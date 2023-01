"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh: Tôi từng bị lừa tiền vì tin người

Kiều Trinh được biết đến từ vai Bân trong bộ phim “Mùa len trâu”. Sau đó, chị ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm: “Ngõ vắng”, “Gia tài bác sĩ”, “Gọi giấc mơ về”, “Vó ngựa trời Nam”, “Cây táo nở hoa”... và mới nhất là “Đất rừng phương Nam”.

Dù gặt hái được nhiều thành công và danh tiếng trong sự nghiệp, nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại lắm truân chuyên khi trải qua 3 đời chồng. Kiều Trinh đơn thân nuôi 3 con nhỏ. Hiện tại nữ diễn viên đang sống yên bình, an nhàn khi sở hữu một khu vườn rộng 5.000m2 ở Bình Phước. Cô trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi.

Trước thềm Tết đến, Kiều Trinh đã dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện thú vị.

Kiều Trinh trẻ đẹp ở tuổi U50

Bỏ phố về quê

- Chào chị Kiều Trinh, khán giả rất tò mò với cuộc sống hiện tại của chị. Chị có thể tiết lộ vài điều không?

Từ dịch đến giờ, tôi để hai bé nhỏ sống dưới quê. Cũng được 3 năm rồi. Bản thân tôi cũng ở dưới quê luôn, không sống ở TP. HCM. Tôi chỉ lên đây khi nào có công việc, đi đi về về như thế. Mẹ đơn thân mà, làm việc chăm chỉ để nuôi con và chăm sóc cho ông ngoại.

Thấy mẹ vất vả nên các con tôi ngoan lắm. Các cháu có ý thức, tự lập trong cuộc sống. Vì hồi nhỏ tôi đã ra đồng cắt cỏ gặt lúa, trồng rau, chẻ củi, lợp mái nhà, gánh nước, nuôi gà, nuôi vịt... cái gì cũng làm. Nên khi có các con, tôi ra đồng là kêu các bé đi theo phụ. Ba mẹ con vừa làm vừa chơi, khi nào mệt thì ngưng, vào nhà nghỉ hay tìm việc khác làm. Cho nên các con tôi thích lắm.

Tôi có căn nhà vườn ở Bình Phước, chắc mọi người biết rồi. Hồi xưa, má tôi trồng rất nhiều loại trái cây nên mùa nào nhà cũng có trái cây ăn. Ba mẹ con tôi còn cùng nhau thu hoạch nấm mối thiên nhiên. Đây là một trong những loại nấm ăn có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon, giòn ngọt. Rất thú vị!

Thực sự lúc đầu quyết định như vậy, tôi rất buồn, vì thấy con mình về quê thiếu thốn. Nhưng sau nửa năm, tôi tin mình đã chọn đúng. Kế hoạch của tôi bây giờ là chờ bé Kỳ Phong lên cấp 3, tôi sẽ đưa con về lại TP.HCM. Lúc đó con đã lớn, tự lập, có thể ở một mình được.

- Ở quê ai sẽ phụ chị lo cho hai bé và ông ngoại?

May mắn là nhà tôi dưới quê còn anh Hai và chị Tư. Anh Hai ở ngoài đường quốc lộ, chị Tư thì ở sát bên. Tôi gửi bé út nhờ chị Tư chăm nom, còn con trai gửi bên nhà cậu Hai vì trường bé học gần nhà cậu. Bố tôi ở nhà một mình, chị Tư mỗi ngày đều qua ngó. Có thời gian rảnh là tôi chạy về quê ngay. Khi anh em bạn bè mời công việc thì tôi sẽ đi xe xuống. Từ đây về quê cũng không quá xa, bằng Vũng Tàu thôi, chỉ trăm cây số. Tôi đang nghĩ đến việc vay ngân hàng mua một chiếc xe hơi để tiện làm nghề, di chuyển.

