Mặc váy “hư hỏng” chặt chém thảm đỏ nhưng Ngọc Trinh lại bỏ về giữa chừng vì lý do bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 19:24 PM (GMT+7)

Ngọc Trinh tiết lộ lý do phải bỏ về giữa chừng khi dự show thời trang ở Phú Quốc.

Mới đây, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh có mặt tại Phú Quốc để dự show thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Như mọi khi, xuất hiện trên thảm đỏ, Ngọc Trinh đều “gây bão” về trang phục. Lần này, cô diện váy vàng nổi bật, bó sát, khoe tối đa lợi thế cơ thể.

Chiếc váy hở bạo của Ngọc Trinh

Tuy nhiên, chiếc váy “hư hỏng” có nhiều dây tua rua khiến mỹ nhân quê Trà Vinh gặp khó khăn trong di chuyển. Nhiều khán giả còn lo sợ cô sẽ gặp sự cố về trang phục khi có rất nhiều ống kính đang hướng về. Ngay sau đó, “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp để cứu nguy cho “người nhà” khi giúp Ngọc Trinh di duyển lên các bậc thang để chụp ảnh.

Sau chụp ảnh thảm đỏ, Ngọc Trinh bất ngờ bỏ về giữa chừng khiến ai cũng ngạc nhiên. Mới đây, “nữ hoàng nội y” hé lộ tin nhắn với một người bạn và nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Qua nội dung trao đổi, người đẹp cho biết do cô bị say nắng và rát da do thời tiết nóng bức, dẫn đến tình trạng sức khoẻ không cho phép để tiếp tục tham dự show diễn.

Theo đó, "nữ hoàng nội y" được xếp ngồi hàng ghế đầu, dù ban tổ chức có trang bị quạt, dù và nón cho khách mời nhưng sức khỏe của Ngọc Trinh không đảm bảo để tiếp tục ngồi dự. Ngọc Trinh chia sẻ thêm rằng bản thân cô suýt xỉu tại chỗ, sợ làm ảnh hưởng đến chương trình nên mới về khách sạn trước để ăn uống, nghỉ ngơi.

Dù gặp sự cố về sức khỏe nhưng Ngọc Trinh vẫn tranh thủ tạo dáng

