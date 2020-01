Phản ứng của bà xã Jang Dong Gun trước tin đồn chồng tìm gái trẻ mua vui

Cộng đồng mạng Hàn Quốc liên tục yêu cầu hai tài tử vướng scandal phải rời khỏi showbiz.

Cộng đồng mạng xứ Hàn tiếp tục bàn luận về thông tin lộ tin nhắn chat nhạy cảm giữa hai tài khoản, được cho là của tài tử Joo Jin Mo và Jang Dong Gun. Tin đồn Joo Jin Mo giới thiệu gái mua vui cho Jang Dong Gun trở thành đề tài nóng trên mạng. Mặc dù nam ngôi sao Hoàng hậu Ki đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cư dân mạng Hàn vẫn liên tục yêu cầu hai tài tử rút lui khỏi làng giải trí.

Joo Jin Mo (trái) và Jang Dong Gun (phải) vướng scandal "săn gái"

Bên cạnh đó, công chúng cũng dành sự quan tâm đến phản ứng của bà xã hai tài tử này giữa "bão" scandal.

Min Hye Yeon là vợ của Joo Jin Mo, mới kết hôn vào năm 2019. Cô không hoạt động trong showbiz, là bác sĩ và được mệnh danh là "Kim Tae Hee ngành Y" ở Hàn Quốc. Sau scandal của chồng, cô bị cộng đồng mạng xứ Hàn đàm tiếu, làm phiền nên phải đóng trang cá nhân.

Min Hye Yeon (phải) - bà xã của Joo Jin Mo (giữa)

Nữ diễn viên Go So Young trở thành tâm điểm nhiều hơn, vì xuất hiện tin đồn chồng cô mở "tiệc sex" trong lúc vợ mang bầu. Những bình luận của cư dân mạng khiến cô phải khóa chức năng bình luận trên Instagram cá nhân.

Bà xã Jang Dong Gun không cập nhật thêm gì trên trang cá nhân kể từ ngày 3/1. Trước đó, cô vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh dự sự kiện và cuộc sống đời thường.

Nhiều người khen ngợi nhan sắc trẻ trung ở tuổi 47 của Go So Young, nhưng bày tỏ sự tiếc nuối cho cô khi phải nghe những tin đồn tiêu cực về việc chồng "mua vui với gái".

Go So Young ngưng cập nhật trang cá nhân từ ngày 3/1

Go So Young kết hôn với Jang Dong Gun vào năm 2010. Cả hai nên duyên sau khi đóng chung bộ phim Gió thổi khúc tình yêu (1999). Được mệnh danh là hình mẫu lý tưởng trong showbiz Hàn, cả hai vun vén hạnh phúc cho mái ấm. Go So Young thường tự đi siêu thị, nấu cơm. Cô và ông xã được khen khi chia sẻ ảnh hẹn hò. Tuy nhiên, tin đồn mới đây khiến hình tượng mẫu mực của cặp vợ chồng này bị phá vỡ trong lòng người hâm mộ.

Một số hình ảnh của Go So Young:

Go So Young dành thời gian cho gia đình sau khi kết hôn với Jang Dong Gun

Ở tuổi 47, người đẹp xứ Hàn được khen trẻ trung.

Nhan sắc nữ thần của Go So Young

Cô có gu thời trang sành điệu, quyến rũ

Vợ chồng Jang Dong Gun, Go So Young tình tứ trước khi xảy ra tin đồn

