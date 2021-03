"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bị mất tài sản 13 tỷ sau màn thanh lý đồ hiệu như mớ rau gây tranh cãi

Thứ Ba, ngày 30/03/2021 15:15 PM (GMT+7)

Ngọc Trinh trình báo việc bị mất bộ sưu tập hàng hiệu ở nhà riêng tại TP. HCM.

Mới đây vào sáng 30/3 người mẫu Ngọc Trinh trình báo Công an TP Thủ Đức về việc bị mất bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá 13 tỷ đồng tại nhà ở phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Bộ sưu tập gồm hơn 10 đồng hồ. Do trị giá tài sản trình báo bị mất trộm có giá trị lớn nên Công an TP. Thủ Đức chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác minh, điều tra.

Trịnh Ngọc Trinh (hay còn gọi Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú TP. HCM). Cô từng nhận được các giải thưởng như: Giải phụ cuộc thi 'Hoa Hậu Trang Sức'; Giải 'Người đẹp ăn ảnh' Siêu Mẫu Việt Nam năm 2005; Giải Hoa khôi Thời trang trong cuộc thi 'Hoa hậu trang sức' năm 2007; Tham gia 'Hoa Hậu Việt Nam Quốc Tế' tại Long Beach, Califolia, Mỹ năm 2011.

Ngoài ra Ngọc Trinh còn tham gia màn ảnh với vai trò diễn xuất và đóng trong một số MV ca nhạc. Cô cũng gây nhiều tranh cãi trong các phát ngôn "gây sốc" và thời trang hở da thịt. Cô nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội về đồ hàng hiệu mình có.

Giữa tháng 3 năm nay, Ngọc Trinh thành tâm điểm chú ý với màn thanh lý kim cương và tủ đồ hiệu hàng tỷ đồng. Loạt ảnh hàng hiệu gồm đồng hồ, túi xách, trang sức kim cương cùng bộ sưu tập túi Hermes từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng được nữ người mẫu khẳng định “thanh lý giá rẻ”. Gây bất ngờ nhất là việc cô thanh lý chiếc nhẫn kim cương 13 ly, giá 14 tỉ đồng nhưng được bán lại với giá 7,9 tỷ đồng.

Ngọc Trinh đăng ảnh thanh lý hàng loạt túi hàng hiệu và nhẫn kim cương

Màn thanh lý đồ của Ngọc Trinh lại gây tranh cãi trên mạng xã hội

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lên tiếng việc nữ người mẫu “mượn” hình ảnh trên mạng khi thanh lý đồ. Ngoài ra nhiều chuyên gia định giá hàng hiệu và kim cương nhận định Ngọc Trinh đưa giá “chênh lệch quá nhiều so với giá trị thật”.

Ngọc Trinh ghi dấu ấn với những lần “đập hộp” tiền tỷ. Số lượng quần áo, phụ kiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giời chất đầy trong nhà. Tuy nhiên, không ít lần cô bị réo tên trong những nghi vấn dùng “hàng fake”. Năm 2014 hình ảnh Ngọc Trinh đi shopping trong một cửa tiệm bán túi chuyên hàng fake tại Quảng Châu bị rò rỉ. Cô khẳng định đó chỉ là hình ảnh đi cùng người chị gái, chứ không hề dùng hàng fake.

Ngọc Trinh từng bị chụp lại hình ảnh có mặt ở một cửa hàng chuyên đồ fake tại Quảng Châu

Nói về đồng hồ hàng hiệu, Ngọc Trinh từng khoe một chiếc 1,8 tỷ đồng cô tự mua tặng mình nhân ngày sinh nhật. Trước đó cô còn khoe chiếc đồng hồ giá 4 tỷ đồng của Richard Mille mà theo cô bằng cả một căn biệt thự hay một chiếc Mercedes. Cô cũng từng đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 29, Ngọc Trinh cũng khiến dân tình xôn xao khi khoe chiếc đồng hồ Hublot giá trên dưới 1,4 tỷ đồng. Đây là chiếc đồng hồ thuộc phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 200 chiếc.

Ngoài ra cô nhiều lần xuất hiện với những chiếc đồng hồ hiệu khác biệt.

Một chiếc giá bằng cả một chiếc "Mẹc"

Tự thưởng đồng hồ tiền tỷ trong ngày sinh nhật

Cô cũng từng đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Chiếc đồng hồ có giá trên dưới 1,4 tỷ đồng

Chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá hơn 1 tỷ

