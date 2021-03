Xúc động chuyện bạn thân đồng hành cùng MC thời tiết phát hiện ung thư ngay sau lễ dạm ngõ

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 16:44 PM (GMT+7)

"Tôi ở bên nhìn em, không nói được gì nhưng My lăn nhẹ một giọt nước mắt khi mở mắt ra thấy tôi" - hành trình của nữ MC dự báo thời tiết chiến thắng ung thư luôn có những giọt nước mắt.

MC Vũ Diễm My của chương trình "Bản tin thời tiết nông vụ" - Đài truyền hình VTC mới đây hé lộ câu chuyện của chính mình khi chiến đấu chống ung thư. Cô đã có "những chuỗi ngày ngủ đứng ngủ ngồi, thậm chí là thức trắng đêm vì không nằm được". Sau lễ dạm ngõ, những tưởng sẽ được chạm tay vào chiếc váy cưới đã chuẩn bị thì nhận tin dữ. Vượt qua 6 đợt hóa trị, 3 lần xạ trị, bị rụng tóc, rụng cả lông mày nhưng ở Diễm My vẫn luôn là tinh thần lạc quan.

Sau chia sẻ của Diễm My, người bạn thân "11 năm quen biết, 5 năm là bạn thân và gần 2 năm đồng hành để chiến thắng căn bệnh ung thư" đã viết về hành trình nữ MC dự báo thời tiết đã lạc quan ra sao để đối diện và vượt qua căn bệnh. Cũng chính người bạn ấy đã chứng kiến những lần Diễm My khóc, tự tay cạo tóc cho cô bạn thân và để rồi mạnh mẽ hướng về nơi có ánh sáng niềm tin và hy vọng.

MC Diễm My và người bạn thân quen nhau 11 năm, cùng đồng hành trong hành trình gần 2 năm chiến đấu ung thư

"Trong cuộc đời này, điều gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra, quan trọng là cách chúng ta đối diện và vượt qua thử thách ấy như thế nào.

11 năm quen biết, 5 năm là bạn thân và gần 2 năm đồng hành với em để chiến thắng căn bệnh ung thư.

Tôi và em là hai cô gái nhiệt huyết có một tuổi trẻ đầy hạnh phúc và cũng không ít sóng gió. Cho đến khi có ý định làm mẹ, tôi lắng mình lại và luôn dành thời gian để học hỏi những kiến thức chăm sóc sức khoẻ và con cái, gia đình. Không biết từ bao giờ giá sách ngập tràn những tài liệu dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ.

Và rồi một ngày đó, My nhập viện trong tình trạng khó thở, phù cơ thể. Một cô bạn vóc dáng hoàn hảo, xuất hiện trên truyền hình với vai trò một MC thời tiết xinh đẹp không bao giờ ốm đau lại gặp một chuyện như thế.

Từ sốc đến đau lòng, thương cảm vô cùng nhưng tôi biết rằng không phải lúc này tận tâm tận lực hết mình thì sẽ chẳng phải lúc nào hơn được nữa.

Ngày bụng bầu 9 tháng khệ nệ, tôi vào viện Ung bưới và nhìn thấy em vẫn đang cười nằm ở đó.

Đương nhiên là tôi không dám khóc nhưng đã có ngay một dự cảm không lành. Rồi những ngày em phẫu thuật mê man bất tỉnh nằm bệt một chỗ ở khu cách ly dịch vắng vẻ, tôi ở bên nhìn em, không nói được gì nhưng My lăn nhẹ một giọt nước mắt khi mở mắt ra thấy tôi.

Những lần hoá trị đau đớn em bắt đầu rụng dần mái tóc đen đẹp vô cùng thì hôm ấy, chính tay tôi đã cạo hết sạch tóc đi cho em. Ngay cả khi em mất đi mái tóc, em vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Luôn động viên và sẻ chia, cùng em trên con đường tìm mọi cách an lành phù hợp nhất để phục hồi và đạt được một kết quả đáng tự hào. Đó chắc rằng là một trải nghiệm vô cùng khó quên trong cuộc đời của tôi và My.

Cô gái trẻ từng chuẩn bị mặc váy cưới của tôi đã trải qua đủ mùi những cảm xúc tuyệt vọng, đau thương, lạc lõng, tự ti nhưng ít lần tôi thấy My khóc.

My mạnh mẽ và hay cười, luôn biết hướng đến phía trước, nơi có ánh sáng của niềm tin và hi vọng", người bạn thân của Diễm My kể lại.

Hình ảnh được Diễm My chia sẻ vào khoảng thời gian 10 ngày trước khi bắt đầu nhập viện

Diễm My viết: "Cứ khi nào được về nhà, tôi tranh thủ tập luyện thể thao nâng cao sức khoẻ".

Trong hành trình vượt qua ung thư, Diễm My lưu lại những khoảnh khắc khó quên, từ trước khi biết tin dữ, tới lúc nhập viện, trị xạ. Người hâm mộ, bạn bè nể phục nghị lực kiên cường của cô gái bé nhỏ, liên tục gửi những lời động viên và sẻ chia tới Diễm My. Câu chuyện của cô đã tiếp thêm tinh thần lạc quan cho những người còn đang phải chiến đấu trước những căn bệnh quái ác.

Đau đớn phát hiện ra căn bệnh ung thư sau khi làm lễ dạm ngõ, Diễm My đã có niềm tin, hy vọng và phấn đấu để trở thành một cô gái mạnh mẽ

Như Diễm My chia sẻ, cô quyết định nói ra câu chuyện của chính mình vì muốn tiếp thêm hy vọng cho những người khác. Diễm My viết: "Vốn là một người không thích chia sẻ quá nhiều sự riêng tư lên mạng xã hội, nhưng hôm nay tôi quyết định thoát ra khỏi cái “vỏ ốc” của bản thân, với hy vọng rằng đoạn chia sẻ này của tôi sẽ tiếp thêm hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì "Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay." - trích Thiền sư Thích Nhất Hạnh".

