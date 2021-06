Sao Việt lộ chuyện "gia thế rởm", dùng đồ hàng chục tỷ đều là đi mượn

Thứ Bảy, ngày 19/06/2021 00:37 AM (GMT+7)

Những lần sao Việt dở khóc dở cười vì lộ chuyện gian dối.

Jolie Nguyễn

Jolie Nguyễn không chỉ là Hoa hậu Thế giới người Việt mà còn được biết đến là một trong 1 trong 3 Rich Kids nổi tiếng trên trang Business Insider. Trình độ học vấn của cô cũng khiến người khác ngưỡng mộ khi từng đỗ vào Trường Đại học Macquarie, Úc.

Jolie Nguyễn được tung hô là "rich kid"

Theo đó, nhiều thông tin cho rằng Jolie Nguyễn không phải con nhà giàu chỉ là "rich kid" rởm. Thực chất, bố mẹ cô và anh trai ở Úc chỉ làm công việc bình thường, có cuộc sống ổn định chứ không phải giàu có. NTK Đỗ Mạnh Cường sau đó cũng lên tiếng, ẩn ý về việc Jolie Nguyễn không phải là "rich kid" chính hiệu .

“Danh xưng rich kid của tôi nổi lên từ lúc tờ báo quốc tế uy tín Business Insider viết về tôi, và công nhận tôi thuộc hội rich kid thế giới qua những nghiên cứu của họ về cuộc sống cá nhân và tiềm lực tài chính của gia đình. Nói thật, đã từ lâu tôi không còn muốn nghe danh xưng này dành cho mình, nó quá nặng nề che lấp mọi sự cố gắng của bản thân, tính tự lập của tôi…", Jolie Nguyễn từng phải lên tiếng giải thích.

Thủy Tiên

Vài năm trước, Thủy Tiên từng vướng phải "tai tiếng" về hàng hiệu. Trong số đó, có món quà cưới mà cô khoe được tặng. Đó là chiếc đồng hồ dạng vòng rắn trị giá 4 tỷ đồng mà trên thế giới chỉ bán có 15 chiếc, và Thủy Tiên là người may mắn sở hữu 1 trong số đó.

Chiếc đồng hồ gây nhiều thị phi cho Thủy Tiên

Tuy nhiên theo như cư dân mạng tìm hiểu, chiếc đồng hồ Thủy Tiên đeo có giá trị thật chỉ là 2,75 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có thông tin đồng hồ này vốn là đồ mà giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đi mượn người khác.

Đáp trả lại những phản ứng của dư luận, Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân: "Mệt thật là mệt, hôm họp báo… mình chưa bao giờ mở miệng nói câu nào rằng đồng hồ này 4 tỷ hay 3 tỷ rưỡi cả và cũng chẳng thân thiết đến mức tâm sự những chuyện riêng tư như thế".

Đây không phải là câu chuyện đầu tiên mà Thủy Tiên bị "bóc mẽ". Vào năm 2013, Thủy Tiên vướng phải nghi vấn "siêu xe đi mượn". Khoảng thời gian đó, cô liên tục xuất hiện tại các chương trình ca nhạc và nhiều nơi khác với 1 chiếc xế hộp màu cam mới trị giá khoảng 16 tỷ đồng.

Sau đó, có nguồn tin cho biết chiếc xe là hàng mới và đang "mượn" người nổi tiếng là Thủy Tiên lái thử để PR cho sản phẩm. Trong khi đó Thủy Tiên không có bất kì tuyên bố nào là chủ sở hữu chiếc xe nhưng lại sử dụng như chiếc xe của mình. Hơn thế nữa, cô còn chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình nghiện màu cam, dự định sẽ mua thêm nhiều phụ kiện để hợp với chiếc xe.

Khánh My

Tại một sự kiện vào năm 2015, Khánh My xuất hiện với chiếc xe thuộc hàng hiếm nhất thế giới – Bentley Continental GT có giá hơn 12 tỷ đồng, khiến nhiều người choáng ngợp. Đây không phải là lần đầu Khánh My khoe đồ hiệu với cuộc sống xa hoa, giàu sang nên nhiều người cho rằng chiếc xe này đối với Khánh My chẳng khó khăn gì để mua được.

Khánh My "chữa cháy" bằng câu trả lời xe do bạn cho mượn

Thế nhưng, ngay sau đó nhiều dân mạng đã phát hiện ra chiếc xe thực chất là đi thuê thuộc sở hữu của một trung tâm thuê xe cưới hỏi tại TP HCM. Mức giá thuê xe theo giờ cũng được netizen tìm ra khoảng 11- 13 triệu đồng cho 4 giờ sử dụng. Để "chữa cháy" cho việc mượn "xe sang" của mình, Khánh My thừa nhận đó là xe của một người bạn cho mượn để dự sự kiện ra mắt phim cho hợp không khí.

Angela Phương Trinh

Những năm trước, Angela Phương Trinh đã từng vướng nhiều nghi vấn PR bản thân khi khoe đồ không phải của mình.

Người đẹp khoe tự dành dụm tiền và mua được nhà 3 lầu ở quận Gò Vấp, TP.HCM với nội thất sang trọng và những đồ cổ đắt tiền. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh nhanh chóng bị bóc mẽ đã mượn nhà chị bạn để nói là nhà mình vì thời điểm đó hai chị em chơi rất thân với nhau. Thời gian sau đó, nữ diễn viên Mùi ngò gai cũng không còn khoe nhà thật lên báo vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Lúc này, nhà thật của Angela Phương Trinh vẫn ở quận 8.

Không chỉ mượn nhà để khoe, Phương Trinh còn hai lần bị vướng phải nghi vấn tự mua xế hộp tiền tỷ hiệu BMW 523i bằng số tiền mình tự kiếm. Nhưng sau lần đó, khán giả không thấy nữ diễn viên lái chiếc xe này lần nào nữa, hóa ra, đây là chiếc xe của một đại gia và cô nàng chỉ mượn nó để PR tên tuổi bản thân mà thôi.

Quế Vân

Cách đây vài năm - khi Quế Vân vẫn còn là cô người mẫu, cô từng xuất hiện trong một sự kiện với chiếc xe Rolls - Royce Phantom có giá khoảng 20 tỷ đồng mới mua và còn chưa gắn biển số xe. Nhiều người tưởng rằng, chiếc Rolls - Royce Phantom này do cô mới mua nên chưa kịp đăng ký và gắn biển số.

Tuy nhiên, ít ngày sau đó, cộng đồng mạng đã tinh mắt tìm ra được chiếc siêu xe sang trọng trên là do Quế Vân mượn từ một showroom quen biết.

