòng chảy đó đang nứt to có khả năng sau vài trận mưa nữa sẽ đổ sập, nên chính quyền địa phương đang chuẩn bị di dời bà con đến xây nhà ở khu tái định cư mới, tránh thương vong khi thiên tai làm nứt sập núi. Thời gian cấp đất chuyển sang khu mới còn 1 vài tháng nữa do phải xin cấp đường và kéo điện nuớc, nên Tiên thay vì trao tiền mặt đã đưa bà con ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm để bà con an tâm, tránh giữ tiền mặt trong người nguy hiểm vì giờ bà con không còn gì, vẫn đang đi ở tạm. Của ít lòng nhiều, mong bà con chân cứng đá mềm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Hành động của Thủy Tiên nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ

Trước hành động đầy ý nghĩa, nhiều người đã gửi lời cảm ơn nữ ca sĩ và các mạnh thường quân: "Cảm ơn cháu Thủy Tiên thật nhiều", "Cảm ơn đại gia đình Công Vinh - Thuỷ Tiên với những tấm lòng vàng!", "Thật tuyệt vời, con dâu Nghệ An đã đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn để trao những mái ấm vô cùng ý nghĩa cho người dân lúc này. Chúc gia đình cháu luôn khoẻ, hạnh phúc và thành công nhé", "Cảm ơn tấm lòng vàng của Thủy Tiên, chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc để đi đến những nơi bà con đang gặp nhiều khó khăn trong mùa bão lụt này”…

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/thuy-tien-tuc-toc-ra-nghe-an-co-quyet-dinh-dac-biet-ho-tro-nguoi-da...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/thuy-tien-tuc-toc-ra-nghe-an-co-quyet-dinh-dac-biet-ho-tro-nguoi-dan-c47a14503.html