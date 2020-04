"Nữ hoàng hội chợ" Khởi My tung ảnh cưới chưa công bố, fan liền tò mò chuyện sinh con

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 11:40 AM (GMT+7)

Nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp thắc mắc và hối thúc Khởi My sinh con sau gần 3 năm về chung nhà với Kelvin Khánh.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh cưới chưa từng công bố và được giấu kín từ 3 năm trước. Được biết, đây là bộ ảnh cưới được cặp đôi thực hiện ở Hàn Quốc. "Ai ép lấy vợ, ngộ là ngộ không có ép nha, cái mặt" - Khởi My hài hước viết caption cho bức ảnh.

Thậm chí, giọng ca "Là con gái thật tuyệt" còn bất ngờ xưng hô mày - tao với ông xã kém 4 tuổi, tuy nhiên, fan vốn đã quen với tính cách lầy lội, dí dỏm của Khởi My và Kelvin Khánh. Loạt hình cưới hiếm hoi của cặp đôi cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, bởi trước đó, nữ ca sĩ chỉ chia sẻ hình ảnh hậu trường lầy lội và công khai bộ ảnh studio chụp ở Việt Nam.

Khởi My thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi công khai ảnh cưới chụp ở Hàn Quốc được giấu kín suốt 3 năm.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ dành lời khen cho bộ ảnh đẹp, vợ chồng Khởi My trẻ trung, đáng yêu trong thời điểm làm cô dâu, chú rể. Nhiều sự chú ý còn đổ dồn về Kelvin Khánh khi cho rằng, nam ca sĩ có biểu cảm gương mặt khá hài hước trong các bức ảnh.

Đặc biệt, nhiều ý kiến tò mò và liên tục hối thúc cặp đôi sớm sinh em bé sau gần 3 năm về chung nhà. "Khi nào báo tin vui vậy anh chị ơi", "Lâu quá chưa nghe tin vui của Khởi My", "Sinh em bé đi chị ơi, tụi em hóng đợi lâu nay rồi",... - Fan mong mỏi Khởi My và Kelvin Khánh sớm có con chung.

Trong đó, nữ ca sĩ Miu Lê cũng để lại bình luận bày tỏ thắc mắc: "My sắp có em bé chưa đó?”. Câu hỏi này của Miu Lê cũng là thắc mắc chung của đông đảo người hâm mộ, Khởi My ngay sau đó đã nhanh chóng trả lời: “Không nha, sợ nha”. Có thể thấy, câu trả lời của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngầm hiểu rằng, hiện tại cô và Kelvin Khánh vẫn chưa có ý định sinh con.

Bộ ảnh cưới thực hiện ở Việt Nam từng được công bố vào cuối năm 2017.

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn bất ngờ vào tháng 11/2017, sau một thời gian dài hẹn hò bí mật. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ người hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai chỉ tổ chức đám cưới nhỏ gọn, riêng tư nên chỉ mời 20 nghệ sĩ là những người bạn thân thiết với cả hai trong nghề, đồng thời giấu kín thông tin về hôn lễ với truyền thông, an ninh thắt chặt. Họ không đón dâu với xe sang, xế hộp mà thay bằng một dàn moto phân khối lớn rước dâu.

Sau gần 3 năm về chung nhà, Kelvin Khánh và Khởi My khá yên ắng với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài âm nhạc, vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh còn có chung đam mê phượt. Những lúc rảnh rỗi, cặp đôi cùng nhau khám phá nhiều vùng đất mới trên chiếc xe phân khối lớn. Cặp vợ chồng thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh, video nhí nhảnh, đầy tiếng cười qua những chuyến đi trên trang cá nhân. Dù được fan mong ngóng tin vui, cả hai vẫn chưa chia sẻ về dự định sinh con của mình. Khởi My từng bật mí vui rằng đã..."đông lạnh trứng rồi" khi được hỏi về chuyện có bầu, sinh em bé.

