"Nữ hoàng cảnh nóng Nhật Bản" sống chung với bạn trai là Youtuber thu nhập 13 tỷ/năm

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 19:55 PM (GMT+7)

Thông tin mỹ nhân 9X không ngại đóng cảnh nóng sống chung với bạn trai gây xôn xao mạng xã hội.

Theo HK01, nữ diễn viên được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng Nhật Bản - Elaiza Ikeda được cho là đang hẹn hò với Youtuber nổi tiếng Kanta Sato. Mối quan hệ của cặp đôi phát triển nhanh chóng. Thậm chí, hai người đã chuyển về sống chung.

Theo tờ Friday của Nhật Bản, Elaiza Ikeda bị chụp được ảnh ra khỏi căn hộ của bạn trai là Youtuber 9X đi tập thể dục. Sau đó, bông hồng lai nóng bỏng quay trở về căn hộ cùng Kanta. Tờ Appledaily cho biết, giá tiền thuê nhà của Kanta ở vào mức 1,5 triệu đến 3,5 triệu Yên (329 triệu – 768 triệu VND). Cặp đôi bị giới truyền thông Nhật Bản thường xuyên chụp được hình ảnh hẹn hò.

Elaiza Ikeda sinh năm 1996, là diễn viên - người mẫu nổi tiếng Nhật Bản. Người đẹp 9X sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng, quyến rũ khi có mẹ là người mang hai dòng máu Philippines - Tây Ban Nha, bố là người Nhật Bản.

Ikeda gia nhập làng giải trí từ năm 2009, có trong tay gia tài điện ảnh đồ sộ với hàng loạt bộ phim ấn tượng như High School Debut, The Virgin Psychics, Wolf Girl and Black Prince (lang nữ và hoàng tử hắc ám), Tori Girl, The Many Faces of Ito, My Little Monster, Kakegurui – Compulsive Gambler,...

Năm 2019, Elaiza Ikeda tiếp tục gây chú ý với bộ phim kinh dị Sadako. Năm nay, bông hồng lai nóng bỏng lại gây bão màn ảnh với Followers chiếu trên Netflix và hai dự án Not Quite Dead Yet (2020), Kiba: The Fangs of Fiction (2021).

Nữ diễn viên sinh năm 1996 sở hữu gương mặt búp bê ngây thơ cùng thân hình nóng bỏng với số đo 85-59-88. Với lợi thế ngoại hình, bông hồng lai 9X không ngại diễn cảnh nóng táo bạo.

Mỹ nhân 23 tuổi từng khiến không ít đàn chị ngưỡng mộ khi tự tin khoe thân trong nhiều bộ phim như The Virgin Psychics, The Many Faces of Ito.... Nhờ đó, cô còn được khán giả tặng cho biệt danh "nữ hoàng cảnh nóng màn ảnh". Hiện tại, Elaiza Ikeda chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò với Youtuber cùng tuổi.

Sato Kanta (ảnh trái), 26 tuổi, là thành viên của nhóm YouTuber nổi tiếng Water Bond. Water Bond gồm Sato Kanta và Tokinaga Tomoyoshi. Kênh YouTube của họ có 4,35 triệu người hâm mộ và tổng số video ngắn đã được xem 3,2 tỷ lần. Theo Hk01, Ước tính thu nhập hàng tháng là 5 triệu yên (1 tỷ VND).

Tổng cộng một năm, Youtuber 9X kiếm được 60 triệu Yên (13,1 tỷ VND). Được biết, Ikeda và Kanta nảy sinh tình cảm vào năm 2019 khi cả hai có dịp hợp tác chung trong phim Sadako. Một người bạn của Kanta Sato cho biết, nhóm bạn thân đều biết mối quan hệ giữa hai người. Thỉnh thoảng, cặp đôi còn đi ăn tối chung với bạn bè.

