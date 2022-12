Tài tử gốc Việt vào Top biểu tượng châu Á định hình năm 2022

Dương Tử Quỳnh đã là một biểu tượng của châu Á trong ngành giải trí thế giới từ lâu về trước. Nhưng đến năm 2022, minh tinh gốc Hoa một lần nữa nhắc nhở công chúng về sự tuyệt vời của bà với vai chính Evelyn Quan Wang trong bộ phim đa vũ trụ Everything Everywhere All at once. Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh được tạp chí Time vinh danh Biểu tượng của năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng nhất của minh tinh Ngọa hổ tàng long nhân kỷ niệm 40 năm sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: TNS.

Bên cạnh Dương Tử Quỳnh, Everything Everywhere All at Once không thể thành công mà thiếu đi tài tử gốc Việt Quan Kế Huy. Ông từng là sao nhí trong hai phim bom tấn nổi tiếng của thập niên 1980, Indiana Jones và The Goonies, nhưng phải bỏ dở sự nghiệp vì Hollywood hoa lệ không có nhiều chỗ cho các diễn viên châu Á. Trên The Guardian, Quan Kế Huy tiết lộ bộ phim Crazy Rich Asians (tựa Việt: Con nhà siêu giàu châu Á) khiến đam mê diễn xuất một lần nữa sục sôi. Ngay sau đó, tài tử 51 tuổi được mời đóng vai Waymond Wang trong Everything Everywhere All at Once và hiện là một ứng cử viên nặng ký của giải Oscar. Ảnh: AP.

Cốc Ái Lăng là một trong những vận động viên gây tiếng vang nhất tại Olympic Bắc Kinh 2022. Dù sinh ra ở Mỹ, cô gái 19 tuổi chọn thi đấu cho Trung Quốc, quê hương của mẹ. Cô làm nên lịch sử với tư cách là nhà vô địch Olympic trẻ nhất ở môn trượt tuyết tự do. Cốc mang về ba huy chương cho Trung Quốc, hai huy chương vàng và một huy chương bạc. Ảnh: ANOC.

Vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS gây nhiều tranh cãi trong năm 2022. Cuối cùng, họ giống như mọi thanh niên Hàn Quốc khác phải nhập ngũ. Jin là người đầu tiên của nhóm thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 18 tháng tại Hàn Quốc. Ngay sau khi có quyết định chính thức vào tháng 11, Jin gửi đơn lên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) để hủy bỏ yêu cầu hoãn nhập ngũ và chính thức gia nhập quân đội vào cuối năm 2022. Anh nhận được nhiều lời khen cho tinh thần trách nhiệm với quốc gia, đặc biệt khi xét đến mức độ nổi tiếng quốc tế của nhóm. Ảnh: IG.

2022 đánh dấu một năm thành công lớn của BlackPink. Các cô gái nhà YG phát hành album phòng thu thứ hai Born Pink. Sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng phá vỡ các kỷ lục, trở thành album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới theo sau đó đạt được những con số ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó, họ liên tục làm nên lịch sử tại các lễ trao giải lớn như MTV VMAs 2022 và MTV Europe Music Awards 2022. Tạp chí Time cũng công nhận bộ tứ K-pop là Nghệ sĩ giải trí của năm 2022. Ảnh: Handout.

Năm 2021, Jung Ho Yeon vang danh toàn thế giới với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Squid Game. Đầu năm 2022, cô thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục Phim truyền hình tại Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG Awards). Con đường “Hollywood tiến” của Jung rộng mở khi cô được mời tham gia Disclaimer. Bạn diễn của cô là chủ nhân tượng vàng Oscar Cate Blanchett. Ảnh: Netflix.

Nam diễn viên người Anh gốc Nhật Will Sharpe đóng một vai quan trọng trong mùa thứ hai của bộ phim truyền hình ăn khách của HBO The White Lotus. Nhân vật Ethan Spiller nhận được phản hồi tích cực từ khán giả bởi khả năng diễn xuất cuốn hút của Sharpe. Dù phần phim đã kết thúc, nhân vật này vẫn khiến người xem tranh luận không ngớt. Ảnh: Getty Images.

Tiếp bước Lưu Tư Mộ, Gemma Chan và Benedict Wong, Park Seo Joon là cái tên châu Á tiếp theo giành được một vị trí trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Theo AllKpop, nam diễn viên Hàn Quốc sẽ đóng vai Hoàng tử Yan, chồng của nữ siêu anh hùng Captain Marvel Brie Larson, trong Captain Marvel 2: The Marvels. Ảnh: IG.

Không chỉ là siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel, Lưu Tư Mộ được gọi tên trong 100 người có ảnh hưởng nhất của Time vào năm 2022. Đây là vinh dự lớn mà nhiều ngôi sao châu Á khao khát. Ảnh: Marvel Studios.

Hành trình của tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản tại World Cup 2022 ở Qatar có thể kết thúc sớm, nhưng họ khiến cả thế giới bất ngờ khi đánh bại Tây Ban Nha và Đức. Ảnh: Kyodo.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc cũng làm được điều tương tự tại World Cup 2022. Những chàng trai đến từ xứ sở kim chi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha do Cristiano Ronaldo dẫn đầu và tiến vào tứ kết. Ảnh: Reuters.

Nguồn: https://tienphong.vn/tai-tu-goc-viet-vao-top-bieu-tuong-chau-a-dinh-hinh-nam-2022-post1499029.tp...Nguồn: https://tienphong.vn/tai-tu-goc-viet-vao-top-bieu-tuong-chau-a-dinh-hinh-nam-2022-post1499029.tpo