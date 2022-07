"Thánh nữ Bolero" Jang Mi bất ngờ khoe nhẫn cầu hôn

Là người kín tiếng về đời tư, nên việc Jang Mi khoe nhẫn cầu hôn khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây trên Facebook cá nhân, "Thánh nữ Bolero" Jang Mi gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe nhẫn cầu hôn lấp lánh. Đi kèm với đó, cô hạnh phúc viết: "I said yes!" (Tạm dịch: Tôi đã nói đồng ý). Trong khi đó, bạn trai cô có tên Thu Nguyen cũng khoe khoảnh khắc cầu hôn bạn gái cùng dòng chia sẻ: "And suddenly life is so fulfilled. She said yes!" (Tạm dịch: Cuộc sống bất chợt trở nên trọn vẹn. Cô ấy nói đồng ý).

Ngay bên dưới bức ảnh của Jang Mi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã để lại lời chúc mừng: "Chúc mừng em mình", "Ôi chúc mừng em gái", "Im im vậy chứ ghê lắm", "Hạnh phúc thay"...

Theo thông tin bạn trai Jang Mi chia sẻ trên trang cá nhân, anh là doanh nhân hiện đang sống ở TP.HCM. Anh là người kín tiếng, ít khi chia sẻ về đời tư lên mạng xã hội.

Jang Mi (tên thật Bùi Bảo Trang) được biết đến là một hiện tượng mạng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm. Bắt đầu từ đoạn clip hát trên xe bus từ năm 2016, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình trong sáng cùng giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Nhờ đó, Jang Mi được khán giả ưu ái đặt biệt danh "Thánh nữ Bolero". Đây cũng là bước đệm giúp cô đến với âm nhạc và theo đuổi con đường làm ca sĩ chuyên nghiệp. Không chỉ được chú ý bởi khả năng ca hát, Jang Mi còn nói tốt tiếng Hàn Quốc và từng ra mắt MV "Đôi ta" hợp tác cùng rapper người Hàn - Jeong Min Hyuk.

Không bó buộc ở một phong cách, Jang Mi có sự biến hóa đa dạng cả về thời trang lẫn âm nhạc khiến nhiều người bất ngờ. Ngoài Bolero, cô còn hát nhạc trẻ có tiết tấu nhanh, sôi động... Bên cạnh việc phát hành MV, Jang Mi còn ấp ủ các dự án web-drama, tích cực tham gia các chương trình truyền hình.

Nếu như ngày đầu bước chân vào showbiz, giọng ca sinh năm 1996 có phong cách thời trang nữ tính, nhẹ nhàng, ngây thơ thì giờ đây cô đã có sự thay đổi ngày càng gợi cảm, quyến rũ.

