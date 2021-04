Ngọc Trinh bị nghi dàn dựng vụ mất trộm bạc tỷ, chị gái ra mặt phản hồi dân mạng

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 14:19 PM (GMT+7)

Chị gái Ngọc Trinh chia sẻ bất ngờ về đối tượng hiềm nghi.

Với những ai theo dõi và dành sự yêu thích cho “Nữ hoàng nội y”, đều biết Ngọc Trinh rất thân thiết với chị gái Ngọc Bích. Có nhan sắc “một chín một mười” với em ruột, dù không tham gia showbiz nhưng Ngọc Bích vẫn sở hữu trang mạng xã hội với hàng chục ngàn người theo dõi.

Hai chị em Ngọc Bích và Ngọc Trinh

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã ca sĩ Quang Mask (Tiêu Quang, cựu thành viên nhóm nhạc Vboys), đã lên tiếng khẳng định vụ trộm vào nhà Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng xôn xao thời gian gần đây là thật: “Trộm vào là sự thật nha mấy bạn! Mấy bạn đừng nhắn tin hỏi mình là thật hay giả nữa. Hỏi vô duyên! Nhức đầu quá”.

Chúng tôi đã liên hệ với Ngọc Bích để biết thêm chi tiết về vụ việc. Trao đổi với phóng viên, chị gái Ngọc Trinh cho biết: “Trinh cần gì phải dàn dựng tạo scandal? Vụ trộm là có thật, có camera ghi lại rõ ràng”. Ngọc Bích cũng cho biết, sự việc xảy ra ngay khi ba cô vừa về quê lo công chuyện. Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến gia đình “Nữ hoàng nội y” đặt ra nghi vấn về việc tên trộm nắm được thông tin về hành tung của những thành viên trong nhà, từ đó tiến hành kế hoạch bạc tỷ của mình. Người đẹp gốc Trà Vinh cho biết, gia đình xác định một vài đối tượng hiềm nghi và sẽ trao đổi với cơ quan chức năng.

Ngọc Bích rất lo lắng cho em gái

Ngay khi xảy ra vụ việc, bà xã ca sĩ Quang Mask đã lo lắng chạy qua nhà để trấn an tinh thần em gái mình. Cô cho biết, tính Ngọc Trinh vốn vô tư, nhưng bây giờ không thể ỷ y được rồi, phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Từ sự khuyên nhủ của người thân, hiện tại Ngọc Trinh đã thắt chặt hơn về an ninh xung quanh biệt thự của mình, thuê bảo vệ chuyên nghiệp, gắn camera, đồng thời chuyển các tài sản quý giá sang nơi khác an toàn hơn.

Ngọc Bích và ông xã Quang Mask cũng vừa dọn qua nhà mới vào đầu năm nay. Cô chia sẻ, tính mình cầu toàn và lo xa, nhà lại có hai bé nhỏ nên rất kỹ lưỡng trong việc bảo vệ an ninh ngôi nhà có giá trị lớn của mình, lắp đặt hệ thống camera tân tiến và chuông báo động luôn hoạt động 24/24.

Ngọc Trinh quay clip giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ

Trước đó vào rạng sáng 30/3, biệt thự 2 triệu đô của Ngọc Trinh bị trộm đột nhập lấy đi bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Dù đã phát hiện có trộm và hô hoán cầu cứu nhưng người đẹp vẫn bị lấy mất tài sản giá trị. Ngọc Trinh sau đó lên trình báo cơ quan chức năng, vụ việc hiện được Công an TP.HCM thụ lý và tiến hành xác minh điều tra.

Đáng chú ý sau thông tin Ngọc Trinh bị trộm hơn 10 tỷ, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng vụ việc này có nhiều điểm đáng nghi, như việc Ngọc Trinh không trực tiếp công bố camera an ninh trong nhà mà gửi cho Vũ Khắc Tiệp đăng lên trang cá nhân. Cùng với đó, dù bị mất nhiều đồng hồ tiền tỷ nhưng thái độ của cô khá bình tĩnh, lên FaceBook viết bài dài kể lại quá trình nhà bị trộm. Đồng thời, việc để nhiều tài sản có giá trị trong nhà và liên tục chia sẻ sự giàu có lên mạng xã hội nhưng an ninh lại lỏng lẻo cũng khiến Ngọc Trinh chịu nhiều lời mỉa mai từ dân mạng.

Nhiều người cho rằng, chính những video chân dài gốc Trà Vinh quay chi tiết toàn bộ ngôi biệt thự, cận cảnh từng phòng một, thậm chí vị trí những món hàng hiệu và cách mở cũng từng được Ngọc Trinh chia sẻ vô tư trên mạng xã hội. Vì vậy đã kích thích, “dẫn dụ” thành phần có ý đồ xấu tìm đến và trộm mất tài sản của cô. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được khá nhiều quan tâm từ cư dân mạng. Hi vọng với sự hỗ trợ từ phía công an, Ngọc Trinh sẽ sớm tìm ra tên trộm và lấy lại được tài sản đã mất của mình.

