Cuộc sống của vợ chồng nam MC "giàu nhất Vbiz" ở biệt thự 21 tỷ giữa dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 14:19 PM (GMT+7)

Giữa lúc dịch Covid-19, gia đình của nam MC này vẫn rất thư thái bởi không gian xanh mướt, ngập hoa tươi và cây trái.

Được khán giả yêu quý bởi lối dẫn chương trình tự nhiên, giọng nói trầm ấm, MC Quyền Linh gắn liền với nhiều show nổi tiếng như "Bạn muốn hẹn hò", "Vượt lên chính mình", "Tam sao thất bản"...

Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo sống tại căn biệt thự triệu đô ngập tràn hoa trái. Đó chính là nhờ bàn tay chăm sóc vườn khéo léo của Dạ Thảo. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Quyền Linh khoe khu vườn khiến nhiều người trầm trồ.

Vợ chồng Dạ Thảo, Quyền Linh bên những trái bưởi thu hoạch tại nhà

"Thật may mắn khi có mảnh vườn nhỏ để chăm, và mỗi ngày được hoa trái mỉm cười chào đón... Mùa này cứ muốn quanh quẩn ở đây chẳng vội đi đâu... Cầu mong bình an, may mắn đến với tất cả mọi người." - Dạ Thảo viết.

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gia đình Quyền Linh tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau khi cùng thu hoạch trái cây tại chính vườn nhà. Trên sân thượng của căn biệt thự 21 tỷ đồng là những khu đất trồng rau và cây trái.

Không chỉ là nữ doanh nhân thành đạt, Dạ Thảo còn là bà nội trợ đảm đang, vừa vun vén chăm sóc cho gia đình vừa khéo léo trồng vườn. Trong căn biệt thự, Dạ Thảo trồng nhiều loại hoa khác nhau, tạo nên một khu vườn ngập tràn màu sắc với những bông hoa tươi thắm.

Quyền Linh cùng gia đình riêng sống trong căn biệt thự ngập tràn màu xanh

Một góc trong khu vườn đầy hoa của gia đình nam MC

Dàn hoa hồng ngoại khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nhiều loại hoa đua khoe sắc thắm trong khu vườn nhờ bàn tay tài ba, khéo léo của bà xã Quyền Linh

Giữa lúc dịch Covid-19, chỉ ngắm vườn hoa nhiều màu sắc này thôi cũng đủ thấy yên bình

Hai con gái của Quyền Linh khoe sắc bên dàn hoa hồng

