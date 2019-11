"Nữ hoàng cảnh nóng" ngày càng hở bạo thế này, người tình Cường Seven có lo lắng?

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 00:27 AM (GMT+7)

Phản ứng của Cường Seven ra sao khi bạn gái Vũ Ngọc Anh ngày càng sexy?

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh yêu nhau suốt hơn một năm qua, nhưng họ chỉ mới công khai tình cảm gần đây và nhận được sự ủng hộ. Cặp đôi bắt đầu thoải mái hơn trong mọi việc khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay thể hiện sự quan tâm bằng những bình luận qua lại trên mạng xã hội.

Vũ Ngọc Anh nóng bỏng bên bạn trai

Trong các shoot hình mới nhất, Cường Seven – Vũ Ngọc Anh thể hiện sự đẹp đôi, độ ngọt ngào “chuẩn” hình tượng đôi tình nhân đang hạnh phúc. Vũ Ngọc Anh chọn diện những bộ cánh cắt xẻ tinh tế khoe ưu điểm chân thon dài, ngực đầy gợi cảm. Làn da nâu và cách trang điểm tông trầm càng bật lên vẻ sexy của nữ người mẫu. Cách tạo dáng quàng vai, ôm cổ hay trao cho nhau ánh nhìn tình tứ… không quá khó với cả hai người. Điều này có được nhờ sự đồng điệu và có sự thấu hiểu nhau giữa họ.

Sau công khai tình cảm, cặp đôi quấn quýt bên nhau

Suốt gần một năm bị đồn đoán tình cảm, nhưng cặp đôi không công khai vội vì muốn chọn thời điểm phù hợp nhất. Đây cũng là lúc cả hai đã sẵn sàng để có thể đối mặt với bất cứ áp lực hay lời soi xét nào đến từ dư luận.

“Là nghệ sĩ chắc chắn không thể tránh khỏi điều đó, nhất là mình đang yêu người trong giới nữa. Chúng tôi tôn trọng đối phương, đợi đến thời điểm khi cả hai đã sẵn sàng cởi mở về mối quan hệ này thì sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc đó đến với khán giả. Chúng tôi không phải cố tình muốn giấu giếm hay lợi dụng nó để giữ độ hot cho riêng mình”, cặp đôi chia sẻ.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Vũ Ngọc Anh

Suốt thời gian gắn bó, điều khiến tình yêu của họ ngày một lớn đó là sự tin tưởng. Vũ Ngọc Anh cho biết, niềm tin trong một mối quan hệ tình cảm rất quan trọng để vun đắp mối quan hệ. Yêu nhau mà suốt ngày ghen tuông, phải soi xét hôm nay đối phương làm gì, đi cùng ai sẽ dễ tạo nên sự căng thẳng, mệt mỏi cho cả hai người.

“Tôi có niềm tin và sự an tâm ở anh Cường và cảm nhận được điều ngược lại ở anh ấy. Chúng tôi không phải suốt ngày cứ phải kè kè bên nhau thì mới chứng tỏ được tình yêu. Quan trọng nhất là phải hiểu tính cách, công việc của người ấy, để cùng nhau chia sẻ, động viên nhau”, Vũ Ngọc Anh nói.

Khi được hỏi về sự hấp dẫn ở Cường Seven đã chinh phục được mình, Vũ Ngọc Anh cho biết, tất cả đều là cảm xúc thật, đến từ sự rung động của trái tim. Cô yêu Cường Seven ở sự nam tính và có cả độ tâm lý. Vũ Ngọc Anh học được ở bản trai sự cẩn thận, suy nghĩ nhiều hơn trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống. Nữ diễn viên tiết lộ, Cường Seven không phải là mẫu người đàn ông lãng mạn kiểu sến súa. Anh là người thực tế nhiều hơn khi các cử chỉ quan tâm đều đúng mực.

“Chỉ cần tôi thích ăn gì, muốn đi chơi ở đâu, anh cũng dành thời gian để đưa tôi đi”, người đẹp nói.

Cường Seven không phiền khi bạn gái thích phong cách gợi cảm

Vũ Ngọc Anh là người mẫu, diễn viên theo đuổi hình ảnh gợi cảm vì có lợi thế về vóc dáng. Vẻ sexy cô hướng đến là sự tinh tế và phù hợp trong từng bối cảnh. Cô cho biết, bạn trai là người cùng hoạt động nghệ thuật nên hiểu được sự sexy như thế nào là hợp lý. Vì thế, cô chẳng bao giờ phải nặng đầu suy nghĩ chuyện bạn có trai cấm cản hay phàn nàn gì về chuyện ăn mặc của mình hay không. Bản thân Vũ Ngọc Anh cũng ý thức được việc phải giữ gìn hình ảnh ra sao khi là người của công chúng. Đó là lý do mà cô ít khi phải lao đao hay gặp scandal về thời trang từ khi vào nghề đến nay.

Gia đình hai bên hiện đều biết và ủng hộ mối quan hệ này. Tuy nhiên, hiện tại cặp đôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì trước mắt sẽ dành thời gian phát triển sự nghiệp. Cường Seven đang trở lại mạnh mẽ với âm nhạc. Vũ Ngọc Anh cũng có những dự án riêng và kinh doanh.

Trước đó, "lịch sử tình trường" của Cường Seven đều là những mối tình được công chúng ủng hộ. Đặc biệt, với 3 năm mặn nồng cùng Chi Pu, cả hai từng là những cặp đôi hot teen đình đám được giới trẻ hâm mộ. Sau chia tay Chi Pu, nam ca sĩ sinh năm 1989 lại tiếp tục cuộc tình gần 2 năm với "bông hồng lai" Mlee và cũng đã tốn không ít giấy mực của báo chí.

Về người đẹp Vũ Ngọc Anh, là chân dài sở hữu chiều cao ấn tượng, ngoại hình sexy nóng bỏng, không chỉ gây chú ý qua những vai diễn và được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng", cô còn mang về cho mình nhiều thành tích ấn tượng về nhan sắc, cô từng đoạt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 và cũng là top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Ngoài ra, Vũ Ngọc Anh cũng được công chúng nhắc nhiều qua mối tình 3 năm cùng nam người mẫu Hữu Vi.