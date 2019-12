Thanh Thảo khó xử khi con trai Ngô Kiến Huy hỏi về bố

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 10:07 AM (GMT+7)

Không muốn con trai gặp phải những thị phi, ồn ào bủa vây nên Thanh Thảo quyết định chưa nói sự thật cho Jacky.

Cách đây vài giờ, nữ ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải loạt ảnh của cậu con trai Jacky Minh Trí đang chơi đùa vui vẻ. Đi cùng đó, giọng ca Búp bê xinh đẹp chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động:

"Viết cho con trai của mẹ... 8 tuổi, con đã biết hỏi mẹ rằng có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không? Sao con họ Bùi, mẹ Anh họ Bùi, Jolie họ Bùi mà mẹ họ Phạm? Sao con ốm giống mẹ Anh, còn Talia mập giống mẹ?

Có phải Talia là first baby của mẹ không?

Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không?

Tell me the truth ai là ba là mẹ của con vậy mẹ?

Hàng loạt những câu hỏi khó mà mẹ chưa biết trả lời thế nào cho chàng trai trẻ của mẹ, chàng bây giờ đã lớn và cảm nhận mọi thứ theo cách của chàng, vừa thông minh, vừa nhạy cảm lại vừa đúng cái tuổi đang khám phá cuộc sống nên chàng bắt đầu làm cho mẹ khó xử. Biết nói sao đây với con?

Mẹ chỉ mong con cứ bé lại như ngày xưa, chẳng quan tâm gì đến sự thật, để mẹ được làm mẹ ruột của con trong tâm trí con. Mãi sau này cũng chỉ mong con hãy coi mẹ như mẹ ruột, thông cảm cho quyết định của mẹ khi ấy, hiểu cho mẹ cũng như mẹ ruột của con về những gì đã xảy ra", Thanh Thảo viết.

Thanh Thảo chia sẻ cảm thấy khó xử khi con trai hỏi về bố mẹ ruột

Thanh Thảo tâm sự rằng cô rất khó xử không biết trả lời những câu hỏi của con trai như thế nào. Cùng với đó, cô cũng nhắc lại chuyện quá khứ của Thụy Anh - em gái cô, khi mà cô nghe được "tin động trời". Dù không trực tiếp nhắc đến Ngô Kiến Huy nhưng nhiều cư dân mạng đều tinh ý nhận ra Thanh Thảo đang nhắc đến scandal của Thụy Anh cùng cậu học trò cũ cách đây 8 năm.

Khi đó, scandal Thụy Anh tố Ngô Kiến Huy từ chối nhận con, chối bỏ trách nhiệm khiến làng giải trí Việt xôn xao. Thanh Thảo kể lại rằng: "Mẹ đã gọi hai đứa trẻ chưa kịp lớn ấy ra quán nhỏ đầu nhà, yêu cầu chấm dứt ngay mối quan hệ không đi đến đâu chỉ vì chúng còn quá trẻ để nghĩ chuyện gia đình con cái. Đứa con trai thì cần tập trung cho sự nghiệp mà mẹ đã tạo dựng cho nó bằng cả tâm huyết của mẹ, mẹ muốn nó giữ kín mọi chuyện để tương lai còn phải nổi tiếng, còn lo hát hò, còn đứa con gái sẽ tránh điều tiếng không hay cho bản thân và gia đình. Riêng thiên thần mà ông Trời đã ban cho, hãy cứ nhận lấy, mẹ sẽ là người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ sau này".

Nữ ca sĩ cũng kể lại scandal "động trời" của em gái cô - Thụy Anh cùng Ngô Kiến Huy

Đồng thời, cô cũng kể lại hành trình nhận nuôi Jacky Minh Trí và bảo lãnh cho cậu bé sang Mỹ. Từ đó, cậu bé có cuộc sống bình yên, sung túc ở Mỹ bên bố mẹ nuôi. Điều khiến Thanh Thảo vô cùng lo lắng là Jacky Minh Trí sẽ bị cuốn vào những thị phi ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu bé ở tuổi quá nhỏ. Thế nên cô quyết định chưa nói sự thật cho cậu bé nghe:

"Mẹ con mình như thế mà đã 8 năm rồi con nhỉ! Mẹ đã chọn con đường ngày hôm nay là muốn con được bình yên sống trong một tuổi thơ êm ả, một môi trường lành mạnh, không có thị phi, không có ai quan tâm con là con của ai, chỉ cần con được khoẻ mạnh, hít thở không khí trong lành mỗi ngày, ngoan ngoãn đến trường với những bài học rất bổ ích cho đường đời của con sau này. Mẹ không nói rằng mình đã hy sinh cho con, vì những gì mẹ cho con cũng không phải là trọn vẹn, nhưng mẹ đã là mẹ của con, trước đây, bây giờ và mãi sau này thì cũng vẫn là mẹ của con”, Thanh Thảo viết.

Cách đây 8 năm, Ngô Kiến Huy vướng bê bối tình ái cùng Thụy Anh - em gái Thanh Thảo. Khi đó, Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ thuộc quản lý của công ty Thanh Thảo. Thụy Anh cho biết cô cùng nam ca sĩ đã hẹn hò bí mật một thời gian nhưng khi cô mang bầu, Ngô Kiến Huy lại phủ nhận chuyện này. Sau nhiều tranh cãi, Thụy Anh quyết định sinh con và nữ ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi cậu bé.

Về phía Ngô Kiến Huy, scandal khiến nam ca sĩ bị cư dân mạng chỉ trích không tiếc lời, sự nghiệp của anh cũng tuột dốc không phanh.

Jacky Minh Trí hiện tại sống tại Mỹ cùng gia đình Thanh Thảo

Đén năm 2012, Ngô Kiến Huy thừa nhận chuyện có con với Thụy Anh và đề nghị xét nghiệm ADN. Điều này khiến nữ ca sĩ Thanh Thảo bức xúc và không ít lần lên tiếng chỉ trích Ngô Kiến Huy.

Sau ồn ào với Ngô Kiến Huy, Thụy Anh sang Mỹ định cư và chuyên tâm vào việc kinh doanh. Hiện tại cô đã lấy chồng và sinh con.

Còn Ngô Kiến Huy, sau thời gian chấn động, nam ca sĩ dần quay lại hoạt động nghệ thuật. Ban đầu, nam ca sĩ dần gây ấn tượng với vai trò MC của các gameshow giải trí và diễn viên qua các bộ phim Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Chàng trai năm ấy, Yêu đi đừng sợ... Mới đây, anh cho ra mắt MV Truyền thái y và lọt top Trending của YouTube. Trong năm 2019, ngoài vai trò MC cùng MV Truyền thái y, Ngô Kiến Huy còn được yêu mến khi tham gia chương trình Chạy đi chờ đi - Running Man phiên bản Việt.

Ngô Kiến Huy dần gây dựng lại sự nghiệp sau khoảng thời gian scandal chấn động

Về chuyện tình cảm, Ngô Kiến Huy cùng Khổng Tú Quỳnh đã chia tay sau thời gian dài gắn bó khiến người hâm mộ tiếc nuối. Vướng nhiều tin đồn về lý do chia tay, tuy nhiên Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đều im lặng trước vấn đề này. Sau chia tay, Ngô Kiến Huy vướng tin đồn tình cảm cùng hot girl Sam sau nhiều lần hợp tác ăn ý. Nhưng cả hai đều đã lên tiếng phủ nhận và cho biết chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết mà thôi.

