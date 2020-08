MC "Vui cùng Hugo" gây xôn xao với loạt ảnh nhạy cảm

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 10:11 AM (GMT+7)

Đã lâu không xuất hiện trên truyền hình, Đức Anh khiến ai nấy sửng sốt vì vẻ ngoài khác lạ trong những bức ảnh ăn mặc kiệm vải.

Mới đây trên trang cá nhân, MC - diễn viên Đức Anh gây xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh chỉ mặc nội y tạo dáng trước gương. Đã lâu không lộ diện, cựu MC "Vui cùng Hugo" khiến nhiều người sửng sốt vì vẻ ngoài thay đổi khá nhiều. Ngoài những khoảnh khắc nóng bỏng, chàng MC còn gây sốc với loạt cử chỉ đầy vẻ nữ tính. Đa số hình ảnh được chụp tại nhà riêng và trong không gian phòng ngủ.

So với 15 năm trước, Đức Anh hiện tại gầy hơn, trắng hơn, khiến khuôn mặt bầu bĩnh không còn mà thay vào đó là những đường nét thanh thoát, sống mũi cao và kiểu tóc mới. Nhiều người cho rằng Đức Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ hoặc can thiệp các biện pháp hiện đại để thay đổi nhan sắc của mình.

Ảnh trước đây và hiện tại của Đức Anh có sự khác biệt lớn.

Sau nhiều năm im ắng, động thái của nam MC gây tranh cãi. Một số cho rằng hành động chụp ảnh táo bạo của nam MC là phản cảm khi đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Đức Anh đã phủ nhận và cho biết tất cả là nhờ vào sự nỗ lực giảm cân.

Anh cho biết thêm, việc mặc đồ "thiếu vải" chỉ đơn giản thử thách bản thân trong một trải nghiệm trước đây khi mập mạp chưa được tự tin. Đức Anh cho rằng đây là động lực giúp bản thân tiếp tục giảm thêm cân nặng, sở hữu vóc dáng khỏe đẹp hơn.

Đức Anh tên đầy đủ là Lê Đức Anh, sinh năm 1990, từng có thành tích đạt huy chương Vàng hội thi Giai điệu tuổi hồng.

Cùng với Thanh Vân, anh được fan đặt biệt danh Đức Anh Hugo sau khi dẫn chương trình dành cho thiếu nhi Vui cùng Hugo của Đài truyền hình Hà Nội.

Ngoài ra, nam MC còn được nhiều khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên trong Nhật ký Vàng Anh, Bước nhảy xì tin, Chung cư vui vẻ...

Năm 2010, anh từng thử sức tại cuộc thi Vietnam Idol nhưng chỉ lọt top 6 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Đức Anh vướng ồn ào với clip văng tục, bức xúc nói về một bài báo khi chê bai - dự đoán anh sẽ bị loại khỏi Viet Nam Idol và nói xấu các thí sinh. Trả lời báo chí, Đức Anh cũng đã thừa nhận sự việc gây ồn ào này.

Sau scandal, Đức Anh dần dần rút lui khỏi showbiz. Từng có thời gian, anh làm quản lý cho một cửa hàng đồ chơi trẻ em ở Hà Nội. Hiện anh đang làm cho một công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý ở Hà Nội.

Từ một chàng béo với cân nặng 115 kg, hiện Đức Anh đã giảm xuống còn một nửa. Anh tâm sự: "Như các bạn cũng đã thấy là thời niên thiếu mình sở hữu một thân hình khá mũm mĩm so với các bạn cùng trang lứa, có thể do lúc đấy còn quá bé nên mình không cảm nhận được nhiều, cứ nghĩ béo là khỏe. Nhưng về sau này mình mới nhận ra hoàn toàn không phải vậy, sở hữu một thân hình đẹp sẽ cho mình nhiều cơ hội phát triển hơn kể cả trong sự nghiệp và cuộc sống. Đây có lẽ là động lực to lớn để mình bắt đầu giảm cân…".

Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Đức Anh khẳng định, khi xác định bước vào công cuộc này thì đồng nghĩa với việc luôn phải chịu áp lực khi phải chia xa đồ ăn, thói quen sinh hoạt. "Bạn sẽ phải vượt qua cảm giác stress những ngày đầu tiên, nhưng nếu vượt qua được rồi, hiệu quả sẽ khiến bạn phấn khích", anh nói.

Đức Anh áp dụng chế độ ăn sáng lúc 7h30 phút - khoảng nửa tiếng sau khi dậy. Cựu MC chọn các thực phẩm dễ tiêu như thịt, cá, rau cho bữa trưa còn buổi tối, anh chủ yếu uống nước, giành thời gian cho việc tập luyện thể dục và gần như nói không với thực phẩm.

