Thiếu gia nhà chồng Hà Tăng có động thái lạ giữa tin trục trặc tình cảm với bạn gái hot girl

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 16:17 PM (GMT+7)

Hot girl Linh Rin vừa thừa nhận trục trặc tình cảm với thiếu gia Phillip Nguyễn.

Chuyện tình giữa hot girl Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn - con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cặp đôi hot girl - thiếu gia nhận được nhiều chú ý giữa tin đồn trục trặc tình cảm

Những ngày gần đây, Linh Rin bất ngờ xóa toàn bộ ảnh trên trang cá nhân Instagram, trong đó có ảnh chụp với Phillip Nguyễn. Cư dân mạng ngay lập tức bán tín bán nghi việc hai người chia tay. Linh Rin chỉ để lại một bức hình từ cách đây 2 năm, cùng những dòng chia sẻ tâm trạng.

Linh Rin viết trên trang cá nhân: "Nếu có thể vì mình buồn mà khóc, thì vì ai đó mình buồn mà khóc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này! Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn là dạy cho chúng mình - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - thì cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân - điều vô giá ấy không thể tuỳ tiện mà đánh mất. Điều quan trọng hơn cả, dù kết quả có là gì chăng nữa, nếu vui vẻ đón nhận nó bước vào thì cũng hãy vui vẻ khi nó ra đi. Bởi vì ta vốn vẫn luôn bình yên như thế".

Linh Rin chỉ để lại một tấm hình chụp từ 2 năm trước, cùng dòng chia sẻ đầy tâm trạng

Trả lời về tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, Linh Rin mới đây đã xác nhận việc cô gỡ bỏ hình ảnh về bạn trai, đồng thời xin phép không chia sẻ quá nhiều. Hot girl cho biết, ở thời điểm này, cô muốn cân bằng cuộc sống, có thêm thời gian và khi mọi thứ ổn định sẽ chia sẻ với mọi người.

Trong khi đó, Phillip Nguyễn cũng có động thái mới trên trang cá nhân. Thiếu gia nhà chồng Hà Tăng đăng tải bức hình kỷ niệm tình bạn 9 năm cùng một người bạn thân. Anh không nhắc gì tới bạn gái, dù trước đó, anh thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình yêu giữa anh và Linh Rin.

Phillip Nguyễn đăng ảnh kỷ niệm tình bạn 9 năm, không nhắc tới bạn gái

Trước đó, mối quan hệ giữa Linh Rin và gia đình Phillip Nguyễn rất tốt đẹp. Thiếu gia tập đoàn tiết lộ việc bố mình đã chuẩn bị hai chai nước súc miệng để gửi cho anh và bạn gái, đề phòng dịch Covid-19. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn viết tận tay gửi đến Linh Rin: "To: Linh. This is small from my family. Thank you for taking care of my son". (Tạm dịch: Gửi đến Linh một món quà nhỏ từ gia đình bác. Cảm ơn cháu đã chăm sóc con trai bác).

Cộng đồng mạng vẫn gọi Linh Rin là em dâu tương lai của Hà Tăng. Nhiều fan hy vọng cặp đôi Linh Rin, Phillip Nguyễn sớm thông báo tin kết hôn. Vậy nhưng, giữa những diễn biến mới đây, không ít fan tiếc nuối và mong chờ cặp đôi sẽ lại như xưa sau những trục trặc nhất thời.

Cặp đôi từng khiến fan xuýt xoa không biết bao lần vì những món quà hàng hiệu

Kể từ khi công khai, Phillip Nguyễn và Linh Rin thường xuyên khiến dân tình ghen tỵ vì những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào. Thiếu gia tập đoàn nhà chồng Hà Tăng cưng chiều bạn gái, tặng các món quà hàng hiệu, cho đến việc cất công cải trang thành phi hành gia, giả làm shipper để tặng bạn gái món hải sản. Một trong những món quà đắt đỏ Phillip Nguyễn tặng cho bạn gái chính là đồng hồ Rolex trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tặng một loạt thương hiệu đồng hồ khác có giá cả trăm triệu đồng hay các món quà hàng chục triệu đồng khác.

