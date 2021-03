Nữ MC thời tiết đau đớn phát hiện bị ung thư ngay sau lễ dạm ngõ

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 09:34 AM (GMT+7)

Thời điểm phát hiện bệnh, MC Diễm My vừa làm lễ dạm ngõ, chưa kịp mặc váy cưới.

Vũ Diễm My là gương mặt quan thuộc dẫn bản tin Thời tiết của kênh VTC14. Nhan sắc xinh đẹp, lối dẫn lôi cuốn đã giúp Diễm My ghi điểm trong lòng khán giả xem đài.

Nhan sắc xinh đẹp của MC Diễm My

Mới đây, Diễm My gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân mắc bệnh ung thư, tất cả mọi kế hoạch của cô trở nên dang dở. Đặc biệt, thời điểm phát hiện bệnh, nữ MC vừa làm lẽ dạm ngõ, cô chưa kịp mặc chiếc váy cưới mà bản thân hằng ao ước, chờ đợi.

“Ngày bác sĩ thông báo tôi bị ung thư, cuộc sống tưởng chừng rất êm đẹp với nhiều dự định về tương lai của tôi bất ngờ rơi vào ngõ cụt. Ngày hôm ấy, cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim như vỡ vụn dù trước đó đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ. Thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc tôi vừa tổ chức xong lễ dạm ngõ, ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ cũng chẳng còn cách bao xa. Thế nhưng, chỉ trong đúng một khoảnh khắc, tất cả mọi kế hoạch đều tan biến”, Diễm My chia sẻ.

Bức ảnh chụp 10 ngày trước khi Diễm My nhập viện. Đây là thời điểm bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh, nhưng cô hoàn toàn không hề hay biết

Quãng thời gian đầu khi Diễm My đi xạ trị

Da dẻ của nữ MC bắt đầu vàng sạm đi. Tóc cũng rụng ngày một nhiều hơn

Trong thời gian trị bệnh, Diễm My vẫn tranh thủ tập luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng

Vì căn bệnh quái ác, Diễm My phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Có thời điểm, cơ thể cô chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48kg. Sau cuộc phẫu thuật, Diễm My phải điều trị hoá chất nhiều ngày trong sự đau đớn. Mái tóc dài chấm lưng đầy kiêu hãnh của nữ MC cũn rụng sạch hoàn toàn. “Vào những ngày đầu khi có kiểu tóc mới, đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối. Tác dụng phụ của hoá chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời, kiệt quệ. Thậm chí đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin mẹ hãy cho tôi được giải thoát”, nữ MC đài VTC nhớ lại khoản thời gian đau đớn chiến đấu với bệnh tật.

Nhờ sự tiếp sức của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, kỳ tích đã đến với MC Diễm My sau 6 đợt hoá trị, 3 lần xạ trị, cô chính thức chiến thắng căn bệnh quái ác. “Đây là trái ngọt mà tôi phải sống dở chết dở để chạm đến”, Diễm My trải lòng.

Nhờ lạc quan, kiên trì, nữ MC xinh đẹp đã chiến thắng bệnh tật

Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, MC Diễm My học được cách kiên cường, yêu bản thân hơn. Cô tiết lộ, bản thân đang bắt đầu “hành trình” mới cho chính mình, một dự án về sức khoẻ và thiện nguyện, kết hợp cùng với một người bạn thân - nơi chia sẻ những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.

“Vốn là một người không thích chia sẻ quá nhiều sự riêng tư lên mạng xã hội, nhưng hôm nay tôi quyết định thoát ra khỏi cái “vỏ ốc” của bản thân, với hi vọng rằng đoạn chia sẻ này của tôi sẽ tiếp thêm hi vọng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì "Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay”, Diễm My trải lòng.

