Shark Hưng tiết lộ bị vợ trẻ kém 16 tuổi “thao túng” một chuyện bất ngờ

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Trên thương trường là doanh nhân quyền lực, nhưng chia sẻ mới đây của phó chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng khiến nhiều dân mạng ngỡ ngàng.

Shark Hưng (tên thật là Phạm Thanh Hưng), là một trong những nhân vật được khán giả yêu mến trong chương trình “Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ”. Bên cạnh sự tự tin, thông minh thì sự lịch lãm cũng như tính cách hài hước của doanh nhân U50 khiến người xem thích thú. Không chỉ thành công trong công việc, Shark Hưng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh bà xã Á hậu xinh đẹp.

Mới đây, phó chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng Việt Nam đã bất ngờ tiết lộ chuyện “thầm kín” của mình khi bị vợ “thao túng” một chuyện trong hôn nhân. Cụ thể, trong tập đầu tiên của mùa 4 “Thương vụ bạc tỷ”, khi một start-up hỏi định giá set đồ của người mẫu trên sân khấu, Shark Hưng đã lên tiếng ngay: “Để tôi hỏi vợ, tất cả đồ tôi mặc đều là vợ mua cả. Bảo mặc là mặc thôi”. Sau đó, anh khẳng định tiếp: “Đàn ông bắt phanh trần là phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô”. (May ô là áo lót trong của đàn ông).

Sau khi phát sóng, đoạn phát biểu trên nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Có thể thấy, doanh nhân 7X hưởng thụ niềm vui được vợ chuẩn bị trang phục cho mỗi khi đi bất cứ đâu. Nhiều người cảm thán về sự cưng chiều và nghe lời vợ của vị Shark nổi tiếng, đồng thời ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của anh và bà xã Thu Trang sau 3 năm về chung nhà.

Ngoài ra, trước đó, trong một đoạn clip hậu trường, khi được hỏi câu “Shark đã từng bật lại vợ khi ở nhà chưa?”, Phó Chủ tịch tập đoàn bất động sản đã tỏ vẻ ngần ngại, “đứng hình” mất mấy giây rồi rụt rè lắc đầu. Phản ứng của Shark Hưng khiến cộng đồng mạng cảm thấy thích thú và để lại nhiều bình luận rôm rả dưới bài đăng, ví Shark Hưng “ra đường là cá mập, ở nhà là cá con”. Đáng chú ý, đáp lại những lời trêu chọc của dân mạng, bà xã Á hậu cũng chia sẻ đoạn clip về trang cá nhân và hài hước viết: “Về nhà anh vẫn là cá mập nha, vì vợ anh là cá voi”.

Doanh nhân sinh năm 1972 còn cho biết, mình thường xuyên đi chợ và rất thích trả giá. Theo đó, Shark Hưng cười chia sẻ: “Tôi đi chợ thường xuyên mà. Tôi rất thích đi chợ truyền thống, nếu có thời gian. Nhưng khi tham gia “Shark Tank” thì thú vui đó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì nếu mà người ta nhận ra tôi, người ta hay nói: “Trời ơi, Shark mà còn trả giá nữa”.

Trên trang cá nhân, Shark Hưng cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên cạnh vợ mình. Nếu như trên thương trường, Shark Hưng được biết đến là một doanh nhân giàu có nổi tiếng thì khi về nhà, đại gia bất động sản lại là một ông chồng đảm đang, chiều vợ hết mực. Không chỉ đi chợ, Shark Hưng còn thường xuyên nấu ăn cho vợ, thậm chí sinh nhật vợ còn làm cả bánh kem chúc mừng.

Vợ Shark Hưng tên Nguyễn Thu Trang sinh năm 1988, được khán giả biết đến với danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi “Hoa hậu thế giới người Việt” tại Séc và lọt vào chung kết “Hoa hậu thế giới người Việt” năm 2010 - mùa giải Diễm Hương đăng quang. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, mái tóc dài ấn tượng cùng vóc dáng đầy cuốn hút, nóng bỏng, người đẹp gốc Nam Định còn biết nhiều ngoại ngữ như: Séc, Anh, Đức, Nga...

Dù chênh lệch hơn 16 tuổi, song Shark Hưng và vợ có cuộc sống đầy viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những lúc rảnh rỗi, cặp đôi thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Nguồn: http://danviet.vn/shark-hung-tiet-lo-bi-vo-tre-kem-16-tuoi-thao-tung-mot-chuyen-bat-ngo-50202155...Nguồn: http://danviet.vn/shark-hung-tiet-lo-bi-vo-tre-kem-16-tuoi-thao-tung-mot-chuyen-bat-ngo-502021559594975.htm