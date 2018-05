Nguyệt của "Phía trước là bầu trời": Con bảo sao tôi thảo mai, ghê gớm thế

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên tay ngang Hà Hương có một cuộc sống trọn vẹn bên ông xã làm ngân hàng.

Bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời gây sốt trở lại sau 17 năm, đặc biệt là vai Nguyệt. Nữ diễn viên Hà Hương vốn là dân múa nhưng đảm nhận xuất sắc vai diễn tay ngang. Cô hóa thân thành một cô sinh viên sắc sảo có nhiều mưu mô vì tham vọng. Nhiều trích đoạn của nhân vật Nguyệt đang "gây bão" mạng. Chia sẻ về quãng thời gian đóng phim cách đây 17 năm, Hà Hương bật mí nhiều điều lý thú.

Hà Hương vai Nguyệt trong trích đoạn "thả thính" phim Phía trước là bầu trời

Nhớ nhất lần tắm mưa cùng nhau ở khu nhà trọ

- Chị cảm nhận như thế nào khi thời gian gần đây những trích đoạn trong bộ phim truyền hình hot này gây sốt trở lại với cộng đồng mạng, đặc biệt là vai Nguyệt?

- Quả thật tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi bộ phim hot trở lại. Lần này bộ phim “dậy sóng” mạnh mẽ hơn 17 năm trước rất nhiều. Trong những ngày nhà nhà đi chơi dịp lễ 30/4 và 1/5, tôi rất bất ngờ khi nhận được nhiều cuộc gọi điện, gắn tag tên trên Facebook.

Các trích đoạn về nhân vật Nguyệt do tôi thủ vai tràn ngập trên new feed của trang cá nhân. Mọi người còn nói vui: “Sao chị chiếm mọi mặt trận trên các phương tiện truyền thông mạng, gây sốt đến vậy?!”. Lúc đầu tôi cố gắng giữ thái độ bình thản nhưng nói thật, tôi cũng bị cuốn theo guồng quay đó. Mình cũng mất nhiều thời gian hơn cho việc trả lời các tin nhắn, cuộc gọi, đồng thời cám ơn mọi người đã quan tâm tới vai diễn.

- Cuộc sống chị thay đổi ra sao sau khi các trích đoạn về nhân vật Nguyệt được dân mạng "khai quật"?

- Do hiệu ứng từ mạng nên mọi thứ từ lượng người follow đến lượt like đều tăng. Trang cá nhân của tôi từ khoảng 1.000 người theo dõi đã tăng gấp 6, 7 lần. Thật ra mấy ngày gần đây tôi không có thời gian để kiểm tra hết tin nhắn đang chờ. Có những status đạt được vài trăm lượt like khiến tôi bất ngờ.

- Cơ duyên nào đưa chị đến vai Nguyệt?

- Khi đó rất tình cờ, tôi ở cùng phòng với Thu Nga vai Thương trong phim. Hôm đó bọn tôi rảnh, Nga rủ tôi qua bên hãng phim truyền hình để lấy kịch bản cùng. Lúc đầu tôi chỉ đơn giản đi theo. Tới nơi, đạo diễn Đỗ Thanh Hải có hỏi 1 vài câu và mời tôi tham gia bộ phim này. Lúc đó rất nhanh chóng, chỉ khoảng 5 phút đã chốt luôn nhân vật quay và lịch quay của tôi.

- Lúc đọc kịch bản, chị có thấy ưng ý với cách xây dựng nhân vật Nguyệt?

- Tôi có cảm nhận Nguyệt là một cô gái khá ghê gớm. Khi đọc kịch bản dài 9 tập phim, tôi cũng không thể nhớ hết được. Rất nhanh tôi đưa ra quyết định làm thay đổi cả một thời thanh xuân của mình.

Sau 17 năm, nhan sắc của "Nguyệt thảo mai" ngày một đẹp mặn mà

- 17 năm, chị và dàn diễn viên ngày ấy của Phía trước là bầu trời có còn giữ liên lạc với nhau?

- Tôi và các bạn diễn trong phim chủ yếu giữ liên lạc qua mạng xã hội. Chắc chắn trong thời gian tới, chúng tôi sẽ gặp nhau một bữa để hàn huyên, tái ngộ.

- Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong thời gian quay Phía trước là bầu trời?

- Ngày đó, tôi mới chỉ là một cô gái 18 tuổi. Chúng tôi quay phim cùng nhau, nấu chè ăn cùng nhau, rồi cùng khóc cùng cười với nhau. Vì tôi là diễn viên tay ngang nên có nhiều phân cảnh không tiết chế được cảm xúc. Có những lúc cần khóc thì đi xe cả một quãng đường dài không khóc nổi nhưng có lúc không cần khóc lại khóc như mưa. Tôi diễn một cách ngây ngô, tự nhiên. Thực ra có rất nhiều cảnh tôi nhớ. Mọi người cùng nhau chơi đùa rồi quay cảnh mưa, tắm mưa với nhau rất thích dù thực tế chỉ là đạo cụ quay vòi nước ở phía trên chứ không phải mưa thật.

- Vào vai Nguyệt là một cô sinh viên ra trường nhưng lúc đó chị mới 18 tuổi. Điều gì giúp chị lấy kinh nghiệm sống để vào vai Nguyệt?

- Thực ra tôi là học sinh trường năng khiếu nên tôi trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá từ rất sớm khi mới 11 tuổi đã theo học trường múa. Tôi thấy mình may mắn vì sớm biết được “mùi vị” cuộc sống học sinh ở ký túc xá nên có nhiều nét tương đồng với Nguyệt lúc ở xóm trọ.

