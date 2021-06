Sao nữ mạnh tay mua tặng mẹ xế hộp hơn 4 tỷ để tiện... đi chợ là ai?

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 12:43 PM (GMT+7)

Người đẹp 9X mua xe tiền tỷ tặng mẹ khiến dân mạng trầm trồ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Sam thu hút sự chú ý của dân mạng khi khoe mua tặng mẹ chiếc xế hộp đời mới để mẹ tiện đi chợ, siêu thị và về quê. Nữ diễn viên vui vẻ cho hay: “Chúc mừng mẹ có xe mới nha! Em này mẹ đi chợ, đi siêu thị, đi về quê là êm ru! Mẹ khoái em này lâu rồi, mà tui đặt đợi hơn 6 tháng mới về! Nhưng không uổng công chờ đợi, mẹ khoái lắm!”.

Nụ cười hạnh phúc của mẹ Sam bên chiếc xe con gái tặng

Sam cho biết, vì mẹ hay than phiền xe đang đi có cốp hơi nhỏ, không đủ chỗ đựng đồ khi đi mua sắm nên người đẹp gốc Long An đã tinh ý chọn mua cho mẹ một chiếc xe to hơn. Trong khung hình, mẹ của nữ MC hạnh phúc thấy rõ khi nhận được món quà xịn xò của con gái cưng. Được biết, chiếc xe hơi này là dòng Toyota Alphard 2021 màu đen, có giá khoảng 4,6 tỷ đồng. Sam đã phải đợi hơn 6 tháng mới đặt mua được chiếc xe này.

Sam muốn dành cho mẹ những điều tốt nhất

Dưới bài viết, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự giàu có, chịu chi cũng như tấm lòng hiếu thảo của Sam dành tặng mẹ ruột. “Có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo quá”, “Con gái nhà người ta đây rồi”, “Vừa giàu vừa đẹp lại còn có hiếu nữa, ưng quá”... là một số bình luận của dân mạng.

Sam sở hữu loạt siêu xe khiến nhiều người ao ước

Bước vào tuổi 31, Sam đang là một trong những mỹ nhân sở hữu khối tài sản đồ sộ của showbiz Việt. Trong những năm gần đây, người đẹp 9X xuất hiện trong hàng loạt gameshow, chương trình truyền hình, sự kiện, quay quảng cáo... Cô sở hữu nhà, xe, cùng loạt hàng hiệu đắt đỏ chẳng thua kém mỹ nhân showbiz nào. Ngoài diễn xuất và dẫn chương trình, Sam còn có nguồn thu nhập từ kinh doanh với cửa hàng mỹ phẩm mang tên mình. Sam từng chia sẻ, cô có tài sản khoảng 50 tỷ đồng từ khi mới 27 tuổi.

Vóc dáng gợi cảm của Sam khiến dân mạng trầm trồ

Mùa dịch chỉ có thể ở nhà, ngoài việc đăng status làm niềm vui, Sam không quên “thả thính” người hâm mộ bằng những hình ảnh đẹp của bản thân. Mới đây nhất, người đẹp 9X “gây bão” mạng xã hội với loạt hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm, khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Nữ diễn viên “Cô Thắm về làng” tuân thủ việc giãn cách và liên tục nhắc nhở fan phải có ý thức với việc cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh Sam, cách đây không lâu, Hoa hậu H’Hen Niê cũng tặng xế hộp cho bố mẹ. Trước đó, nàng Hậu cũng từng xây dựng cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang khiến nhiều người ngưỡng mộ

“Kiều nữ làng hài” Nam Thư cũng mua tặng đấng sinh thành chiếc xế hộp “sang - xịn”. Nữ diễn viên xúc động: “Hoá ra hạnh phúc là thấy nụ cười trên gương mặt những người mà mình yêu thương”

Nam ca sĩ Đức Phúc cũng từng khiến dân mạng trầm trồ khi tậu cho bố mẹ một chiếc xe trị giá bạc tỷ. Chia sẻ về món quà này, Đức Phúc cho biết bố anh đã lái taxi được mấy chục năm và chưa lần nào được lái một chiếc xe mới, vậy nên nam ca sĩ quyết định “thắt lưng buộc bụng” để mua tặng. Ngoài ra, Đức Phúc cũng cho biết, bố mẹ chính là động lực giúp anh luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp

