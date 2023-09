Thủy Tiên “phản pháo” khi bị nói là người ăn chay nhưng phá tổ yến

Suốt thời gian qua, ca sĩ Thủy Tiên là cái tên chưa bao giờ hết "hot" vì loạt thông tin xoay quanh câu chuyện từ thiện và minh bạch tiền từ thiện của mình.

Dù đã nhiều lần lên tiếng chia sẻ, đăng tải bằng chứng, hình ảnh… về số tiền từ thiện mà mình đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ người dân song những "thị phi", "điều tiếng" vẫn chưa buông tha nữ ca sĩ.

Ca sĩ Thủy Tiên là cái tên chưa bao giờ hết "hot"

Mới đây, bà xã Công Vinh đã bị một cư dân mạng mỉa mai cho rằng có tâm địa không tốt khi cướp mất nhà của chim yến. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Thủy Tiên, cô vừa có chuyến về thăm mẹ và nhà nuôi yến.

Nữ ca sĩ cho biết: "Hôm rồi Tiên về quê chơi, thấy mẹ lấy tổ yến xong mới biết mấy bà yến này cũng chướng ghê. Chim đẻ con xong nở ra biết bay xong là cả nhà nó bỏ tổ bay đi mất rồi thì mẹ Tiên mới lấy tổ.

Mà có mấy tổ chim trong góc mẹ chưa kịp lấy, mấy bà yến khác vô kiếm chỗ đẻ trứng lại không chịu ở tổ cũ đang có sẵn, mà phải tự làm cái tổ khác đè chồng lên cái tổ cũ mới chịu, ủa cái nết gì ngộ vậy ta? Tính ra mấy "bà" chim này cũng rảnh thiệt ha. Nhìn cái tổ chim như tổ chung cư 2 tầng vậy nè".

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người sau khi xuất hiện những bình luận cho rằng Thủy Tiên "ác, cướp nhà của chim yến".

Tránh để mọi người hiểu lầm lòng tốt của mình, bà xã Công Vinh đã để lại bình luận lên tiếng giải thích. Cô viết: "Nhiều bạn không có kiến thức rồi cứ đi comment bảo nuôi yến là ác là cướp nhà của chim yến. Thật ra chim sống theo bầy trên cây hoặc là chỗ cao, nhưng khi chim mẹ muốn đẻ con thì không thể làm tổ bên ngoài mà phải vào tìm các hang động có vách để làm tổ như ngoài đảo thiên nhiên hay tìm các nhà yến. Sau khi đẻ xong chim con biết bay là cả gia đình nó sẽ bỏ tổ bay theo bầy đàn.

Thật ra làm tổ bên ngoài thiên nhiên thì nguy hiểm vì chim to hay chuột, rắn sẽ trộm ăn trứng hay chim to ăn mất con khi chim bố mẹ đi tìm mồi, mình làm nhà cho nó ở an toàn cũng là làm phước mà, sau khi nó bỏ đi rồi mình phải gỡ tổ vì không lấy, các chim khác không dùng tổ cũ và cũng không còn chỗ để làm tổ.

Dù bị nhiều thị phi, nhưng Thủy Tiên cũng nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước những bình luận chỉ trích vô lý của anti-fan

Tiên thấy làm nhà yến là đang giúp nó chứ chẳng sát hại hay giết cướp gì của nó mà gọi là độc ác cả, nói vậy rất tội cho mấy người làm yến ạ".

Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng bị cư dân mạng mỉa mai là người ăn chay nhưng lại ủng hộ việc bán và ăn tổ yến. Đáng chú ý, không ít bình luận còn "cà khịa" khi nhắc lại chuyện nữ ca sĩ từng lấy đường nuôi kiến nay lại đi phá tổ yến để đem bán.

Song bên cạnh đó, nhiều người đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình trước những bình luận chỉ trích vô lý của anti-fan: "Trong giới này mặc kệ thị phi em ơi, họ chỉ thích nhìn vào người khác mà không nhìn lại chính mình", "Không hiểu sao con người ở xã hội này cứ muốn hơn thua nhau, nghĩ xấu cho nhau, ganh ghét đố kỵ, đặt điều cho nhau vậy nhỉ. Cuộc sống này chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cứ thích mang thêm nghiệp"…

