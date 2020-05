Song Hye Kyo yêu đơn phương bạn thân của chồng cũ Song Joong Ki?

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 13:20 PM (GMT+7)

Song Hye Kyo được cho là từng yêu đơn phương Jo In Sung, bạn thân của chồng cũ.

Jo In Sung và Song Joong Ki từng cùng tham gia bộ phim Song Hoa Điếm năm 2008. Trong phim, Jo In Sung là nam diễn viên chính, trong khi đó Song Jong Ki chỉ có một vai phụ nhỏ, tuy nhiên điều đó cũng không làm cản trở tình bạn của họ.

Đến năm 2014, Jo In Sung và Lee Kwang Soo đã có dịp hợp tác qua bộ phim "It's Okay, That's Love", từ đó trở thành những người bạn thân thiết. Cả hai cùng Song Joong Ki và Im Joo Hwan thường xuyên đến nhà nhau chơi, rủ nhau đi uống rượu, du lịch Thái Lan kỷ niệm việc Song Joong Ki hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hội bạn thân 4 người đều vui tính và lấy việc bắt nạt Lee Kwang Soo làm thú vui. Đây thực sự là tình bạn đẹp hiếm có, cũng là niềm tự hào của Song Joong Ki.

Nhiều người vẫn cho rằng Jo In Sung chính là ông mai đã se duyên cho Song Hye Kyo và Song Joong Ki đến với nhau. Bởi khi Jo In Sung quay phim Gió mùa Đông năm ấy với Song Hye Kyo thì Song Joong Ki, với tư cách bạn thân của Jo In Sung, đã tới thăm phim trường.

Cũng từ đó mà Song Joong Ki được giới thiệu làm quen với đàn chị Song Hye Kyo. Thời điểm đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo diễn ra, Jo In Sung cùng hội bạn thân cũng có mặt để chúc mừng.

Nhưng cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện từ khi Song Joong Ki chính thức hẹn hò Song Hye Kyo thì tình bạn thân thiết giữa anh và Jo In Sung dường như cũng tan vỡ, khi hai người không còn đi ăn, đi chơi với nhau như trước.

Mới đây, Jo In Sung lại bị nhắc tên trong loạt tin đồn tình cảm với Song Hye Kyo, mà đặc biệt là chuyện tình 3 năm với Hyun Bin. Nhiều tin đồn xuất hiện, ám chỉ rằng Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay nhau là do nữ diễn viên có cảm tình với bạn diễn đóng chung khi ấy là Jo In Sung.

Thời điểm bộ phim "Gió mùa Đông năm ấy" lên sóng, Jo In Sung từng dành rất nhiều mỹ từ cho Song Hye Kyo. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng Jo In Sung có tình cảm đặc biệt với Song Hye Kyo. Jo In Sung từng nói rằng, anh cảm thấy hạnh phúc khi được diễn cùng Song Hye Kyo.

"Tôi chỉ có thể hoàn thành vai diễn đó nhờ Song Hye Kyo. Có đôi khi bạn không ưa đồng nghiệp của mình hoặc cảm thấy cô ấy có thể làm tốt hơn, nhưng kể từ khi hai chúng tôi biết cách để cùng nhau hợp tác một cách tốt nhất, không ai trong chúng tôi từng cảm thấy điều đó. Tôi không nghĩ là tôi sẽ có thể được góp mặt trong một bộ phim nào mà khiến tôi có cảm giác như vậy lần nữa" - Jo In Sung cho biết.

Đỉnh điểm chính là tin đồn Song Hye Kyo yêu đơn phương Jo In Sung, thậm chí từng chủ động mời bạn diễn đi ăn tối, nhưng không rõ là vì lý do gì mà nam tài tử lại từ chối. Nhưng vì cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp nên việc này không ảnh hưởng đến bộ phim, hai người vẫn nhập vai rất ngọt.

Trên thực tế, Jo In Sung không hề có chút liên quan nào tới chuyện tình cảm đổ vỡ của Song Hye Kyo và Hyun Bin. Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay vào năm 2011 nhưng mãi tới năm 2013 thì Song Hye Kyo và Jo In Sung mới hợp tác trong "That Winter, the Wind Blows".

Trước tin đồn này, phía Jo In Sung đã nhanh chóng khẳng định rằng, từ xưa đến nay anh chỉ xem Song Hye Kyo như đồng nghiệp tuyệt vời, rất trân trọng những ngày được làm việc chung với Hye Kyo và chỉ thế mà thôi.

Về phần Song Hye Kyo, cô cũng thừa nhận tin đồn này hoàn toàn vô căn cứ. Song Hye Kyo vốn đã quen nghe những tin đồn thất thiệt về mình nhưng cô vẫn ấm ức khi nghe tin mình phải chủ động mời Jo In Sung đi ăn.

Nữ diễn viên lên tiếng chính thức: "Có người nói rằng, Jo In Sung đã từ chối khi tôi mời anh ấy đi ăn tối… Khi nghe được chuyện này, tôi đã hỏi mọi người: "Đây là tin đồn về tôi sao?". Thật không công bằng chút nào nếu tôi phải mời anh ấy đi ăn. Tôi có thể bật cười khi nghe được những chuyện thất thiệt về mình nhưng đôi khi tôi thực sự cảm thấy bất công. Và tệ hơn nữa là rất nhiều người tin vào những tin đồn đó".

Nguồn: http://danviet.vn/song-hye-kyo-yeu-don-phuong-ban-than-cua-chong-cu-song-joong-ki-50202025513198...Nguồn: http://danviet.vn/song-hye-kyo-yeu-don-phuong-ban-than-cua-chong-cu-song-joong-ki-50202025513198025.htm