Kiều Trinh có nhà vườn rộng 5000m2 ở Bình Phước

Tôi mất gần 2000 USD vì tin người

- Thời gian gần đây, những vai diễn của chị như trong “Cây Táo Nở Hoa” thường là những người mẹ có số phận bất hạnh, lam lũ hay là có tính cách phức tạp. Có phải vì giống với hoàn cảnh nên chị đồng cảm với nhân vật?

Sau dịch, tôi nhận được một số vai diễn có số phận bi kịch, tính cách phức tạp. Tôi đã thể hiện nhiều nhân vật người mẹ, mỗi vai đều có chất liệu khác nhau. Đó là điều may mắn với tôi. Giống như câu hỏi của bạn, đôi khi tôi cũng thấy số phận ngoài đời và nhân vật có nhiều sự tương tự nhau. Có thể không giống quá nhưng mà nó khiến cho mình cảm thấy dễ dàng hóa thân thành các nhân vật đó. Nhiều khi Kiều Trinh vẫn hay nói giỡn với đạo diễn rằng: “Làm ơn cho em đóng vai đẹp, chứ cứ vào vai mẹ nghèo khổ hoài” (cười).

Mới đây, tôi vừa nhận một vai diễn gần như rút cạn sinh lực của mình trong phim “Mặt trời mùa đông”. Một nhân vật rất hay. Một người mẹ có nỗi đau mất con. Tôi khóc từ 7h sáng đến 1h đêm, quay và thu tiếng trực tiếp.

Nói chắc mọi người không tin, tôi được mời vào vai trước khi đoàn khai máy 3 ngày. Tôi biết là một bạn diễn viên nào đó đã gặp sự cố không quay được và tôi là người thay thế. Tôi nhớ anh đạo diễn gọi điện còn hỏi là tôi còn làm nghề không, tại anh ấy nghe nói “Kiều Trinh bỏ nghề về quê sống”. Nhận được vai này, cảm giác thật sự rất đã! Tôi đang nôn nao chờ phim phát sóng để xem lại.

- Chị có mở một cửa tiệm áo dài. Đây có phải là hướng đi trong tương lai của chị? Kiều Trinh có ý định ngừng hoạt động nghệ thuật để kinh doanh không?

Trước khi vào nghề, tôi là thợ may. Tôi học hồi nhỏ lận. Thời điểm mới vào nghề, cát-xê còn thấp, mà phục trang của người nghệ sĩ rất quan trọng. Diễn viên phải tự chuẩn bị cho mỗi vai diễn. Vì vậy, tôi tự thiết kế phục trang cho nhân vật để tiết kiệm chi phí. Ê-kíp an tâm lắm, vì các bạn biết tôi là dân thợ may nên quần áo tôi chuẩn bị khi vào đoàn lúc nào cũng dư, không bao giờ thiếu.

Tôi mê nghệ thuật lắm, cứ làm nghề thôi. Cách đây 4 - 5 năm, khi cuộc sống dễ thở hơn, con cái cũng lớn hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc phát huy thêm cái nghề sở trường của mình. Để khi mình lớn tuổi, mình sẽ đi phim ít hơn, thì công việc này sẽ giúp duy trì cuộc sống. Tôi chỉ mở tiệm trong lẳng lặng, không nhờ báo chí PR, mà chỉ nói với một vài người bạn. May mắn, tôi có khách nước ngoài ủng hộ. Họ xem Facebook thấy và ủng hộ, đặt đồ gửi sang Mỹ, Pháp này kia. Tôi thường hay nói rằng, mình được 2 ông tổ - tổ nghệ thuật và tổ thợ may - phù hộ cho mình. Tôi có nhiều khách quen nhưng cũng gặp chuyện buồn. Vì tính tin người nên tôi cứ giao áo dài trước, rồi khách trả tiền sau. Nhưng người đó không chịu trả tiền, thế là tôi mất gần 2000 USD. Đòi 4 năm rồi, họ vẫn không trả. Vì vậy hiện tại, tôi chỉ may đồ cho người quen.

