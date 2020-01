Sau cặp Hòa Minzy- Công Phượng, đây là chuyện tình cầu thủ - mỹ nhân ồn ào nhất 2019

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 06:00 AM (GMT+7)

Mặc dù đã "đường ai nấy đi", nhưng mỗi lần nhắc đến Quang Hải thì cái tên tiếp theo được chú ý vẫn luôn là mỹ nhân này.

Không giống như làng giải trí thế giới, showbiz Việt có không nhiều chuyện tình cầu thủ với những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, mỗi khi có một cặp đôi hẹn hò, họ lại ngay lập tức trở thành tâm điểm dư luận trong suốt thời gian dài. Trước đây, có thể kể đến chuyện tình Công Vinh - Thủy Tiên, cho tới lớp cầu thủ trẻ như cặp đôi Công Phượng - Hòa Minzy từng làm báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, năm 2019, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chuyện tình sân cỏ - showbiz lại chính là Quang Hải và Nhật Lê.

Quang Hải và Nhật Lê từng là cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt. Cả hai công khai tình cảm vào thời điểm Quang Hải thi đấu cho U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á đầu năm 2018. Cùng với sự tỏa sáng của cầu thủ khoác áo số 19, cái tên Nhật Lê cũng được dân mạng đặc biệt quan tâm.

Quang Hải và Nhật Lê từng công khai chuyện hẹn hò và có một chuyện tình đẹp ở tuổi 17.

Sau những lần công khai bày tỏ tình cảm và thường xuyên đăng ảnh đôi trên mạng xã hội, kèm theo caption lãng mạn, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra danh tính cô sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương quê gốc Quảng Nam. Ngoài danh xưng bạn gái Quang Hải, Nhật Lê cũng được biết đến khi tham gia cuộc thi The Debut, cô gây chú ý với ngoại hình xinh xắn, lại có lượng fan đông đảo từ bạn trai.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ, dù là người yêu của một tuyển thủ nổi tiếng, nhưng cô vẫn muốn chính phục khán giả bằng chính khả năng chứ không thích dựa dẫm bất kỳ ai. Tuy nhiên, trái với dự đoán của phần đông khán giả là Nhật Lê sẽ dễ dàng vào sâu vòng trong The Debut vì sở hữu lượng fan đông đảo, giọng ca sinh năm 1999 đã bị loại ngay từ Top 12 vì dấu ấn nhạt nhoà trên sân khấu.

Trong khoảng thời gian bên nhau, dù đã công khai trên mạng xã hội nhưng rất khó để bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện lớn. Với hình ảnh bạn gái chân sút nổi tiếng, Nhật Lê cũng chịu rất nhiều áp lức, cô kể: "Từ khi anh Hải được chú ý sau giải U23 châu Á hồi năm ngoái, cả hai bỗng chốc được quan tâm, đôi lúc đến mức thái quá. Tôi cảm thấy tình yêu mất đi sự riêng tư bởi nhất cử nhất động của hai đứa trên mạng xã hội đều ở trong tầm mắt người hâm mộ. Nhiều fan thậm chí soi mói tôi, để lại bình luận khiếm nhã, khiến tôi khá khó chịu.

Họ chê tôi kém sắc, thấp trong khi chưa từng gặp tôi, một vài bức ảnh chẳng nói lên điều gì. Thỉnh thoảng, tôi đáp trả và gây xôn xao. Sau đó, anh Hải khuyên tôi: "Em cứ mặc kệ tất cả, đừng bận tâm điều gì". Tôi hiện không còn chấp nhặt những bạn fan đó trên mạng xã hội".

Trước khi vướng nghi vấn chia tay, cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò lãng mạn, ngọt ngào. Thế nhưng, từ cuối mùa giải AFF Cup 2018 (tháng 12/2018), dân mạng lại rộ lên tin đồn Nhật Lê và Quang Hải trục trặc tình cảm. Tin đồn xuất phát từ việc, Nhật Lê không còn đến sân cỏ cổ vũ bạn trai và tuyển Việt Nam thi đấu, trong khi trước đó ở những trận cầu quan trọng diễn ra trên sân nhà, cô đều cổ vũ nhiệt tình.

