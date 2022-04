Tậu thêm "siêu biệt thự" 50 tỷ ở Hội An tặng vợ, Tuấn Hưng giàu cỡ nào?

Chia sẻ của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ dân mạng.

Ngoài vai trò ca sĩ, những năm trở lại đây Tuấn Hưng được truyền thông quan tâm nhiều với chuyện hôn nhân hạnh phúc bên bà xã hot girl Hà Thành Thu Hương (Hương Baby).

Vợ chồng nam ca sĩ "chốt đơn" ngay căn biệt thự tiền tỷ nhân kỷ niệm 8 năm bên nhau

Sáng nay (5/4), kỷ niệm tròn 8 năm bên nhau, giọng ca 8X đăng tải một bài viết dài với câu từ mùi mẫn dành cho nửa kia; đồng thời tiết lộ đã mua một căn biệt thự có view biển ở An Bàng - Hội An. Theo nguồn tin từ Tri thức trực tuyến, giá trị của bất động sản này lên tới 50 tỷ đồng.

"Thế là sau 1 đêm cùng bàn bạc tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là: Ngôi nhà hạnh phúc. Tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên đó là 1 căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An", nam ca sĩ hào hứng chia sẻ đây là nơi để ông bà nội ngoại thoải mái nghỉ ngơi, các con tha hồ vui đùa.

Một góc nhỏ của căn nhà được Tuấn Hưng chia sẻ

Căn biệt thự được thiết kế với view hướng thẳng ra biển

Trước đó, Tuấn Hưng cũng từng bày tỏ ước mơ mua một căn biệt thự ven biển: "Sau chuyến nghỉ dưỡng cả nhà tại Quy Nhơn thấy ai cũng vui vẻ và khoẻ hẳn lên, đặc biệt là 4 cụ thân sinh ra vợ chồng mình, các con thì luôn miệng hỏi: Bố ơi bao giờ đi chơi biển nữa ạ? Thế là cái suy nghĩ sở hữu và tìm 1 chỗ cho gia đình nghỉ ngơi vui chơi bắt đầu".

Trong status, Tuấn Hưng không quên gắn tên Thu Hương và dành những lời yêu thương: "Cuộc sống thăng trầm, chúng ta luôn bên nhau và cùng nhau vượt lên tất cả để có thể xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Bởi cả 2 đều hiểu và cùng quan điểm về giá trị của 2 chữ: Hạnh phúc. Điều may mắn đó là càng ngày càng yêu và hiểu nhau, đồng lòng cùng nhau tất cả mọi quyết định và việc làm lớn nhỏ". Đồng thời anh khẳng định chính tình yêu đã gắn kết cả hai bên nhau trong suốt 8 năm.

Dưới bài đăng, nữ CEO liền có phản hồi ngọt ngào không kém: "Mãi yêu nhau và bên nhau chồng nhé".

Ngoài việc công khai chuyện mua bán nhà đất hay siêu xe, vợ chồng Tuấn Hưng cũng "chăm chỉ" đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên trang MXH Facebook

"Quá đẳng cấp chú ơi, chúc mừng cô chú", "Chúc mừng anh chị, mỗi năm lại có thêm nhà và villa thế này, quá ngưỡng mộ", "Một món quà đặc biệt cho một ngày thật đặc biệt", "Chúc mừng cả đại gia đình nhé",... là những bình luận của dân mạng.

Cách đây 3 ngày, nam ca sĩ thông báo bán chiếc Mercedes-AMG G 63 có giá 12 tỷ đồng mua tròn 1 năm với lý do: "Vì khả năng tài chính của anh dạo này kém".

Trước đó, nhân dịp Valentine 2022, Tuấn Hưng được vợ "thưởng nóng" tiền tỷ. "Nếu anh được lựa chọn thì anh vẫn sẽ chọn em. Cảm ơn em đã yêu và chấp nhận con ngựa bất kham như anh để hôm nay chúng mình luôn yêu nhau và vì nhau", nam ca sĩ hạnh phúc chia sẻ lên trang cá nhân.

Số tiền chuyển khoản đã được nam ca sĩ che mờ, nhưng nhiều người vẫn dễ dàng đoán ra đó là 3 tỷ bởi số 3 cùng 3 dấu phẩy phía sau (tương đương dấu cách của 9 số 0)

Hồi Giáng sinh năm ngoái, Tuấn Hưng hạnh phúc khoe món quà của vợ là chiếc đồng hồ hàng hiệu

Tuấn Hưng là cựu thành viên của ban nhạc "Quả dưa hấu". Sau khi hoạt động solo, anh có trong tay nhiều bản hit và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Trải qua nhiều mối tình, giọng ca sinh năm 1978 lên xe hoa năm 2014 với bà xã xinh đẹp và đến hiện tại đã có 3 con là bé Su Hào sinh vào năm 2014, bé Son sinh năm 2017 và một bé trai út Sâm sinh năm 2019.

Kể từ khi kết hôn, Thu Hương lùi về hậu trường làm chỗ dựa vững chắc cho chồng và chăm sóc các con, kinh doanh riêng. Đến thời điểm này, cô đang là CEO trong lĩnh vực làm đẹp và ẩm thực. Ngoài salon đắt khách tại Hà Nội, cửa hàng đồ hiệu xách tay và quán bar, mỹ nữ sinh năm 1991 có hai trung tâm chăm sóc sắc đẹp và đều rất đông khách. Tuấn Hưng cũng nổi tiếng với mức cát-xê cao, lên đến hàng trăm triệu đồng cho một buổi biểu diễn nhưng sau khi kết hôn anh giảm bớt các hoạt động giải trí, dành thời gian chăm sóc các con và chuyển hướng kinh doanh.

Một góc sân vườn của căn nhà hiện tại mà gia đình Tuấn Hưng đang ở

"Ăn nên làm ra", vợ chồng Tuấn Hưng có được khối tài sản lớn, từ bất động sản đến siêu xe. Nhà ở hiện tại của Tuấn Hưng là một căn biệt thự mang hơi hướng phong cách tân cổ điển. Ngoài ra, Tuấn Hưng có một căn biệt thự tọa lạc tại khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà thành. Trước đó, hai vợ chồng anh sở hữu một căn nhà ở phố Hàng Khay có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, nam ca sĩ còn có một căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội. Năm 2015, Tuấn Hưng tậu một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước

Thu Hương ngày càng xinh đẹp bên chồng

Tuấn Hưng còn được mệnh danh là tay chơi siêu xe thứ thiệt của showbiz Việt. Anh có loạt xe sang như Ferrari 488 GTB màu đỏ được anh mua vào năm 2017, với giá khủng 16 tỉ đồng, Range Rover Evoque (gần 8 tỷ đồng), Mercedes-Benz S400 (gần 4 tỷ đồng). Đầu năm 2019, ca sĩ điển trai lại livestream buổi nhận xế hộp mới cùng vợ Thu Hương. Đây là món quà anh dành tặng vợ. Chiếc xe thuộc dòng Mercedes S450 Luxury có giá bán gần 5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời anh có bộ sưu tập nhiều loại đồng hồ, mắt kính, điện thoại đắt tiền. Bà xã nam ca sĩ cũng là tay chơi đồ hiệu đắt đỏ với túi xách, quần áo hàng hiệu,...

