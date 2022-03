Sao "Mưa bụi" bị đồn lấy chồng giàu nghỉ hát, thẩm mỹ quá đà đến mức tai biến

Thứ Tư, ngày 23/03/2022 18:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lần đầu tiên, ca sĩ Thùy Trang hé lộ lý do không dùng Facebook cùng loạt tin đồn thất thiệt về cô.

Nổi lên từ cuốn băng đình đám "Mưa bụi" vào thập niên 1990, ca sĩ Thùy Trang luôn là cái tên được nhiều khán giả dòng nhạc dân ca quê hương yêu thích. Xuất hiện tại "Hãy nghe tôi hát" tập 2 tuần này cô gây chú ý khi bất ngờ tiết lộ lý do không tham gia các nền tảng MXH như: Facebook, Zalo.

Thùy Trang ghi dấu ấn bằng giọng hát mùi mẫn, mềm mại, mượt mà các bài dân ca, quê hương

Theo đó, tuy là nghệ sĩ nổi tiếng, có thực lực lẫn nhan sắc nhưng Thùy Trang lại sống rất kín đáo, cô thậm chí còn không dùng mạng xã hội. Cô giải thích lý do: “Ngày xưa chỉ dùng điện thoại bàn nhưng nghệ sĩ vẫn tiếp cận được với khán giả và bầu show. Tôi luôn lo lắng nếu dùng mạng xã hội, khán giả vì yêu thương mà hỏi thăm, bình luận, mình sơ sót không trả lời hết sẽ làm họ buồn, nói tôi chảnh, thờ ơ. Bầu show muốn tìm tôi sẽ xin số điện thoại người trong giới. Mạng xã hội nhiều luồng thông tin, sẽ có người khen chê, đôi khi tôi sợ bản thân đọc được sẽ buồn. Tôi muốn một cuộc sống bình an, dù đôi khi mang tiếng là khép kín và thiệt thòi trong việc quảng bá hình ảnh”.

Cũng chính vì thế mà những tin đồn cô bị chồng đại gia cấm hát, lấy chồng giàu nên chảnh nghỉ hát, thẩm mỹ quá đà bị tai biến, thậm chí là bị đồn qua đời liên tục xuất hiện. Nhưng cô không quan tâm mà vẫn hoạt động vì yêu nghề và luôn có hậu phương vững chắc phía sau là ông xã.

Chồng và các con luôn là động lực, điểm tựa của nữ ca sĩ

Ngoài ra, Thùy Trang dành thời gian phụ giúp ông xã kinh doanh và chăm sóc hai con: “Tôi phụ chồng kinh doanh tại nhà, làm nội trợ và chơi với con. Con gái lớn năm nay 20 tuổi vừa sang Mỹ du học ngành thiết kế thời trang. Con thích nghệ thuật nhưng sẽ không theo nghề mẹ. Con trai nhỏ hiện đang 6 tuổi, vì thế tôi dành nhiều thời gian cho con”, nữ ca sĩ bật mí.

Trong vai trò giám khảo khách mời tại chương trình, nữ ca sĩ nhớ lại những ngày đầu hát nhạc của Hoài An. Và cũng vì mê nhạc Hoài An mà cô từng: "Tôi xin chương trình cho tôi hát bài 'Ngày về thăm quê anh' của Hoài An vì quá thích. Tôi thấy anh Minh Thuận làm album riêng vì thế tôi tự bỏ tiền làm album và chọn bài. Album đầu tay, tôi lấy ca khúc 'Tình lúa duyên trăng' của chú Hoài An làm chủ đề". Và cũng vào cũng năm đó, có bao nhiêu tiền nữ ca sĩ đều dốc hết để làm album, mời ban nhạc đánh live vì đam mê.

"Hãy nghe tôi hát" tuần này tiếp tục đưa khán giả vào dòng chảy âm nhạc của nhạc sĩ Hoài An với những tuyệt phẩm đậm đà âm hưởng quê hương, với một hành trình âm nhạc kỳ thú từ Bắc và Nam của người nhạc sĩ tài hoa.

Thùy Trang cũng sẽ thể hiện một số nhạc phẩm của Hoài An trên sân khấu

Tập 2 chủ đề nhạc sĩ Hoài An sẽ có 3 thí sinh: Đào Kỳ Anh, Lê Thu Uyên và Dương Minh Ngọc tranh tài.

"Hãy nghe tôi hát" - chủ đề nhạc sĩ Hoài An, tập 2 sẽ phát sóng vào lúc 21:00 thứ Năm, ngày 24/3 trên THVL1.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-mua-bui-bi-don-lay-chong-giau-nghi-hat-tham-my-qua-da-den-muc-tai-bien-502...Nguồn: http://danviet.vn/sao-mua-bui-bi-don-lay-chong-giau-nghi-hat-tham-my-qua-da-den-muc-tai-bien-502022233181613590.htm