Ngay cả khi tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch, Quang Hải nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, hot girl Quảng Nam cũng không có động thái “đi bão” ăn mừng hay bất cứ dòng status nào nhắc đến bạn trai. Cho đến tháng 7 vừa qua, tin đồn chia tay mới rộ lên. Dù chưa chính thức xác nhận nhưng những hành động khác lạ của cả hai khiến fan ngầm hiểu, họ đã đường ai nấy đi.

Cho đến tháng 11/2019, thông qua trang cá nhân, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Nhật Lê đã âm thầm thay đổi trạng thái "đang độc thân". Đây được cho là động thái xác nhận đã chia tay cầu thủ Quang Hải từ Nhật Lê. Ngoài ra, vào ngày đám cưới của anh trai Quang Hải, Nhật Lê cũng không có mặt để tham dự. Đây được cho là những bằng chứng về việc cặp đôi không còn đồng hành cùng nhau sau 3 năm mặn nồng.

Nhật Lê bất ngờ thay đổi trạng thái, để chế độ "độc thân" trên mạng xã hội. Đây được cho là động thái chính thức xác nhận đã "đường ai nấy đi" với cầu thủ Quang Hải.

Về phía Quang Hải, tuyển thủ liên tục vướng tin đồn có tình mới. Bị "soi" liên tục like và thả tim ảnh của một cô gái, Quang Hải bị đồn đoán đang hẹn hò cùng Nguyễn Thảo Mi. Tiếp đó, cầu thủ mang áo 19 tiếp tục bị nghi hẹn hò với cô nàng hot girl khác tên là Thanh Thuỷ. Chưa dừng lại đó, chuyện tình của Quang Hải còn tiếp tục được nối dài thêm khi anh và bạn gái tin đồn có dấu hiệu chia tay. Ngoài ra, một bạn gái có tên Huyền My bất ngờ khoe những hình ảnh tình cảm mà nam chính gần như chắc chắn là Quang Hải.

Huyền My - cô gái được cho là bạn gái Quang Hải mới đây vừa đăng tải status có ý "đá xéo" Nhật Lê.

Mặc dù đã chia tay "đường ai nấy đi", nhưng mỗi lần báo chí và người hâm mộ nhắc đến Quang Hải thì cái tên tiếp theo được chú ý vẫn luôn là Nhật Lê. Suốt thời gian qua, Nhật Lê liên tục đăng tải những dòng trạng thái sướt mướt, có ý hờn giận, trách móc đội trưởng U22 Việt Nam.

Điều đáng chú ý là Huyền My liên tục có những động thái khiến nhiều người cho rằng, cô đang "đá xéo" Nhật Lê. Cụ thể, khi cư dân mạng liên tục an ủi, động viên Nhật Lê vì mối tình năm 17 tuổi cùng Quang Hải đổ vỡ, thì Huyền My đã chia sẻ lên trang cá nhân rằng: "Yêu 2 năm rồi chia tay, chẳng bằng yêu 2 tháng thương nhớ một đời"; "Cảm ơn những thứ không xứng đáng đã ra đi. Để cho những cơ hội và gặp gỡ tốt hơn".

Từ những sự kiện liên tiếp, dồn dập như vậy, truyền thông cũng như người hâm mộ liên tục nhắc đến Quang Hải trong những chuyện không liên quan đến sân cỏ hay bóng đá.

Sau những trận đấu cùng lịch luyện tập bận rộn, Quang Hải đã quá mệt mọi khi chuyện tình cảm liên tục xuất hiện trên mặt báo.

Mới đây, Quang Hải đã chính thức lên tiếng và thể hiện rất rõ quan điểm cá nhân. Trên mạng xã hội, đội trưởng U23 Việt Nam viết: “Cuộc đời tôi chưa bao giờ ruồng rẫy bất cứ 1 ai, có những việc dù đã từng muốn níu kéo nhưng rồi không thể.

Thay vì tự diễn giải ra hướng tiêu cực, hãy chọn cách đong đếm tích cực, đặc biệt khi chúng ta không bao giờ là người biết tất cả. Tôi cũng có 1 cuộc sống riêng, làm ơn hãy tôn trọng nó vì tôi tôn trọng và yêu các bạn. Cảm ơn các bạn!”.

