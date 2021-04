Con gái nuôi thứ 8 "thay da đổi thịt" sau hơn 2 tuần về nhà ông bố đông con nhất Vbiz

Bảo Hoài Nam từng đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo phim điện ảnh Gái già lắm chiêu V, Hạnh phúc máu…Triển lãm Plus by Bảo Nam là “đứa con tinh thần” được ấp ủ từ nhiều năm trước của Bảo Hoài Nam. Anh chia sẻ: “Đây là sự kết hợp của contemporary art và thời trang, hoa, nội thất, tranh và home decor. Hẳn là nhiều người thắc mắc, liệu sẽ thế nào nếu có sự kết hợp nhiều đến vậy. Thế nhưng, theo tôi sắp đặt là một nghệ thuật và người sắp đặt chính là một nghệ sĩ. Tôi muốn chứng minh rằng, tất cả mọi cái đẹp trên đời này, đều cần một bàn tay của sự sắp đặt để toát lên trọn vẹn cái hồn của chúng. Tôi không có mục đích gì cao cả, chỉ là muốn triển lãm sẽ tạo ra sân chơi mới, đưa hoa và các loại hình nghệ thuật khác có cơ hội được kết hợp cùng nhau, để tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ sẽ có cái nhìn mới mẻ về nghệ thuật”. Một số hình ảnh tại triển lãm Buổi triển lãm Plus by Bảo Nam sẽ được mở cửa tự do từ ngày 10 đến 15.4 tại quận 2, TP. Thủ Đức.