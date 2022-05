"Ông vua miền Tây" bị trộm mất 3 tỷ, chính chủ nói một câu bất ngờ

"Ai đồn làm anh em bạn bè gọi cháy máy", Lâm Chấn Khang bật cười nói.

Mới đây trên Facebook cá nhân, ca sĩ Lâm Chấn Khang gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài cùng video nói về việc bị trộm đột nhập nhà. Theo đó, anh đính chính không bị mất 2-3 tỷ như lời đồn: "Nhà dưới quê tôi trộm vào ăn cắp vặt mất có chai dầu gió với cái điện thoại hư cùi bắp mà ai đồn mất 2-3 tỷ, làm bạn bè anh em nhắn tin cháy máy. Cảm ơn mọi người quan tâm nhưng chỉ cắp vặt thôi mọi người ơi, không có chuyện mất 2 - 3 tỷ đâu. Tôi làm gì có số tiền lớn dữ vậy? Nhắn các anh em, nhà tôi chỉ có cái ao cá thôi nên muốn ăn cá thì cứ đến nhà nói, gửi cho mấy ký chứ không có gì đâu, mà chai dầu gió đó là hàng của Mỹ tốt lắm, chỉ có cái điện thoại hư chắc bán được vài trăm nghìn".

Lâm Chấn Khang phủ nhận bị mất 2-3 tỷ đồng và trích xuất camera xem cảnh trộm đột nhập

Nam ca sĩ còn trích xuất camera để xem cách kẻ trộm đột nhập và tẩu thoát ra sao. Được biết đây là căn nhà ở quê, thi thoảng khi rảnh rỗi anh cùng gia đình về vui chơi, nghỉ dưỡng. Ở đó, anh lắp khá nhiều camera an ninh để tiện theo dõi từ xa.

Cũng trong video, anh tiết lộ đây là lần thứ 2 ngôi nhà của anh bị đột nhập. Lần trước, bà xã của nam ca sĩ để quên mấy chục triệu tiền hàng trong tủ sắt thì bị đập tủ lấy hết. Khi bị mất trộm, Công an địa phương đã vào cuộc để khởi tố, làm rõ vụ việc nhưng nam ca sĩ không muốn làm to chuyện: "Lần đó các bạn nghĩ là có tiền nên lần thứ 2 vào tiếp. Em đó leo vào cửa sổ mà té lộn mèo luôn. Chắc em đó lấy được chai dầu gió và điện thoại bị hư. Mình thấy cảnh các bạn leo hàng rào cao mà thấy xót cho mấy bạn, chắc các bạn cũng có khó khăn gì đó mới liều như vậy. Lần này mình cũng không làm to chuyện, mình cũng không mất mát gì nên thôi cũng mong mấy bạn đừng làm như vậy nữa".

Anh tiết lộ thêm, đây là lần thứ 2 căn nhà bị trộm đột nhập

Lâm Chấn Khang tên thật là Bùi Thái Châu, quê ở Cần Thơ. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, lôi cuốn cùng vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,83m, anh là ca sĩ đắt show hội chợ, có lượng fan đông đảo và được ưu ái gọi với biệt danh "Ông hoàng miền Tây".

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn là YouTuber với kênh cá nhân có 4,19 triệu lượt theo dõi. Anh là ca sĩ thứ 2 nhận được nút Vàng YouTube khi kênh đạt 1 triệu người đăng ký, sau Sơn Tùng M-TP.

Lâm Chấn Khang bên cạnh vợ và các con

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Lâm Chấn Khang có cuộc sống dư dả. Anh từng cầu hôn bà xã với món quà là xe hơi trị giá hơn 4 tỷ đồng. Cùng với đó, nam ca sĩ chuyên hát hội chợ còn tặng bà xã tương lai nhẫn kim cương cỡ khủng. Chưa kể, anh còn sở hữu nhiều xe hơi đắt đỏ, sống trong căn nhà sang trọng, tiện nghi.

Anh từng cầu hôn bà xã bằng món quà là xe hơi trị giá 4 tỷ

Cùng nhẫn kim cương

Về đời tư, năm 2019, Lâm Chấn Khang và bạn gái yêu lâu năm Kim Jun See (tên thật là Trần Thị Thùy Dung) tổ chức đám cưới, khách mời chỉ có 150 người. Trước khi “về chung 1 nhà”, Lâm Chấn Khang và bạn gái có 17 năm yêu và sống chung như vợ chồng và có 2 con trai. Anh từng tiết lộ quá khứ ăn chơi, lêu lổng cho đến khi quen Kim Jun See, tình yêu dần cảm hóa và giúp anh thay đổi, chín chắn, trưởng thành hơn.

Hồi tháng 8/2021, Lâm Chấn Khang chia sẻ bà xã đã sinh con gái thứ 3: "Tôi xin lỗi vì đã giữ cho riêng mình một bí mật suốt 2 năm nay. Đây là câu chuyện có thật 100% không hề chuẩn bị kịch bản và dàn dựng, mà chính bố mẹ của tôi cũng là những người đứng ngoài cuộc”.

