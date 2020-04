Sau Hoài Linh, một nữ diễn viên lại bị tung tin qua đời vì tai nạn giao thông

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 17:06 PM (GMT+7)

Trương Mỹ Nhân bày tỏ sự bức xúc khi bị sử dụng hình ảnh để câu like, tung tin đồn ác ý.

Trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân bày tỏ sự xúc xúc khi bị sử dụng hình ảnh để câu view ác ý. Cụ thể, một tài khoản Facebook bất ngờ đăng tải hình ảnh của Trương Mỹ Nhân với thông tin là nạn nhân tên Vy đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Nữ diễn viên lên tiếng đầy bức xúc: "Ở nhà cũng không yên hả trời, tôi chưa chết sao lấy hình tôi vậy?".

Là HLV của Trương Mỹ Nhân trong chương trình "The Face 2017", Lan Khuê cũng bày tỏ sự phẫn nộ về tin đồn ác ý với học trò, cô để lại bình luận: "Gì vậy trời!". Trương Mỹ Nhân cũng đáp lại: "Mở mắt ra bỗng hay tin em chết". Nhiều bình luận của cư dân mạng cũng lên án việc câu like trên mạng xã hội bằng thông tin thất thiệt: "Thật quá đáng, bọn câu like này phải xử lý triệt để", "Độc mồm độc miệng tung tin thất thiệt"...

Trương Mỹ Nhân bị dùng hình ảnh, tung tin qua đời vì tai nạn giao thông.

Trước Trương Mỹ Nhân, nhiều nghệ sĩ như danh hài Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Trung, ca sĩ Khánh Ly, Elvis Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng M-TP... cũng bị đồn "đã chết rồi". Danh hài Hoài Linh là trường hợp vướng tin đồn "chết" nhiều nhất. Liên tục bị lan truyền tin sai sự thật, dân mạng xì xào "Hoài Linh đã chết", nam danh hài lại chỉ phản ứng nhẹ nhàng bằng việc đăng ảnh mới trên trang cá nhân: "Sao ăn rồi cứ báo tui chết hoài". Hoài Linh cũng cho biết, nhiều lần có tin đồn ác ý, anh đã chán và không còn quan tâm.

Gần đây, Nhật Kim Anh cũng bị đồn là đã qua đời, cô tức giận đăng tin lên trang cá nhân để dập tắt hoang mang của bạn bè, người thân, đồng nghiệp. "Nhiều tin đồn ác ý. Vẫn còn sống sờ sờ, nhe răng mà tôi cũng bị đồn là đã qua đời" - Nhật Kim Anh chia sẻ.

Hoài Linh nhiều lần bị đồn ác ý với thông tin đã qua đời.

Trương Mỹ Nhân từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi nhan sắc. Sau khi giành ngôi vị Á quân The Face mùa thứ 2, nhiều người kỳ vọng cô sẽ là một nhân tố sáng trong làng mẫu Việt. Sau đó, Trương Mỹ Nhân tiếp tục giành ngôi á hậu tại cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam". Người đẹp được khen ngợi bởi sở hữu ngoại hình ấn tượng, gương mặt thánh thiện, gây thiện cảm với người nhìn.

Ngoài vai trò là một người mẫu, Trương Mỹ Nhân còn được biết đến là một diễn viên triển vọng, qua các bộ phim như: "Xưởng 13", "Thử yêu rồi biết"…

