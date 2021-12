“Nữ hoàng phòng trà” 1 đêm kiếm tiền tỷ, gợi cảm hết nấc khiến “phi công” kém 12 tuổi si mê

Chủ Nhật, ngày 12/12/2021 16:00 PM (GMT+7)

Từ khi yêu trai trẻ, Lệ Quyên mang nguồn năng lượng mới mẻ. Cô cũng tích cực chăm chút body thêm gợi cảm.

Lệ Quyên được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà”, giọng ca hạng A hàng đầu của showbiz Việt. Sau khi công khai ly hôn doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên sánh đôi bên tình trẻ kém 12 tuổi – người mẫu Lâm Bảo Châu. Suốt thời gian giãn cách xã hội, cặp đôi sống chung nhà. Mới đây, nữ ca sĩ và bạn trai dọn về sinh sống ở căn biệt thự mới rộng 337 m2, gồm một trệt, hai lầu, vị trí đắc địa ở TP.Thủ Đức, TP HCM. Tổ ấm được thiết kế lộng lẫy, hoành tráng như lâu đài, đúng theo gu thẩm mỹ của chủ nhân. Giọng ca “Duyên phận” gọi đây là “ngôi nhà hạnh phúc”.

Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu

Biệt thự mới của Lệ Quyên

Nữ ca sĩ và bạn trai đang sinh sống tại nhà mới

Trước đó, Lệ Quyên sinh sống trong cơ ngơi đồ sộ tại vị trí đắc địa ở khu Thảo Điền, TP.HCM. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Dù chưa từng tiết lộ về căn biệt thự này nhưng với mức độ rộng lớn, khán giả cho rằng giá trị của nó không hề nhỏ.

Ngoài ra, cô còn sở hữu biệt thự sang trọng tại Mỹ. Ngôi nhà này có diện tích hơn 400m2, được mua từ năm 2017 với giá trị lên đến triệu USD. Theo Lệ Quyên, ngôi nhà là nơi để cô nghỉ ngơi mỗi khi lưu diễn tại nước ngoài.

Biệt thự tráng lệ của Lệ Quyên ở khu Thảo Điền, TP.HCM

Nhà tại Mỹ của nữ ca sĩ

Không chỉ có nhà cao cửa rộng, Lệ Quyên còn là sao nữ hiếm hoi của showbiz Việt sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Năm 2014, cô tậu Mercedes-Benz GL500 có giá 5,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã sở hữu 3 chiếc xe Mercedes có tổng giá trị 12 tỷ đồng. Năm 2017, Lệ Quyên tậu thêm Bentley Flying Spur V8, giá hàng chục tỷ đồng. Có thể thấy, độ “chịu chơi” của “nữ hoàng phòng trà” khó ai sánh bằng.

Ngoài ra, nhắc đến túi xách, đồ hiệu, đồng hồ tiền tỷ... thì cũng khó có sao nữ nào vượt mặt Lệ Quyên. Đặc biệt, chiếc túi Hermes Birkin da cá sấu có giá hơn 1,6 tỷ đồng của nữ ca sĩ từng khiến khán giả trầm trồ và mang ra bàn tán. Cô sở hữu gần 10 chiếc túi này nhưng khác về màu sắc để thuận tiện việc phối đồ.

Siêu xe, hàng hiệu... của Lệ Quyên khó có sao nữ nào sánh bằng

Trong một show diễn, ca sĩ Hương Tràm từng “hớ miệng” tiết lộ đàn chị đã bỏ lỡ hai show diễn với thu nhập lên đến hàng tỷ đồng để đến ủng hộ mình. Trao đổi với chúng tôi, một bầu show cho hay, trong 1 đêm chạy show, Lệ Quyên kiếm được tiền tỷ là chuyện bình thường. Ngoài ra những chương trình lớn, muốn có sự xuất hiện của Lệ Quyên cũng không dễ vì lịch diễn của cô thường kín liên tiếp nhiều tháng.

Về lý do ly hôn chồng gắn bó hơn 10 năm và cũng là người đứng sau sự thành công của mình, Lệ Quyên bộc bạch với chúng tôi rằng, cô và chồng cũ có quá nhiều sự khác biệt trong quan điểm nên càng ngày càng bị đẩy ra xa. Lệ Quyên nghĩ có những cặp vợ chồng có thể cãi nhau với nhiều lời lẽ khó nghe, nhưng họ có thể ăn đời ở kiếp. Ngược lại, nhiều cặp vợ chồng sống bình lặng nhưng không tháo gỡ được mâu thuẫn lại đi vào bế tắc.

Theo Lệ Quyên, với việc không chia sẻ được giữa hai vợ chồng, cô có phần lỗi do cô ngay từ đầu chấp nhận một cuộc sống gia đình trôi đi trong bình yên, đôi khi nhàm chán. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. “Tôi tự đánh mất tự do của mình, giờ tôi phải gồng để lấy lại tự do. Không phải mình quyết định gì cũng được, vì còn cảm xúc của người khác. Tôi sẽ cố gắng dung hòa. Nhưng sự thay đổi tôi nghĩ là cần”, cô chia sẻ với chúng tôi.

Cuộc sống tràn ngập tiếng cười của nữ ca sĩ từ ngày yêu trai trẻ

Cả hai có chung sở thích thể thao, rèn luyện sức khỏe

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Sắc vóc của Lệ Quyên khiến trai trẻ si mê

Từ ngày yêu Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên cho thấy được nguồn năng lượng mới mẻ của bản thân. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều triết lý về tình yêu và cuộc sống. Cô cũng yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm chỉ tập thể dục để giữ dáng gợi cảm. Khi ở nhà, ngôi sao hạng A sẵn sàng vào bếp nấu ăn, thậm chí là cắt tóc cho tình trẻ kém 12 tuổi. Ngược lại, Lâm Bảo Châu cũng thường xuyên đi siêu thị hay mua các dụng cụ tập gym cho bạn gái cùng rèn luyện sức khỏe.

Chia sẻ về mối tình mới, Lệ Quyên thừa nhận cô yêu một cách chân thành và tuyệt đối không giữ tâm thế là một ngôi sao. “Tôi phải thoát khỏi ánh hào quang, trở thành người phụ nữ bình thường. Sự chân thành ấy mới có thể thuyết phục người ta và làm cho người ta trọn vẹn với mình. Ai cũng có trăm phương ngàn kế để yêu nhưng khi yêu thực sự, mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với mình như thế”, Lệ Quyên trải lòng.

