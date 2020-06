Phận đời lô tô - "Bướm đêm": Bị đề nghị đụng chạm vòng 1, vòng 3 để cho tiền bo

Thường xuyên bị trêu chọc, năm lớp 10, Năm Chà đã dám đứng trước lớp để nói thật về giới tính của mình. Khi đó, có những người bạn đã an ủi và nói lời xin lỗi vì những lời trêu chọc khiếm nhã trước đó.

Về phần gia đình, Năm Chà nhiều lần úp mở về giới tính của mình với mẹ. “Người yêu con là con trai, con như thế này sao yêu con gái được” – Năm Chà thỏ thẻ cùng mẹ. Năm Chà kể, mẹ cô có chút giận hờn, muốn con trai phải là người mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối. Cô giải thích với mẹ: “Bản thân con cũng đâu có muốn mình như vậy. Gia đình là chỗ tựa vững chắc cho mình nhưng họ còn không hiểu nữa thì những người đó sẽ rất khổ”.

Cột mốc đánh dấu cho việc được bố mẹ chấp nhận con trai là người thuộc cộng đồng LGBT là sau trận cãi vã của Năm Chà với anh trai. Năm Chà với tính cách nóng nảy, la hét kiểu giãy nảy vì mâu thuẫn vặt vãnh với anh trai. “Vừa rửa mặt ra sau khi cãi nhau với anh trai, cha tôi bất ngờ nói với mẹ một câu: “Con gái em ra kìa”. Tôi nhận thấy bố đã chấp nhận mình mà không cần phải chuẩn bị tâm lý để come out hay gì hết. Tôi may mắn vì gia đình rất thoáng trong vấn đề giới tính, đặc biệt là cha. Còn mẹ thì vẫn muốn con mình bình thường nên có chút chạnh lòng".