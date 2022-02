Sao nữ hứa tặng 1 tỷ khi bị “soi” chi tiết lạ trên cơ thể

Các mỹ nhân Việt đáp trả lời chê bai nhan sắc thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bà Tưng đã chia sẻ loạt ảnh diện bikini dạo biển Đà Nẵng. Body nóng bỏng và đôi gò bồng đảo căng tròn được che bằng áo tắm hai mảnh mỏng manh làm nhiều chàng “bối rối”. “Sao cứ trẻ đẹp ra thế nhỉ, ghen tị quá”, “Dáng xuất sắc quá”, “Ước ao có một body như vậy”... là một số bình luận bên dưới bài đăng.

Vóc dáng Bà Tưng khiến dân mạng xuýt xoa

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có nhiều nhận xét Bà Tưng hơi tròn trĩnh, chứng tỏ cô nàng đã tăng cân đáng kể so với trước đây. “Liệu các tấm ảnh trước đã qua chỉnh sửa hay đây mới là hình thật?” là một trong số ý kiến thắc mắc của dân mạng.

Đáp lại các ý kiến này, Bà Tưng cho biết việc đùi to và nhìn phát tướng chỉ là do góc máy chụp. Trên thực tế, “hiện tượng mạng xã hội” một thời chỉ nặng 47kg chứ không tăng cân như fan nam nghĩ. “Lên hình thường mập hơn 5kg. Em 47kg, lên hình nhìn như 52kg. Một vài bạn nói em mập, tự nhiên em hết muốn đi tắm biển luôn! Nói em đầy đặn dễ thương được rồi, ai lại đi nói em mập thế này. Em tự ái quá”, chân dài 9X chia sẻ.

Clip Huyền Anh thả dáng với bikini chứng tỏ vóc dáng chuẩn chỉnh khiến dân mạng xuýt xoa

Mới đây, diễn viên Hoàng Yến đăng tải một đoạn clip lên mạng chia sẻ về việc làm đẹp, tự tin cho biết hiện tại mặt của cô không có nếp nhăn, do áp dụng những phương pháp chăm sóc da đúng cách. Tuy nhiên nhiều ý kiến chỉ ra, diễn viên “Về nhà đi con” thường sử dụng các app chỉnh sửa để trở nên xinh đẹp hơn. Thậm chí, có người cho rằng cô đã tìm đến các biện pháp can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ trẻ trung.

Hoàng Yến treo thưởng 1 tỷ phủ nhận tin đồn thẩm mỹ

Trước những ý kiến đó, Hoàng Yến đã khẳng định mình không tiêm filler (một biện pháp làm đẹp da) và tuyên bố sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho ai phát hiện ra cô thẩm mỹ. “Em làm gì có tiền tiêm filler chị ơi? Em chỉ có tiền dùng mỹ phẩm chăm sóc để da đẹp như thế này thôi. Em đố chị tìm ở thẩm mỹ viện nào có bằng chứng diễn viên Đào Hoàng Yến đã tiêm filler nha. Dù là xíu xíu ở bất cứ đâu trên mặt hoặc trên cơ thể em. Em tặng chị một tỷ luôn nha”, nữ diễn viên 7X bức xúc. Bên cạnh đó, Hoàng Yến cho biết việc sử dụng app để trở nên đẹp hơn là chuyện thường tình. Từ đó tạo động lực để phấn đấu làm sao ngoài đời cũng xinh đẹp được như vậy.

Phan Như Thảo từng là một trong những mỹ nhân Vbiz được nhiều người yêu mến bởi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ. Tuy nhiên từ sau khi lập gia đình với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, Phan Như Thảo khiến bao người bất ngờ khi xuất hiện với thân hình phát tướng. Có thời gian cô khiến dân tình phải sốc khi sở hữu cân nặng lên đến 80kg, tăng đến tận 30kg so với thời còn con gái. Thời gian sau đó, ngoại hình mũm mĩm của người đẹp sinh năm 1988 luôn là điều khiến khán giả quan tâm.

Phan Như Thảo nỗ lực lấy lại vóc dáng

Ông xã Phan Như Thảo nhiều lần lên tiếng bênh vực khi vợ bị chê bai ngoại hình. Anh nhận lỗi do mình nên vợ mới tăng cân nhiều, vì Phan Như Thảo thường phải ăn đồ dư của chồng con để tránh lãng phí. Không để ý lời đàm tiếu của dân mạng, cựu người mẫu chỉ chăm chỉ luyện tập yoga và áp dụng chế độ ăn uống điều độ. Sau thời gian nỗ lực, Phan Như Thảo đã dần lấy lại phong độ. “Qua rồi giai đoạn nhịn ăn đau khổ và tiến tới thời kỳ vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to ạ. Mình đã quyết định là giữ cân thôi, không xuống nữa. Không phải vì ốm đủ rồi mà vì mình bận quá, hết rảnh rồi và hết nổi rồi”, bà xã đại gia Đức An cho biết.

Trước Phan Như Thảo, Miu Lê không ít lần thể hiện sự khó chịu khi bị bình phẩm về ngoại hình. Khi chia sẻ hình ảnh ở phòng tập gym, ngoài những lời khen ngợi nữ diễn viên sở hữu eo thon, thân hình săn chắc, cũng có ý kiến cho rằng đùi và bắp tay của Miu Lê giống vận động viên đô vật.

Miu Lê nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình

“Mình biết sẽ có rất nhiều người nhìn body của mình hiện tại và nhận xét rồi so sánh với body mình trước kia. Điển hình là trả Miu mi nhon ngày xưa lại đây. Tuy ngày xưa mình không hề mi nhon nha. Nhưng mình rất hạnh phúc với những gì mình chọn. Và mình đang đi gần đến đích của mình rồi. Chỉ cần cố gắng xí nữa nhưng không biết là bao nhiêu. Vì sự nghiệp giảm cân khoa học, một sức khỏe vô đối và nói không với bodyshaming”, nữ diễn viên “Những thiên thần áo trắng” thẳng thắn bày tỏ.

“Ốm, mập, to, nhỏ là quyền lựa chọn của mỗi cá nhân, cần được tôn trọng. Điều mình muốn chân thành khuyên các bạn là hãy ăn uống, sinh hoạt sao cho lành mạnh, và tập luyện, xây dựng cho mình một nền tảng sức khỏe thật tốt để chống chọi với muôn vàn bệnh tật ngoài kia”, Miu Lê chia sẻ.