Bà mẹ 3 con tự tin với vóc dáng

Đi tắm biển sao lại không được mặc đồ bơi?

- Nhiều phụ nữ đăng ảnh quyến rũ lên mạng vì họ cảm thấy yêu, tự tin với cơ thể của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu điều đó và họ bình phẩm những câu từ khó nghe. Kiều Trinh có bao giờ thấy khó chịu vì những lời như vậy?

Tôi cho rằng đây là quan điểm cá nhân của mỗi người. Bản thân tôi lập gia đình sớm. 18 tuổi lấy chồng, 20 tuổi làm mẹ, 22 tuổi đã li dị và lo cơm áo gạo tiền. Vì thế thanh xuân của tôi chỉ xoay quanh việc kiếm tiền nuôi con thôi. Thèm cái áo mới cũng không dám mua. Thèm bữa ăn, khổ quá cũng không dám chi tiền, để phần đó mua sữa cho con uống.

Mãi cho đến 2 năm gần đây, khi dịch xảy đến, tôi nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi. Suốt tuổi trẻ, tôi sống trách nhiệm vì các con và ông ngoại. Và tôi nghĩ đã đến lúc mình tìm niềm vui cho riêng mình. Có người thích mua sắm, riêng tôi thích đi du lịch. Cách đây không lâu, tôi đến Vũng Tàu tắm biển và mặc đồ bơi. Sau đó, tôi nhận nhiều lời khuyên từ dân mạng và cả bạn bè. Tôi chỉ thấy buồn cười.

Mình đi bơi mà, tắm biển mà. Tại sao mình phải nghe theo lời người này người kia nói? Tôi không làm gì trái thuần phong mỹ tục cả. Đi tắm biển sao lại không được mặc đồ bơi chứ? Không quan trọng dáng đẹp hay không, bất kỳ ai cũng đều có thể mặc đồ bơi. Chỉ cần mình tự tin. Khi đó, tôi có nói vui là mọi người phản ứng nhiều quá thì lần sau tôi sẽ mặc bikini (cười).

Tôi vẫn thường nói với Thanh Tú là mình không sống vì dư luận xã hội. Cái gì tích cực thì mình nghe, tiêu cực, không hợp lý, mình cứ bỏ ngoài tai. Vì sống theo dư luận thì mình không còn là mình nữa.

Nhiều bạn thấy body tôi đẹp, có nhắn tin hỏi tôi đã tập gym bao lâu. Nhưng thật ra tôi chưa từng tập gym. Kiều Trinh chỉ xây dựng chế độ ăn uống phù hợp. Nhưng trong tương lai, tôi sẽ lên kế hoạch tập, vừa để giữ dáng vừa để nâng cao sức khỏe. Vì tôi còn ông ngoại và 2 đứa con, nếu tôi sụp thì không ai lo cả.

- Nói đến Thanh Tú, cô bé là gương mặt triển vọng và được yêu thích qua nhiều phim như “Người bất tử”, “Tháng năm rực rỡ”... Nhưng lâu rồi khán giả không thấy Thanh Tú trên màn ảnh. Vì sao thưa chị?

Tú hiện đang làm ở một công ty bất động sản. Đó là đam mê của Tú. Tôi tôn trọng quyết định của con.

- Tết này chị về quê hay đi quay phim?

Tôi và bé Kỳ Phong có lịch quay “Đất Rừng Phương Nam” xuyên Tết. Nhưng nếu đoàn có ngày nghỉ, tôi vẫn về quê. Hai mẹ con về đón Tết cùng ông ngoại và bé út. Hết Tết, hai mẹ con lại tiếp tục khăn gói lên đoàn quay những cảnh kế tiếp.

- Cảm ơn Kiều Trinh và chúc chị một năm nhiều sức khỏe!