"Ai cũng có thời thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ. Còn khi làm mẹ rồi, cuộc sống sẽ rất khác"

Hà Hương hạnh phúc bên ông xã làm trong ngành ngân hàng và hai con: một bé trai 9 tuổi và một bé gái 7 tuổi.

- Trong sự nghiệp diễn xuất tay ngang, ngoài nhân vật Nguyệt, chị còn ấn tượng với vai diễn nào khác của mình?

- Tôi có nhớ vai Sa trong phim Tình Sa là bộ phim hợp tác với Thái Lan đầu tiên của hãng phim truyền hình. Sa có cá tính đối lập với Nguyệt.

- Giữa Nguyệt trên màn ảnh và bản thân chị ngoài đời có điểm gì giống nhau về tính cách?

- Những từ mọi người hay dùng để miêu tả về Nguyệt như thảo mai, sắc sảo, ghê gớm, theo tôi nghĩ đó là cá tính. Cô ấy có một kỹ năng sống đáng học hỏi bởi có thể đưa ra được mục tiêu, lập một kế hoạch rõ ràng và đạt được mục tiêu. Có thể nói một người con gái như Nguyệt là bản lĩnh. Nếu gặp tình huống tương tự ở ngoài đời, mình có thể học tập ở Nguyệt. Đương nhiên học theo chiều hướng tích cực chứ không phải tiêu cực. Bởi Nguyệt bằng mọi giá, mọi cách để bám trụ lại thành phố còn tôi ở ngoài cuộc sống có nhiều cách giải quyết tích cực hơn của Nguyệt.

- Gia đình chị đón nhận như thế nào việc vai diễn của chị gây sốt?

- Với ông xã, dù tôi có nổi tiếng đến bao nhiêu hay tôi có là một người như thế nào thì trong mắt anh ấy, tôi vẫn là một người vợ, người mẹ. 10 năm nay rồi. Và tôi tin tình yêu của anh ấy đủ lớn và tình cảm của tôi cũng đủ lớn để tạo nên sự tin tưởng.

Khi gia đình cùng xem những trích đoạn của phim Phía trước là bầu trời, con tôi vẫn bảo: “Sao mẹ thảo mai thế, ghê gớm thế”, “Sao buồn cười thế, sao các cô chú ấy lại viết như thế này nhỉ”. Tôi chỉ tủm tỉm cười thôi. Tôi tin chắc ông xã hiểu vợ anh ấy là người như thế nào.

- Sau vai Nguyệt, chị gần như vắng bóng trên màn ảnh. Ngay cả với nghề múa, chị cũng có một thời gian từ giã sau khi sinh em bé thứ hai. Khi nhìn lại, chị có nghĩ đó là quyết định đúng đắn?

- Thực ra múa là niềm đam mê của tôi. Sự nghiệp của tôi là một diễn viên múa được đào tạo năng khiếu từ bé nên với tôi, nghệ thuật múa đã ngấm vào từng thớ thịt. Diễn xuất chỉ là công việc tay ngang, mình thấy thích thì đóng thôi chứ không phải nghề chính.

Còn chuyện tạm dừng công việc múa sau khi sinh bé thứ hai là do tôi muốn dành trọn thời gian, đam mê cho con cái. Tôi say sưa trong việc chăm sóc các con. Tôi không thấy buồn hay hối tiếc gì về quãng thời gian đó. Ai cũng có thời thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ. Còn khi làm mẹ rồi, cuộc sống sẽ rất khác.

"Tôi hay nói còn ông xã im lặng, lắng nghe"

Hà Hương hiện tại vừa đi dạy múa vừa mở cửa hàng bia buổi chiều tối

- Chị nói sao về việc một số cư dân mạng cho rằng chị lấy một ông xã “có kinh tế rất chắc chắn”?

- Đó là nhận xét của cư dân mạng thôi. Nếu ai đó tin thì kệ họ cứ tin thôi còn tôi là người hiểu rõ nhất. Ông xã tôi là một người đàn ông như bao người. Chỉ khác một điều, anh ấy là người yêu thương tôi.

- Giữa chị và ông xã có những điểm tương đồng nào về tính cách?

- Hai chúng tôi bằng tuổi nhau nên rất dễ thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Còn cá tính hai vợ chồng tôi lại khá khác biệt. Tôi hay nói còn ông xã im lặng, lắng nghe nhiều hơn. Những điểm “thừa – thiếu” đó của nhau chúng tôi bù đắp được cho nhau trong cuộc sống.

- Nếu được mời đóng phim trở lại, chị có nhận lời?

- Bây giờ tôi không còn là thiếu nữ 18 như ngày còn đóng Nguyệt. Giờ đây tôi đã có gia đình, là mẹ của 2 đứa con. Vậy nên tôi sẽ phải có sự lựa chọn hợp lý hơn nếu có lời mời đóng phim. Ví như cần phải xem xét về kịch bản, thời gian quay, địa điểm quay và cũng cần phải nói chuyện với mọi người. Nếu được gia đình chồng và chồng ủng hộ, tôi nghĩ thành công trong công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

- Chị có ý định hướng con cái theo sự nghiệp của mình?

- Từ xưa tới nay tôi luôn mong con cái trở thành một người tốt để làm nhiều việc có ích trong cuộc sống. Định hướng nghề nghiệp phụ thuộc vào cá tính, nền tảng giáo dục và sự tiếp nhận của các con, chứ tôi không ép buộc.