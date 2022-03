Nữ thần DJ xăm hình chỗ "hiểm" thất nghiệp mùa dịch, phải livestream kiếm sống

Thứ Năm, ngày 10/03/2022 00:20 AM (GMT+7) Chia sẻ

Từ một DJ đắt show, người đẹp rơi vào cảnh thất nghiệp vì dịch bùng phát, phải livestream kiếm sống.

DJ Nhạc Nghi (Lokyii) được mệnh danh là "nữ thần DJ" ở Hong Kong nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Năm 2021, cô lọt vào vòng bình chọn Top 100 DJ hàng đầu thế giới trên tờ DJMag. Xuất phát điểm là người mẫu và chuyển sang nghề DJ, thu nhập của Lokyii tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Hong Kong bùng phát trở lại phức tạp hơn, các quán bar và các tụ điểm vui chơi tại Hong Kong đã bị hạn chế, thu nhập của DJ Nhạc Nghi bị giảm đáng kể.

Trả lời phỏng vấn tờ HK01, DJ sinh năm 1992 cho biết, thu nhập của cô hiện tại đã giảm hơn một nửa so với trước đây. "Gia đình tôi phải sống dựa vào tiền tiết kiệm", cô nói.

Nữ thần DJ cho biết, thu nhập của cô trong tháng 2 đã giảm đáng kể. Cô không nhận được show biểu diễn trực tiếp vì các quán bar đã đóng cửa. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, cô kiếm tiền được nhờ livestream. Người đẹp thừa nhận, cô được nhiều fan ủng hộ khi livestream chơi DJ. "Một tháng thu nhập của tôi vào khoảng 20.000 - 30.000 HKD (khoảng 58 triệu VND - 87 triệu VND)", DJ Lokyii chia sẻ. Trước mắt, thu nhập của cô trung bình vào khoảng 1.600 USD (hơn 36 triệu VND) - một con số khiêm tốn so với trước đây.

Nói về trang phục khi livestream chơi DJ, Nhạc Nghi cho biết, cô không chọn đồ sexy như khi đi diễn hoặc các streamer khác. Thay vào đó, cô ăn mặc kín đáo.

Người đẹp DJ còn tiết lộ dự án mới trong tương lai. Nhạc Nghi cho biết, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công việc của cô. Chính vì thế, cô phải phát triển sự nghiệp theo các hướng khác nhau. DJ Nhạc Nghi chia sẻ, cô kết hợp với ca sĩ An Hi Đình - thí sinh King Maker 4 cho ra mắt ca khúc mới. Trong khi An Hi Đình hát chính, Nhạc Nghi thể hiện phần rap cũng là điệp khúc của bài hát. DJ 9X nói thêm, đây là lần đầu tiên cô lấn sân ca hát dù ít khi hát nên khi mới bắt đầu, cô cảm thấy khá khó khăn.

LokYii xuất thân là người mẫu ảnh và bắt đầu theo nghề DJ từ năm 2015 tới nay.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, chân dài 9X nhanh chóng nổi tiếng. Cô cũng có hình xăm khá to ở vị trí nhạy cảm. Mỗi lần diện bikini, LokYii đều tự tin khoe hình xăm cỡ đại này.

Ngoài công việc DJ, LokYii còn tham gia nhiều chương trình truyền hình. Năm 2018, cô đóng một vai phụ trong phim Thủ hộ thần chi điều tra bảo hiểm do Huỳnh Tông Trạch đóng chính.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-than-dj-xam-hinh-cho-hiem-that-nghiep-mua-dich-phai-livestream-kiem-song-50...Nguồn: http://danviet.vn/nu-than-dj-xam-hinh-cho-hiem-that-nghiep-mua-dich-phai-livestream-kiem-song-50202210302112760.htm